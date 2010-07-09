ГОЛОВНЕ на 9 липня

Ротації

Азаров пропонує парламенту звільнити Шуфрича

У Верховній Раді зареєстровано проект постанови про звільнення Нестора ШУФРИЧА з посади міністра України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи.

Ініціатором законопроекту є прем’єр-міністр України Микола АЗАРОВ.

Проектом постанови пропонується звільнити Н.ШУФРИЧА з посади міністра у зв’язку з переходом на іншу роботу.

Законодавство ВР внесла зміни до законів про розподіл продукції

Верховна Рада ухвалила Закон «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо застосування угод про розподіл продукції».

Як передає кореспондент УНІАН, “за” проголосували 244 із 419 народних депутатів України, зареєстрованих у сесійній залі.

Даним законом внесені зміни до Закону «Про угоди про розподіл продукції». Ними передбачено, що держава забезпечує надання інвесторам в установленому порядку погоджень, квот, спеціальних дозволів на користування надрами та ліцензій на ведення діяльності з пошуку (розвідки) та експлуатації родовищ корисних копалин, актів про надання гірничого відводу, документів, що засвідчують право користування землею, та інших дозволів, документів дозвільного характеру, ліцензій, пов`язаних із користуванням надрами, виконанням робіт, спорудженням споруд, передбачених угодою про розподіл продукції.

Передбачено, що сторонами угоди про розподіл продукції виступають інвестор (інвестори) і держава в особі Кабінету міністрів України.

Ділянки надр (родовищ корисних копалин) надаються у користування разом із земельною ділянкою із земель державної власності або комунальної власності.

У разі перебування земельних ділянок, необхідних для використання надр на умовах угод про розподіл продукції, у власності фізичних чи юридичних осіб або комунальної власності, набуття права власності на ці земельні ділянки здійснюється державою відповідно до законодавства.

Також передбачено, що у разі, якщо інвестор, який має ліцензію на користування надрами і розпочав діяльність на передбачених нею умовах, виявив бажання укласти угоду про розподіл продукції, така угода (двостороння або багатостороння) за рішенням Кабінету міністрів також може бути укладена без проведення конкурсу.

Змінами передбачено, що якщо учасником угоди про розподіл продукції є іноземний інвестор, він зобов’язаний протягом трьох місяців з моменту укладення угоди про розподіл продукції зареєструвати своє представництво на території України.

Якщо учасниками угоди про розподіл продукції є два чи більше інвесторів, вони повинні призначити із свого складу одного інвестора -оператора угоди для представництва їхніх інтересів у відносинах з державою. Якщо оператором угоди є іноземний інвестор, він зобов’язаний зареєструвати своє представництво на території України у місячний строк.

Оператору угоди та/або представництву іноземного інвестора на території України повинні належати усі повноваження, встановлені для інвестора угодою про розподіл продукції.

Взаємовідносини між державою та іноземним інвестором щодо угоди про розподіл продукції здійснюються через його представництво на території України.

Крім того, змінами передбачено, що проекти угод про розподіл продукції підлягають обов’язковій державній експертизі з фінансових, правових, природоохоронних та інших питань відповідно до законодавства.

Не є об’єктом оподаткування податком на прибуток доходи інвестора, отримані від продажу (відчуження) продукції, отриманої інвестором у власність, від безоплатного користування майном та інформацією, що є власністю держави.

При ввезенні на митну територію України товарів (робіт, послуг) та інших матеріальних цінностей, призначених для виконання угоди про розподіл продукції, ввізне (імпортне) мито (за винятком митного збору), акцизний збір та податок на додану вартість не справляються.

Під ввезенням робіт (послуг) на митну територію України розуміється поставка (надання) нерезидентами інвестору (його представництву в Україні) робіт (послуг), місцем поставки (надання) яких є митна територія України.

Ввезення на митну територію України вуглеводневої сировини (нафти і газу), видобутої у виключній (морській) економічній зоні України, здійснюється без митного оформлення (декларування), сплати ввізного (імпортного) мита, митних зборів, а також без сплати податків (включаючи податок на додану вартість).

