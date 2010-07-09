У відносинах з ЄС Україна захопилася «дуттям у вувузели»

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ заявляє, що у стосунках з Європейським Союзом Україна відійшла від зайвої риторики і сконцентрувалася на досягненні конкретних результатів.

Як передає кореспондент УНІАН, про це В. ЯНУКОВИЧ заявив на спільній прес-конференції з Президентом Європейської Ради Германом Ван РОМПЕЄМ.

Глава держави підкреслив, що Україна стала першою країною серед інших країн програми "Східне партнерство", куди президент Європейської Ради здійснив свій офіційний візит.

"Це є свідченням стратегічного характеру стосунків Європейського Союзу з Україною. І я узяв би на себе сміливість стверджувати, що вони отримали нове дихання", - заявив Президент України.

Виражаючись футбольною термінологією, що, за словами В. ЯНУКОВИЧА, сьогодні актуально, він зазначив, що "до останнього часу в Україні занадто захоплювалися "дуттям у вувузели", а не змістом самої гри".

"Ми відійшли від зайвої риторики і сконцентрувалися на досягненні конкретних результатів там, де це можливо", - констатував Президент України.

За словами В. ЯНУКОВИЧА, він позитивно ставиться до того, що європейські партнери також розділяють такий прагматизм.