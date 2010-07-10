ВР перенесла розгляд законопроекту про референдум

14:10, 10 липня 2010
Різне
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На наступну сесію

Верховна Рада України перенесла на наступну сесію розгляд законопроекту про всеукраїнський референдум.

Як передає кореспондент УНІАН, Верховна Рада ухвалила рішення про припинення розгляду у другому читанні законопроекту «Про всеукраїнський референдум» і направила його на повторне друге читання.

За дане рішення проголосували 368 народних депутатів із 437 зареєстрованих у сесійній залі.

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