Фракція БЮТ залишила сесійну залу парламенту.

Як передає кореспондент УНІАН, лідер фракції БЮТ Іван КИРИЛЕНКО заявив, що фракція не погоджується із підходами, які містяться у законопроекті «Про вибори депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, місцевих рад та сільських, селищних, міських голів».

Він зазначив, що фракція БЮТ виступає за пропорційну систему з відкритими списками.

І.КИРИЛЕНКО також наголосив, що жодна із поправок фракції БЮТ не підтримана, тому фракція не вважає за доцільне залишатися у сесійній залі і на знак протесту покидає сесійне засідання Верховної Ради.

На даний час парламент продовжує розгляд законопроекту про місцеві вибори.