Україна збільшила експорт ліків на 36,3%, імпорт – на 19,4%

Україна у січні-травні цього року збільшила експорт фармацевтичної продукції на 36,3% порівняно з січнем-травнем 2009 року, - до 67 млн. 597,4 тис. дол.

Про це УНІАН повідомили в Державному комітеті статистики України.

Згідно з повідомленням, імпорт фармацевтичної продукції за вказаний період збільшився на 19,4% - до 824 млн. 928,7 тис. дол.

За даними Держкомстату, експорт ефірних олій і косметичних препаратів за перші п'ять місяців року збільшився на 21,3% - до 57 млн. 653,9 тис. дол., імпорт - на 25,4%, до 285 млн. 752,9 тис. дол.

Імпорт мила і миючих засобів за вказаний період збільшився на 0,7% - до 136 млн. 30,6 тис. дол., експорт - на 15%, до 36 млн. 510,1 тис. дол.

Як повідомляв УНІАН, Україна у 2009 році скоротила імпорт фармацевтичної продукції на 12,5% порівняно з 2008 роком - до 2 млрд. 130 млн. 331,5 тис. дол., експорт - на 0,7%, до 150 млн. 46,4 тис. дол.