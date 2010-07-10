ВР перенесла розгляд законопроекту про референдум

На наступну сесію

Верховна Рада України перенесла на наступну сесію розгляд законопроекту про всеукраїнський референдум. Як передає кореспондент УНІАН, Верховна Рада ухвалила рішення про припинення розгляду у другому читанні законопроекту «Про всеукраїнський референдум» і направила його на повторне друге читання. За дане рішення проголосували 368 народних депутатів із 437 зареєстрованих у сесійній залі.

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