При вивезенні з митної території України продукції, набутої відповідно до умов такої угоди інвестором у власність, а також раніше ввезених в Україну для виконання угоди обладнання, матеріалів, устаткування та іншого майна і матеріальних цінностей, крім майна і матеріальних цінностей, вартість яких була відшкодована інвестору компенсаційною продукцією і які перейшли у власність держави, митні платежі (за винятком митного збору), акцизний збір та інші податки і обов`язкові платежі не справляються, крім податку на додану вартість, який справляється за нульовою ставкою.

Зазначені умови поширюються у межах діяльності, пов`язаної з угодою про розподіл продукції, також на юридичних осіб (підрядників, субпідрядників, постачальників, перевізників та інших контрагентів), що беруть участь у виконанні робіт, передбачених угодою про розподіл продукції, на основі договорів (контрактів) з інвестором.

У разі використання зазначених товарів (робіт, послуг) та інших матеріальних цінностей не за призначенням з інвестора (підрядників, субпідрядників, постачальників, перевізників та інших контрагентів) стягуються суми податків, зборів, не внесені у зв`язку з наданням пільг, якщо таке невиконання зобов`язань сталося з вини інвестора (підрядників, субпідрядників, постачальників, перевізників та інших контрагентів).

У разі використання (вивезення) за межами митної території України зазначених товарів та інших матеріальних цінностей, які раніше були придбані інвестором на митній території України або ввезені раніше на митну територію України для виконання угоди про розподіл продукції, митні платежі, акцизний збір та інші податки і обов’язкові платежі не справляються, крім податку на додану вартість, який справляється за нульовою ставкою.

Також законом внесені зміни до Митного кодексу України. Ними передбачено, що межі митної території України є митним кордоном України.

Митний кордон України збігається з державним кордоном України, за винятком меж території спеціальних митних зон та меж штучних островів, установок і споруд, створених у виключній морській економічній зоні України, на які поширюється виключна юрисдикція України.

Межі території спеціальних митних зон та штучних островів, установок і споруд, створених у виключній (морській) економічній зоні України, на які поширюється виключна юрисдикція України, становлять митний кордон України.

Фінанси

НБУ знизив ставки рефінансування

Національний банк України на п`ятницю, 9 липня, знизив ставки рефінансування стосовно забезпечених урядовими паперами кредитів овернайт з 10,5% до 9,5% річних.

Про це йдеться в повідомленні, оприлюдненому на сайті Нацбанку.

Згідно з повідомленням, ставку за незабезпеченими кредитами овернайт знижено з 12,5% до 11,5% річних.

Нагадаємо, Нацбанк впродовж цього року вже втретє знижує ставки за кредитами рефінансування овернайт. Попередню зміну вказаних ставок регулятор провів 11 травня і 8 червня ц.р. Тоді ставки за забезпеченими кредитами овернайт знижувалися в такому порядку: з 12,5% до 11,5% і 10,5% річних, за незабезпеченими – з 13,5% до 13,25% і 12,5% річних.

З 8 липня ц.р. Нацбанк знизив облікову ставку з 9,5% до 8,5%.

Євросоюз готовий дати Україні 610 млн. євро

Президент Європейської Ради Герман ван РОМПЕЙ заявляє, що Європейський Союз готовий надати Україні технічну і макрофінансову допомогу у розмірі 610 млн. євро за умови відновлення співпраці держави з Міжнародним валютним фондом.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Г. ван РОМПЕЙ заявив під час спільної прес-конференції з Президентом України Віктором ЯНУКОВИЧЕМ сьогодні в Києві.

"Надзвичайно важливим для надання допомоги з боку Європейського Союзу Україні є досягнення домовленості між українською стороною і ЄС щодо нової угоди про резервне кредитування, зокрема в контексті домовленостей з МВФ", - заявив президент Європейської Ради.

Водночас, він позитивно відзначив, що така домовленість між Україною і МВФ вже є, і "прокладе шлях до надання макрофінансової допомоги з боку Європейського Союзу у розмірі 610 млн. євро".

Нацбанк скоротив пропозицію депозитних сертифікатів

Національний банк України скоротив пропозицію депозитних сертифікатів з метою запобігання припливу спекулятивного капіталу.

Про це УНІАН повідомили в Нацбанку.

Регулятор відзначає, що при ухваленні рішення щодо розміщення депозитних сертифікатів Національний банк враховує зокрема й рівень процентних ставок центральних банків інших країн.

