Тігіпко не має наміру подавати у відставку

Віце-прем’єр-міністр України Сергій ТІГІПКО заявляє, що не збирається подавати у відставку.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав сьогодні у Верховній Раді під час Години запитань до уряду, відповідаючи на репліку опозиційних депутатів, чи не збирається він у відставку у зв’язку з тим, що сам критикує проект Податкового кодексу.

С.ТІГІПКО наголосив, що хоче зробити максимально все, що може зробити. «Ти можеш з чимось погоджуватися, а можеш не погоджуватися, але треба відпрацьовувати», - сказав він.

Як зауважив віце-прем’єр, він поділяє відповідальність за те, що робить уряд. «Я сприймаю цю критику нормально, але грюкати дверима не буду. Буду максимально працювати», - додав С.ТІГІПКО.