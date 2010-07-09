Президент ЄС запросив Януковича у клуб «Кому за 60»

Президент Європейської Ради Герман Ван РОМПЕЙ запросив Президента України Віктора ЯНУКОВИЧА у клуб "Кому за 60".

Як передає кореспондент УНІАН, про це Г. Ван РОМПЕЙ розповів під час спільної прес-конференції з Президентом України Віктором ЯНУКОВИЧЕМ, яка відбулася сьогодні в Києві.

Президент Європейської Ради, користуючись нагодою, привітав В. ЯНУКОВИЧА з 60-річним ювілеєм.

"Мені було надзвичайно приємно мати можливість привітати його особисто під час нашої зустрічі. Мені самому вже 62 року. Тому я просто сказав Президентові ЯНУКОВИЧУ: ласкаво просимо у наш клуб", - сказав Г. Ван РОМПЕЙ.