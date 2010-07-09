Ромпей: для ЄС не важлива дата введення безвізового режиму

Президент Європейської Ради Герман ван РОМПЕЙ заявляє, що для Європейського Союзу не важлива дата введення безвізового режиму з Україною.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Г. ван РОМПЕЙ заявив під час спільної прес-конференції з Президентом України Віктором ЯНУКОВИЧЕМ сьогодні в Києві.

"Дата в цьому питанні не є такою важливою. Важливим є результат цього діалогу", - сказав він.

Президент Європейської Ради нагадав, що Євросоюз і Україна переходять до нового етапу діалогу про введення безвізового режиму, зокрема, щодо розробки поетапного плану дій.

"Звичайно, це вимагає величезної роботи. Проте ми, з нашого боку, узяли на себе зобов'язання працювати над введенням безвізового режиму з Україною у довгостроковій перспективі", - заявив Г. ван РОМПЕЙ.