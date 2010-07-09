Яункович: Україна готова бути посередником Євросоюзу і Білорусі

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ заявляє, що Україна готова виступити посередником при налагодженні відносин між Європейським Союзом і Білоруссю.

Як передає кореспондент УНІАН, про це В.ЯНУКОВИЧ заявив під час зустрічі з Президентом Європейської Ради Германом Ван РОМПЕЄМ, що відбулась сьогодні у Києві.

«Україна готова виступити у цьому питанні своєрідним містком. Зближення Білорусі з Європейським Союзом і зміцнення європейського вектору у зовнішній політиці цієї країни, інтеграція білоруської економіки до ринку Європейського Союзу відповідає національним інтересам України», - заявив глава держави.