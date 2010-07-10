ВР вилучила норму про схвалення Конституції на референдумі

Верховна Рада при розгляді у другому читанні законопроекту «Про всеукраїнський референдум» вилучила з тексту статтю 16, яка стосувалася всеукраїнського референдуму щодо схвалення нової редакції Конституції України.

Як передає кореспондент УНІАН, за дане рішення проголосували 236 народних депутатів із 433 зареєстрованих у сесійній залі.

«За» голосували народні депутати з усіх фракцій, крім фракції Партії регіонів.

Також статтею 16 передбачалося проведення всеукраїнського референдуму щодо внесення змін до Конституції України, скасування, втрати чинності і визнання нечинним закону про внесення змін до Конституції.

Водночас у законопроекті залишається стаття 15 щодо всеукраїнського референдуму за народною ініціативою, якою передбачено, що шляхом всеукраїнського референдуму за народною ініціативою може змінюватися «конституційний лад в Україні шляхом прийняття Конституції України».

Фракції опозиції наполягали, щоб парламент проголосував і за виключення цієї статті, але головуючий на засіданні перший заступник голови ВР Адам МАРТИНЮК не ставив дане питання на голосування.