“Утримання ставок щодо операцій з мобілізації коштів на рівні значного вищому, ніж встановлюють інші центральні банки (Російської Федерації, єврозони тощо), за відносної стабілізації економічної ситуації, а отже, і зниження ризику інвестування в Україну, може призвести до припливу спекулятивного капіталу. Вказані потоки капіталу прямують лише на отримання прибутку і не мають продуктивних цілей для розвитку економіки”, - пояснили в Нацбанку.

НБУ відзначає, що він не є інститутом, який надає можливість окремим банкам одержувати прибуток від розміщення надмірних коштів. “Банки, проводячи політику із залучення коштів, повинні мати чітке уявлення про спрямування цих коштів в активні операції, а не сподіватися на перенаправлення вільних коштів у депозитні сертифікати Національного банку з метою отримання прибутку”, - відзначає регулятор.

У Нацбанку також наголосили, що ухваленню рішення про скорочення пропозицій депозитних сертифікатів Національного банку передувало рішення про формування банками всього обсягу обов`язкових резервів на окремому рахунку в НБУ.

Як повідомляв УНІАН, до початку літа НБУ щодня котирував депозитні сертифікати на найкоротші терміни (декілька днів, один-два тижні) і додавав більш довгострокові котирування (один, два, три місяці). При цьому процентні ставки розміщення були адекватними і ринковими (1 місяць - 7%, 2 місяці - 8%, 3 місяці - 9%).

Починаючи з 4 червня 2010 року НБУ відмовився від розміщення привабливих для банків депозитних сертифікатів з тривалішими термінами погашення, запропонувавши лише терміни від 2 до 14 днів за ставками від 0,3% до 3% річних.

З 24 червня Нацбанк став пропонувати «довгі» сертифікати на обмежену суму на умовах тендеру.

Обсяг операцій Нацбанку з мобілізації коштів у червні ц.р. становив 16 млрд. грн., з початку року – 115 млрд. грн.

Внесено зміни у законодавство про НБУ

Верховна Рада України внесла зміни до діючого законодавства щодо діяльності Національного банку України.

Як передає кореспондент УНІАН, за ухвалення в цілому Закону «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо діяльності Національного банку» проголосували 256 народних депутатів з 430 зареєстрованих у сесійній залі.

Передбачено, що голова Національного банку призначається на посаду Верховною Радою України за поданням Президента України строком на сім років. Одна й та сама особа не може бути головою Національного банку більше, ніж два строки підряд.

Головою Нацбанку може бути громадянин України, який постійно проживає в Україні, має повну вищу освіту у галузі економіки чи фінансів або науковий ступінь у галузі економіки чи фінансів і при цьому має не менше 10 років досвіду роботи в органі законодавчої влади або на керівних посадах в інших органах державної влади та державних органах, які забезпечують проведення та реалізацію державної фінансової, економічної чи правової політики, або на керівних посадах у міжнародних фінансових організаціях, або на керівних посадах у банку, або наукової роботи за фінансовою, економічною чи правовою тематикою та має бездоганну ділову репутацію, зокрема, не має судимості, не погашеної і не знятої в установленому законом порядку.

Особа не може бути головою Національного банку, якщо вона має представницький мандат або обіймає чи обіймала посаду керівника органу державної влади та іншого державного органу (якщо не минув один рік з дня її звільнення з такої посади), або є керівником політичної партії чи членом керівних органів партії, або є керівником чи входить до складу керівного органу юридичної особи (за винятком Національного банку), або є прямим чи опосередкованим власником будь-якої кількості акцій (часток, паїв) юридичної особи. На час перебування на посаді голова Національного банку зупиняє членство у політичній партії.

Передбачено, що у разі незатвердження Верховною Радою України кандидатури, запропонованої Президентом України, одна кандидатура може вноситись не більше двох разів.

Голова Національного банку звільняється з посади Верховною Радою за поданням Президента України у таких випадках: закінчення строку повноважень; у зв`язку із заявою про відставку, поданою у письмовому вигляді та прийнятою Президентом України; набрання законної сили обвинувальним вироком суду; на підставі рішення суду про визнання особи недієздатною; припинення громадянства або виїзду за межі України на постійне місце проживання; втрати бездоганної ділової репутації; виявлення факту надання недостовірної інформації при призначенні на посаду голови Нацбанку; смерті або на підставі рішення суду про оголошення особи померлою; невиконання посадових обов`язків, у тому числі за станом здоров`я, протягом більш як чотири місяці підряд; виникнення обставин, що виключають можливість особи бути головою Національного банку.

