Азаров пропонує звільнити Шуфрича
18:30, 09 липня 2010Різне
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У зв’язку з переходом на іншу роботу
У Верховній Раді зареєстровано проект постанови про звільнення Нестора ШУФРИЧА з посади міністра України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи.
Ініціатором законопроекту є прем’єр-міністр України Микола АЗАРОВ.
Проектом постанови пропонується звільнити Н.ШУФРИЧА з посади міністра у зв’язку з переходом на іншу роботу.
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