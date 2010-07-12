Договір про ЗВТ з Євросоюзом Україна підпише у 2011 р.

Договір про зону вільної торгівлі з Європейським Союзом Україна може підписати у 2011 році.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні заявив журналістам міністр економіки України Василь ЦУШКО.

“Думаю, що підпишемо у 2011 році, проте буде дуже добре, якщо це відбудеться раніше. Я хочу, щоб з 1 січня 2012 року у нас з Євросоюзом був безвізовий режим і договір про вільну торгівлю”, - сказав міністр.

Відповідаючи на запитання журналістів про те, що стримує підписання договору про вільну торгівлю, В.ЦУШКО відзначив, що “наші європейські партнери просто не були готові до тієї швидкості, яку взяла Україна. Причина навіть не в нас, просто наші партнери в ЄС розгубилися, оскільки про нову владу раніше говорили - вони поведуть країну на схід. А виявилося, що ми хочемо до Європи, тому розгубленість така”.

Як повідомляв УНІАН, Україна і ЄС розпочали переговори про нову базову угоду 5 березня 2007 року, а переговори про створення зони вільної торгівлі - 18 лютого 2008 року. На саміті Україна-ЄС 9 вересня 2008 року було вирішено, що нова угода матиме назву Угоди про асоціацію, і включатиме створення зони вільної торгівлі.