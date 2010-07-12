Анонс на 12 липня

10-30 - в УНІАН відбудеться прес-конференція Аналітичної групи «Da Vinci AG» на тему: «Тренди, ризики і перспективи української економіки у ІІІ кварталі 2010 р.: Ukrainian Economic Trends Forecasts». У ході прес-конференції буде презентовано аналітичний звіт економічної ситуації в державі за підсумками ІІ кварталу і прогноз тенденцій на подальший період. Крім того, компанія представить своє бачення впливу політики на поточний стан української економіки, готовність до проведення реформ і загрози від адміністративного втручання в ринкові механізми, які посилюються зростанням фіскального тиску. Учасники: Анатолій Баронін, директор аналітичної групи "Da Vinvi AG"; Андрій Колпаков, керуючий партнер аналітичної групи "Da Vinvi AG" (вул.Хрещатик, 4, конференц-зал). Телефон: +38-044-227-22-98, director@davinci.org.ua. Реєстрація на місці за редакційними посвідченнями.

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11-30 - в УНІАН відбудеться прес-конференція Київського центру підтримки і розвитку бізнесу на тему: "Бізнес і контролюючі та правоохоронні органи: цивілізований діалог чи ворожнеча?". Мова піде про найбільш «гострі» сфери взаємовідносин суб`єктів господарювання з контролюючими та правоохоронними органами. Яким був останній рік для бізнесу з точки зору контролю за його діяльністю? Якою була політика держави щодо підприємців у розпал економічної та політичної кризи в країні? Розширення повноважень податкових органів потрібно державі чи бізнесу? Перевірки суб`єктів господарювання «силовиками» - необхідність поповнення державного бюджету чи власної "кишені"? Як зробити закон чинним не лише для бізнесу, але і для контролюючих органів? Чиї права розширює і захищає проект Податкового кодексу України? Учасники прес-конференції, експерти та представники бізнесу запропонують професійну точку зору та шляхи вирішення викладених питань (вул. Хрещатик, 4, конференц-зал) Телефон: (044) 361-84-30. Реєстрація на місці за редакційними посвідченнями.

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Європейська Бізнес Асоціація проведе круглий стіл на тему «Проведення спеціальних розслідувань в Україні». В роботі візьме участь міністр економіки України та голова Міжвідомчої комісії з міжнародної торгівлі Василь Цушко. Питання: Процедури спеціальних розслідувань: підстави для ініціації розслідування та застосування спеціальних заходів; проведення розслідувань з урахуванням зобов`язань України, взятих при вступі до СОТ і при підписанні двосторонніх угод про вільну торгівлю; впровадження попередніх спеціальних заходів. Національні інтереси України й інтереси споживачів. Діяльність Міжвідомчої комісії з міжнародної торгівлі та її повноваження та ін.

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Прес-конференція на тему: «Закон про основи функціонування ринку природного газу України. Експертна оцінка». Учасники: експерт з енергетичних питань Центру Разумкова Володимир Омельченко; колишній уповноважений Президента України з міжнародних питань енергетичної безпеки Богдан Соколовський; голова правління Альянсу "Нова енергія України" Валерій Боровик.

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Прес-конференція на тему: "Перспективи диверсифікації поставок енергоносіїв в Україну". Учасники: Олександр Нарбут, незалежний експерт з енергетичних питань; Олександр Тодійчук, президент Київського міжнародного енергетичного клубу.

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Всеукраїнська профспілка "Народна солідарність" проведе пікетування Адміністрації Президента України з вимогою вжити надані Президенту Конституцією повноваження для захисту прав працівників ВАТ "Полтавський гірничо-збагачувальний комбінат".

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Засідання Тимчасової слідчої комісії Верховної Ради України щодо вирішення Стокгольмського арбітражного суду, розслідування фактів корупційної діяльності ЗАТ «Росукренерго» і причетності до цього посадових осіб органів державної влади та арешту екс-голови Державної митної служби Макаренко.

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З 22 липня в Україні почнеться реєстрація кириличну доменів у зонах .сom.ua та .kiev.ua. Можна реєструвати такі імена як, наприклад, компанія.com.ua, аренда.kiev.ua, отдых.com.ua та інші імена доменів, які складаються з літер української та російської абеток. Відтепер у кожного є можливість зареєструвати домен, який складається з символів рідної мови у звичних і популярних доменних зонах. Подати попереднє замовлення на реєстрацію можна на сайті компанії «Центр інтернет-імен України». Вартість подання заявки складає 145 грн. На одне доменне ім`я може бути подано і оплачено лише одне замовлення. ТОВ «Центр інтернет-імен України» - ICANN-акредитований реєстратор доменів. Телефон: (057) 762-61-23, e-mail: info@ukrnames.com. Адреса для подачі заявки на реєстрацію: http://ukrnames.com/domains/pre-comua.jsp.

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