Також у новій редакції викладено статтю “Доходи та витрати” .

Передбачено, що одержання прибутку не є метою діяльності Національного банку.

Нацбанк визначає прибуток до розподілу шляхом зменшення прибутку на суму нереалізованих доходів. Національний банк направляє нереалізовані доходи до резерву переоцінки.

НБУ здійснює розподіл прибутку до розподілу після підтвердження зовнішнім аудитом та затвердження Радою Національного банку річного фінансового звіту у такому порядку:

50% прибутку до розподілу спрямовується до загальних резервів та інших резервів Нацбанку. Відрахування до загальних резервів проводяться, поки сума загальних резервів не дорівнюватиме 10% обсягу грошово-кредитних зобов`язань Національного банку. 50% прибутку до розподілу перераховується до державного бюджету України наступного за звітним року.

Передбачено, що НБУ розробляє Основні засади грошово-кредитної політики, публікує їх в офіційних виданнях та подає щорічно до 15 вересня до Верховної Ради для інформування. Крім того, Нацбанк визначає до 1 листопада звітного року аудиторську фірму, яка має досвід у проведенні аудиту за міжнародними стандартами аудиту, для проведення аудиту фінансової звітності Національного банку.

Головою Ради Національного банку не може бути обрано голову Національного банку.

Визначено, що не допускається втручання органів державної влади та інших державних органів чи їхніх посадових та службових осіб, будь-яких юридичних чи фізичних осіб у виконання функцій і повноважень Національного банку, Ради Національного банку, правління Національного банку чи службовців Національного банку.

Нацбанк не має права надавати кредити в національній та іноземній валюті, як прямо, так і опосередковано через державну установу, іншу юридичну особу, що перебуває у державній власності, на фінансування витрат державного бюджету України.

Також Національний банк не має права купувати на первинному ринку цінні папери, емітовані Кабінетом Міністрів України, державною установою, іншою юридичною особою, що перебуває у державній власності.

Фонд гарантування вкладів у червні збільшився на 2,7%

Фонд гарантування вкладів у червні збільшився на 2,7%

Розмір Фонду гарантування вкладів фізичних осіб України в червні збільшився на 2,7%, або на 76 млн. грн., і на 1 липня склав 2,874 млрд. грн.

Про це сказано у повідомленні Фонду, переданому агентству УНІАН.

Згідно з повідомленням, кількість його учасників у червні не змінилася і на 1 липня склала 171 банк, кількість тимчасових учасників - 4 банки.

На початок місяця Фонд гарантування вкладів проводив виплати вкладникам таких банків: "Іпобанк", "Дністер", "БІГ Енергія", "Трансбанк", "Арма", "Укрпромбанк", "Українська фінансова група", "Східно-європейський банк", "Банк регіонального розвитку", "Європейський", "Національний стандарт", "Одеса-банк", "Причорномор`я", "Європейський банк розвитку і заощаджень".

Довідка УНІАН. Фонд гарантування вкладів фізичних осіб створений у лютому 1999 року і є державною спеціалізованою установою, яка виконує функції державного управління у сфері гарантування вкладів фізосіб.

З листопада 2008 року розмір гарантованої суми вкладів встановлений на рівні 150 тис. грн.

Надходження до Фонду гарантування вкладів України у 2009 році склали понад 2 млрд. грн. (сума банківських внесків - близько 927 млн. грн., з Держбюджету - 1 млрд. грн.). При цьому з Фонду було виплачено понад 1 млрд. грн. гарантованої суми вкладникам п`яти ліквідовуваних комерційних банків.

Розмір Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на 1 січня 2010 року складав 4,303 млрд. грн.

Новини банків

Власний капітал українських банків скоротився

Власний капітал українських банків в червні 2010 року скоротився на 1,3% і на 1 липня ц.р. склав 130,6 млрд. грн.

Про це йдеться у повідомленні, оприлюдненому на сайті Національного банку України.

