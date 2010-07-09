ХТО НАСТУПНИЙ У КАБІНЕТІ МІНІСТРІВ «НА ВИЛІТ»...

«Оновлення» не так давно створеного Кабміну, яке багато експертів прогнозували ближче до осені (за політичними мотивами – місцеві вибори призначені на 31 жовтня), почалося раніше, ніж передбачалося.

Усе почалося з того, що свій кабінет на Грушевського залишив міністр з питань житлово-комунального господарства Олександр Попов . Правда, його звільнення аргументували необхідністю підсилення київської влади, вірніше сказати, її очищення. Екс-глава «комунального» відомства призначений першим заступником голови Київської міської державної адміністрації (замість Анатолія Голубченка, який залишився у заступниках, мабуть, за домовленістю сторін). Тепер А.Попов єдиновладно відає столичним господарством. Навіяв анекдот: цікаво, бажаючи ознайомитися з документами, Черновецький по руках не дістає?..

Далі ситуація в корені змінилася – звільнення не для, а тому що... Рада звільнила Віктора Бойко з посади міністра охорони навколишнього природного середовища (від Блоку Литвина). На цій посаді його замінили «регіоналом» Миколою Злочевським. Причину звільнення прем`єр-міністр Микола Азаров прокоментував таким чином: зміна керівника міністерства пов`язана з його переходом на іншу роботу, а потім у відомстві відбудуться «відповідні кадрові зміни». Тут варто нагадати, що першою ластівкою на виліт з відомства став замміністра, який «вилетів» з насидженого гніздечка за хабар. Може, В.Бойко, як кажуть, пішов «паровозиком»?

Найнесподіваніше урядові двері зачинилися перед носом віце-прем`єр-міністра з гуманітарних питань Володимира Семиноженка . Тут без яскравих коментарів експертів не обійтися. Більшість з них переконані, що звільнення В.Семиноженка не пов`язане з його резонансними висловлюваннями про співпрацю України і Росії, а також про історію України. Схоже на те, що він просто не порозумівся з Президентом, або у нього немає достатнього захисту від гаранта.

«Звільнення Семиноженка говорить про те, що усередині правлячої політичної сили є проблеми щодо гуманітарної політики, в якій важлива роль відводиться Герман, Дмитру Табачнику, імовірно. Сильну позицію в цій ситуації було складно ідентифікувати, не маючи донецького походження. Можливо, щось ще, але, в усякому разі, я шокований цим звільненням», - відзначив політолог Михайло Погребінській.

А на думку політолога Ігора Попова, прискорений варіант звільнення В.Семиноженка говорить про те, що «або цю посаду обіцяли в обмін на щось, або відбувся якийсь внутрішній конфлікт і, швидше за все, не ідеологічний».

Тепер дійшла черга до опозиції. Це вона наполягає на продовженні зачистки. У її переліку кандидатур на виліт міністр економіки Василь Цушко (постанова у ВР внесена народним депутатом від БЮТ Ольгою Боднар, як і про звільнення В.Семиноженка і багато інших). Що до такої відстійної економіки, як у нас, то, в принципі, завжди є до чого присыкатися. А тут ще опозиція тисне на мозоль, що В.Цушко так і не вдалося посадити за звинуваченнями в порушенні законодавства, коли той на посаді голови МВС «заважав» помаранчевый революції. Дивує інше – послідовне кар`єрне зростання нашої еліти: від міліціонера, хай і головного, до економічного рульового.

БЮТівцям хотілося дуже позбутися і міністра палива й енергетики Юрія Бойко . Тут все зрозуміло – «газовий» конфлікт, який розгорівся за наслідками рішення Стокгольмського арбітражу щодо повернення Фірташу, вірніше РосУкрЕнерго, розмитненого Юлією Володимирівною газу.

Як відзначив автор проекту постанови про звільнення Бойка Роман Зварич, ситуація в Стокгольмському арбітражному суді під час розгляду позову компанії “РосУкрЕнерго” до НАК щодо захисту державних інтересів – це, по суті, “державна зрада”. Він додав, що “представники НАК, зрозуміло, за дорученням міністра палива і енергетики, фактично здали всі інтереси України в цьому питанні”. Такий аргумент...

Занурюватися в ситуацію не будемо, з нею мали би розбиратися люди в погонах, і, бажано, абсолютно нейтральні, радше, інопланетяни.

«Газові» розбирання окреслили ще одного претендента на звільнення – главу СБУ Валерія Хорошковського . Але БЮТ міг нагострити зуб на нього не тільки через затримання екс-керівника Державної митної служби Анатолія Макаренка (все те ж розмитнення газу), можна додати і позбавлення «свободи слова» частотних компаній правового крила, а ще можна згадати, що зовнішній вигляд В.Хорошковського давно дратує Ю.Тимошенко. Ця “напомажена істота з манікюром, педикюром і бріоліном на волоссі, прямо з салону краси”, вочевидь, дотепер не дає спокою лідерові опозиції.

«Велика» коаліція прогнозовано відреагувала 7 липня на запит опозиції. Глава Мінпаливенерго поки залишається в своєму кріслі, а питання про звільнення В.Хорошковського Рада навіть не побажала розглядати.

