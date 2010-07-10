Сьогодні у Криму відбудеться зустріч голів держав СНД

У Лівадійському палаці

Сьогодні у Криму в Лівадійському палаці відбудеться зустріч голів держав-учасниць Співдружності Незалежних Держав. Про це 7 липня повідомив журналістам глава Адміністрації Президента України Сергій ЛЬОВОЧКІН. За його словами, учасники зустрічі обговорять актуальні питання інвестиційного, рекреаційного та транспортного розвитку Криму. Завтра, 11 липня, для учасників заходу будуть проведені демонстраційні польоти нових вітчизняних літаків.

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