За даними Нацбанку, сплачений зареєстрований статутний капітал складає 102% від власного капіталу банківських установ.

Станом на 1 липня активи банків склали 889,2 млрд. грн., загальні активи – 1 трлн. 019,5 млрд. грн. Велику частину загальних активів складають кредитні операції – 70,3%.

Зобов`язання банків станом на вказану дату складали 758,6 млрд. грн., зокрема кошти фізичних осіб – 238,9 млрд. грн., суб`єктів господарювання – 122,2 млрд. грн.

Станом на 1 липня 2010 року ліцензію Національного банку України на здійснення банківських операцій мали 176 банків. В стані ліквідації знаходяться 18 банків.

ПЕК

Україна має намір одержати контрольну частку в СП з виробництва ядерного палива

Київ. 9 липня. УНІАН. Кабінет Міністрів України має намір одержати понад 50% у статутному фонді спільного підприємства, яке буде створено в рамках реалізації проекту будівництва в Україні заводу з виробництва ядерного палива.

Про це сказано в «Методиці оцінки пропозицій учасників конкурсу з відбору технології і партнера з організації в Україні виробництва ядерного палива», затверджений відповідною міжвідомчою комісією при Міністерстві палива й енергетики 18 червня, текст якої оприлюднено виданням «Українська правда».

Згідно з документом, пропозиції учасників конкурсу оцінюватимуться за чотирма групами критеріїв, серед яких, – терміни введення в експлуатацію, умови передачі технологій, а також готовність фінансової участі в реалізації проекту.

До обов`язкових умов співпраці українською стороною віднесено, зокрема, зобов`язання переможця конкурсу передати підприємству технології на умовах невиняткової ліцензії, що дає право на виготовлення ТВС (тепловиділяючих складок) для потреб українських АЕС, а в разі відповідного узгодження з ліцензіаром (власником технології) – для АЕС третіх країн.

Також обов`язковими умовами визначено те, що розмір частки нерезидента в проекті не може перевищувати 50%. Крім того, переможець повинен бути готовий надати власні кошти на реалізацію проекту в обсягу не менш як 60% вартості заводу, певною державною цільовою програмою «Ядерне паливо України» (1,679 млрд. грн.). При цьому вказані кошти повинні надаватися на безпроцентній основі з 10-річним відтермінуванням платежів. Переможець конкурсу також не матиме права на отримання роялті за переданими технологіями.

Крім того, переможець конкурсу повинен буде забезпечити введення в експлуатацію першої черги заводу потужністю виробництва ТВС в еквіваленті 200 тонн урану на рік у 2013 році, потужністю 400 тонн – в 2020 році.

Також на період будівництва заводу партнер повинен буде гарантувати постачання комплектуючих для збірки ТВС, виготовлення яких ще не буде налагоджене в Україні.

Як повідомляв УНІАН, 21 червня Україна відкрила процедуру конкурсу з відбору технології і партнера з будівництва заводу з виробництва ядерного палива, направивши учасникам конкурсу – ВАТ «ТВЕЛ» (Російська Федерація) і Westinghouse Electric Company (США) – документи, необхідні для підготовки конкурсних пропозицій. Кінцевий термін прийому пропозицій - 4 серпня.

Рішенням Ради національної безпеки й оборони, введеним в дію указом Президента України в грудні 2009 року, Мінпаливенерго було доручено провести конкурс з відбору технології і партнерів з будівництва заводу з виробництва ядерного палива. При цьому в самому рішенні РНБО частково було визначено критерії, за якими повинен бути відібраний потенційний партнер України.

5 травня ц.р. прем`єр-міністр України Микола АЗАРОВ відзначив, що Україна домовилася з Росією про спільне будівництво заводу з виробництва ядерного палива.

У червні глава російської держкорпорації «Росатом» Сергій КИРІЄНКО заявив про зацікавленість російської сторони в спільній реалізації будівництва збирального заводу.

У лютому 2009 року про свою готовність брати участь у реалізації проекту будівництва заводу заявляла також американська компанія Westinghouse.

Довідка УНІАН. Згідно з Енергетичною стратегією, Україна планувала до 2014 року спорудити власний завод з фабрикації ТВС (тепловиділяючих складок).