Ще одна фігура, яка «підвисає», – віце-прем`єр-міністр Сергій Тігіпко . Опозиція вважає приводом для його відставки провал проекту Податкового кодексу. Правда, провалу як такого, з урахуванням того, як тепер приймаються рішення Верховною Радою – блискавично, скоріше, не буде. Хоч до документа і надійшло 6 тисяч пропозицій (!), думаю, затримки з ухваленням не буде. Та і хто ж розтлумачуватиме журналістам наміри уряду? Але все таки, прецедент є і його не можна не враховувати при подальшому кадровому «пасьянсі».

8 липня має вирішитися доля глави Міністерства оборони – Михайла Ежеля . У цьому кадровому питанні невдоволення висловив Президент Віктор Янукович за підсумками перебування в Криму 2-4 липня. Зокрема, під час відвідин севастопольського аеродрому “Бельбек” глава держави поцікавився, яка кількість наявних літаків піднімається в повітря. У відповідь повідомили, що з 20 винищувачів бригади в повітря може піднятися лише один. Якщо звільнення відбудеться, то без чистки оборонного апарату не обійдеться. Поміркуйте самі, не один же міністр у всьому винен. Дивно тільки одне: хіба в минулі роки могло піднятися в небо більше літаків? Вражає, що при нашій убогості вони взагалі літають. Ймовірно, справа в іншому.

Між тим, під час засідання Ради національної безпеки і оборони не було ухвалено жодних рішень щодо можливої зміни керівництва Міністерства оборони, Генерального штабу та Збройних Сил України, зокрема, не ухвалене питання і щодо відставки міністра оборони.

За словами ще глави відомства, Президент дав доручення впродовж місяця ретельно вивчити й вирішити актуальні питання у Міноборони та Збройних Силах. «Живі – здорові, йдемо працювати», - зауважив міністр оборони. Подивимось, скільки протримається "оборона"...

Під питанням може знаходитися і міністр вугільної промисловості Юрій Ященко – якщо «мести», так по повній. Він одного разу не з’явився поруч з Віктором Януковичем під час поїздки Президента в Донецьку область, що не дало розібратися на місці з проблемами гірників. Хоча, ці самі проблеми є вічноактуальними, і для їх вирішення навряд чи допомогла би присутність міністра. Але тоді справу зам`яли, відомство пояснило, що його глава брав участь у важливій нараді. Подивимося, чи пригадає Президент про цей інцидент зараз. Саме час.

Міністр охорони здоров`я Зиновій Митник теж може потрапити в список звільнених. Про його «сіре» відомство говорять давно. До речі, під час «пандемії» свинячого грипу, яка потужно витрусила гаманці українців, він обіймав посаду заступника міністра. Потрібно віддати належне, не він нам цей грип «заніс», але, правда, брав участь у порятунку.

Міністр аграрної політики Микола Присяжнюк може теж потрапити в команду запасних. Роботу його відомства не раз критикував віце-прем`єр Віктор Слаута, який займається цією сферою. Та і зерновим морози, спека і надлишок опадів рости не допомагають. До речі, планується знизити прогноз нинішнього урожаю зернових на 1-1,5 млн. тонн з прогнозованих 45-45,5 млн. тонн. Та і взагалі, хіба можна спокійно спостерігати, як методично тривалі роки «ріжуть» на корені наших аграріїв. Правильно, хтось же повинен відповісти. Раніше теж відповідали, та результат один...

Є натяки на зняття віце-прем`єра з питань нацбезпеки і оборони Володимира Сівковича . Проект відповідної постанови подано в Раду народним депутатом Святославом Олійником (фракція БЮТ). Причина – зростання рейдерських атак, корпоративні конфлікти. Однак з огляду на те, що результатом всіх «захоплень» є «нормалізація» ситуації, наприклад, на ММК ім. Ілліча, то відставка може почекати.

І ще одна несподівана новина. У Раді зареєстрований проект постанови про звільнення Нестора Шуфрича з посади міністра з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи.

Ініціатором законопроекту є прем`єр-міністр Микола Азаров (!) У документі вказується, що такого незамінного "бійця" звільнять "у зв`язку з переходом на іншу роботу". Видно, підтопило МНСника ...

Список «неугодних» може поповнитися або підкоригуватися, але, як не крути, час змін не за горами. Як кажуть, протистояння у владі наростає, а тому воно позначиться на команді «однодумців». І в цьому немає нічого особливого. Так було, і так буде завжди (у нас). В Україні не йдуть після значних скандалів, які стосуються самих посадових осіб, – напився, врізався, завдав комусь шкоди, образив, пограбував, розтринькав і т.д. У нас «прибирають». Для цього існує мітла саме як допоміжний інструмент. А «двірник» в нашій країні без роботи ніколи не залишиться. І ще про одне. Як подейкують, причиною ряду звільнень є неузгодження інтересів дітлахів деяких ВІПів. Це доводить тільки одне: клановість, а для нас цілком справедливе інше слово – «клоновість», до добра не доведе. А значить, продовження буде...

P.S. Прошу вибачення за знущання, звичайно, до цієї теми можна було підійти серйозно. Але, на мою суб`єктивну думку, інакше українську дійсність сприймати не можна – для здоров`я шкідливо.

Нана Чорна (УНІАН)