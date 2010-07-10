Учасники зустрічі СНД позитивно оцінили її підсумки

Учасники сьогоднішньої Ялтинської неформальної зустрічі глав шести країн Співдружності Незалежних Держав заявили, що позитивно оцінюють її підсумки.

Про це йдеться у Спільній заяві, текст якої розміщено на Офіційному сайті Президента України.

«Ми, Президент Азербайджанської Республіки І.Г.АЛІЄВ, Президент Республіки Вірменії С.А.САРГСЯН, Президент Республіки Білорусь О.Г.ЛУКАШЕНКО, Президент Республіки Казахстан Н.А.НАЗАРБАЄВ, Президент РФ Д.А.МЕДВЕДЄВ, Президент України В.Ф.ЯНУКОВИЧ, голова Виконавчого комітету - Виконавчий секретар СНД С.М.ЛЕБЕДЄВ, глави держав – учасників Співдружності Незалежних Держав, позитивно оцінюємо підсумки неформальної зустрічі в Україні, у ході якої були обговорені питання економічного й інвестиційного співробітництва в рамках СНД, а також перспективи реалізації спільних проектів розвитку транспортної й туристичної інфраструктури, у тому числі на регіональному рівні», - наголошується у документі.

«Заявляємо, що забезпечення росту рівня життя громадян і поліпшення їхнього добробуту є найважливішими завданнями СНД у сучасних умовах, а також вважаємо активізацію економічної взаємодії пріоритетом діяльності Співдружності», - сказано в заяві.

За словами підписантів документу, «особливої уваги було приділено питанню лібералізації торгівлі між нашими країнами». Досягнуто домовленість продовжити активну роботу над новим Договором про зону вільної торгівлі й розглянути цю тему на черговому засіданні Ради глав держав СНД.

«З огляду на наявний позитивний досвід, з метою забезпечення стійкого розвитку всіх країн Співдружності, заявляємо про необхідність подальшого розвитку в рамках СНД програм соціально-економічного співробітництва на довгострокову перспективу», - наголосили автори заяви.

Вони підтвердили намір брати активну участь у реалізації важливих інфраструктурних проектів.

«У цьому контексті вважаємо корисним конструктивний обмін думками, що відбувся, щодо розвитку міжнародних транспортних коридорів, а також можливої взаємовигідної участі в проектах зацікавлених держав Співдружності. Відзначаємо доцільність спільної реалізації інвестиційних проектів розвитку, спрямованих на розширення мережі курортно-оздоровчих, лікувальних та інших об`єктів країн Співдружності», - заявили учасники неформальної зустрічі.

Вони наголосили на доцільності спільної участі зацікавлених сторін у будівництві та модернізації стадіонів, спортивних споруд і необхідної інфраструктури у рамках підготовки до проведення в Україні в 2012 році чемпіонату Європи з футболі та в Росії в 2014 році - Зимових Олімпійських Ігор у Сочі.

«Вітаємо також проведення чемпіонату світу з хокею в Мінську у 2014 році», - зазначається в заяві.

Учасники Ялтинської зустрічі також заявили про підтримку ініціативи проведення в Києві у квітні 2011 року Міжнародної конференції «Двадцять п`ять років Чорнобильської катастрофи. Безпека майбутнього», присвяченої подоланню наслідків аварії на Чорнобильської АЕС, включаючи питання перетворення об`єкта «Укриття» в екологічно безпечну систему.