Згідно із затвердженою у вересні 2009 року Кабінетом Міністрів державної цільової програми «Ядерне паливо України», будівництво заводу з виробництва ядерного палива планується завершити в 2013 році.

Вартість будівництва оцінюється в 1,679 млрд. грн., з яких 1,092 млрд. грн. планується залучити як інвестиції.

ФДМУ реалізував 8,76% акцій «Полтаваобленерго»

Фонд державного майна України (ФДМУ) сьогодні під час аукціонних торгів на ПФТС реалізував 8,76% державного пакета акцій ВАТ «Полтаваобленерго».

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив журналістам після завершення торгів заступник голови Фонду держмайна Юрій ЯКОВЛЄВ.

За його словами, загальна реалізаційна ціна проданих акцій «Полтаваобленерго» становила 58 млн. 625 тис. грн.

Як відзначив Ю.ЯКОВЛЄВ, загалом під час торгів було реалізовано 9 лотів акцій обленерго, кожний з лотів у розмірі 2 млн. 150 тис. штук.

За словами заступника голови ФДМУ, під час торгів реалізаційна ціна акцій «Полтаваобленерго» була піднята на один крок (на 10%). Покупцями акцій, за його словами, виступили дві компанії, одна з яких придбала 6 лотів, інша – 3. При цьому Ю.ЯКОВЛЄВ не уточнив їх назви.

Загалом для участі в сьогоднішніх торгах реєструвалися п`ять компаній.

За інформацією заступника голови фонду, під час торгів електронна система, яка забезпечує проведення аукціону, дала збій, і надалі торги проходили з голосу.

Як повідомляв УНІАН, раніше Фонд держмайна неодноразово знімав з продажу блокуючі пакети акцій «Полтаваобленерго», а також «Сумиобленерго» і «Прикарпаттяобленерго», торги за якими відмінялися через відсутність заявок від потенційних покупців.

За словами голови Фонду держмайна Олександра РЯБЧЕНКА, у разі відсутності попиту з боку покупців при продажу на фондових біржах блокуючих пакетів акцій обленерго їх буде роздроблено на дрібніші пакети – розміром 1-5% статутного капіталу.

25-процентний держпакет акцій ВАТ "Полтаваобленерго" було розділено на 26 лотів.

Довідка УНІАН. ВАТ "Полтаваобленерго" володіє розподільчими електричними мережами, розташованими на території Полтавської області, надає послуги з транспортування й постачання електроенергії.

Транспорт

Українським перевізникам не знизять кількість дозволів ЄКМТ

Група автомобільного транспорту Міжнародного транспортного форуму затвердила коефіцієнти виділення багатократних дозволів Європейської Конференції Міністрів Транспорту (ЄКМТ) для українських перевізників на 2010-2015 роки.

Як повідомили УНІАН в прес-службі Мінтрансзв’язку, таке рішення було прийняте під час засідання групи у Парижі. Українську делегацію представляв голова Державної адміністрації автомобільного транспорту Сергій ДОБРОХОД.

У повідомленні зазначено, що у 2011 році вітчизняні перевізники отримають аналогічну кількість дозволів ЄКМТ, як і у 2010, відповідно до узгоджених коефіцієнтів.

У результаті обговорення було досягнуто домовленості щодо подальшого виділення коефіцієнтів багатократних дозволів ЄКМТ на 2011 рік для України: відповідно до базової квоти, яка складає 208 дозволів, для Євро- 3 коефіцієнт складатиме 6, Євро- 4 - 8, Євро- 5 - 10. "Нас задовольняє таке виділення - воно сприятиме використанню найбільш екологічних транспортних засобів, але з урахуванням економічної стійкості українських транспортних компаній. Чим більше у нас буде екологічно чистих автомобілів, тим більше дозволів ми отримаємо", - підкреслив С. ДОБРОХОД.

Довідка УНІАН. У травні 1996 року Україна стала повноправним членом Європейської Конференції Міністрів Транспорту.

Дозволи ЄКМТ дозволяють українським перевізникам безперешкодно здійснювати діяльність на території країн-членів ЄКМТ, конкурувати з європейськими перевізниками, збільшуючи тим самим товарообіг з Німеччиною, Італією, Польщею, Угорщиною та іншими провідними країнами Європейського Союзу.

