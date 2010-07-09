Шуфрича призначено заступником секретаря РНБО

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ призначив міністра з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи Нестора ШУФРИЧА заступником секретаря Ради національної безпеки і оборони України.

Текст відповідного указу розміщено на офіційному сайті Президента.

Як повідомляв УНІАН, у Верховній Раді зареєстровано проект постанови про звільнення Нестора ШУФРИЧА з посади міністра України з питаннь надзвичайних ситуацій і у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи.

Ініціатором законопроекту є прем`єр-міністр України Микола АЗАРОВ.

Проектом постанови пропонується звільнити Н.ШУФРИЧА з посади міністра у зв`язку з переходом на іншу роботу.