Важливим показником є те, що 1 січня 2006 року базова квота для України була збільшена на 51% (на час вступу України до ЄКМТ (1996р.) квота складала 128 дозволів, а на сьогодні - 208).

Мінтранс підвищить штрафи за відсутність тахографів

За відсутність тахографів на автомобілях, що здійснюють міжнародні перевезення пасажирів і вантажів, буде посилена відповідальність і підвищені штрафні санкції.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Міністерства транспорту та зв`язку України.

Згідно з повідомленням, Мінтранс вже розробив відповідні зміни до Закону «Про автомобільний транспорт» з метою впорядкування міжнародних автомобільних перевезень.

Якщо ці зміни будуть прийняті, то у випадку відсутності на автомобілі контрольно-реєстраційного пристрою – тахографа, а також порушення режиму праці і відпочинку водіїв транспортних засобів для водіїв буде встановлений штраф у розмірі 500 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (8500 грн.).

Також пропонується встановити норму, відповідно до якої водії транспортних засобів, що належать як українським, так і іноземним перевізникам і здійснюють міжнародні перевезення, будуть зобов`язані допускати до перевірки тахографів посадовців Головавтотрансінспекції. Інспектори матимуть право перевіряти реєстраційні листи режиму праці і відпочинку водіїв – тахокарти, а у разі використання в транспортному засобі цифрового тахографа – роздруковувати на паперовому носії інформацію про роботу і відпочинок водіїв.

Довідка УНІАН. Система контролю режиму праці і відпочинку водіїв із застосуванням цифрових тахографів буде впроваджена в Україні до 1 січня 2011 року.

Наявність тахографа на транспортному засобі є обов`язковою вимогою Європейської угоди щодо роботи екіпажів транспортних засобів, що виконують міжнародні автомобільні перевезення, до якої Україна приєдналася в 2005 році.

Тарифи на перевезення зернових підвищувати не будуть

"Укрзалізниця" готова перевозити урожай зернових поточного року. Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні повідомив журналістам заступник генерального директора "Укрзалізниці" Віктор ЧОРНИЙ.

За його словами, у 2009 р. були зафіксовані пікові перевезення зернових - 20,5 млн. тон. "Це свідчить про можливості "Укрзалізниці" щодо освоєння таких об`ємів перевезень. Хотів би заспокоїти зернотрейдерів, зернові асоціації, що з урожаєм поточного року залізниці успішно справлятимуться", - сказав він.

Як наголосив він, на відміну від парку піввагонів і вагонів-цистерн, "Укрзалізниця" не відчуває дефіциту в зерновозах. Зокрема, відомство має в розпорядженні парк у 11,5 тис. зерновозів, ще в Україні є близько 950 зерновозів приватної форми власності.

"Максимальні пропускні здатності портових елеваторів - понад 1400 вагонів на добу, це близько 3,5 млн. тон на місяць. Здатність портів разом із залізницями складає понад 40 млн. тон", - повідомив В. ЧОРНИЙ.

Він також зазначив, що до кінця року тарифи на перевезення зернових піднімати не планують. Як нагадав В. ЧОРНИЙ, ще у травні 2009 р. з введенням нового Збірника вантажних тарифів "Укрзалізниці" тарифи на перевезення зернових знизилися на 6%, а на коротких відстанях - до 200 км - на 15-35%.

За словами заступника начальника головного управління вагонного господарства "Укрзалізниці" Анатолія РАКІПОВА, цього року планують відремонтувати деповським ремонтом 950 вагонів, для цього виділять близько 14 млн. грн.

Кримінал

СБУ затримала колишнього заступника керівника “Нафтогазу” Діденка

Співробітники Служби безпеки України затримали колишнього заступника керівника НАК "Нафтогаз України" Ігоря ДІДЕНКА.

Про це кореспондентові УНІАН повідомило джерело, наближене до СБУ.

За словами співрозмовника агентства, І. ДІДЕНКО був затриманий за "ряд зловживань в економічній сфері".

Як повідомляв УНІАН, 11 червня голова СБУ Валерій ХОРОШКОВСКИЙ заявив, що Служба безпеки України порушила кримінальну справу за фактом нанесення Державі Україна збитків у зв`язку з рішенням Стокгольмського арбітражу за позовом компанії "РосУкрЕнерго" до НАК "Нафтогаз України".