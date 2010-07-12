Ще 1650 туристів потребуватимуть повернення з Туреччини

Впродовж найближчих 12 діб потребуватимуть повернення в Україну з Туреччини ще 1650 туристів у зв`язку з виникненням ускладнень у діяльності туроператора «Карія Тур Україна».

Про це повідомила УНІАН Асоціація лідерів турбізнесу України (АЛТУ).

Згідно з повідомленням, 10 липня 2010 року АЛТУ створена оперативна група для забезпечення координації дій туроператорів-членів АЛТУ з питань допомоги для врегулювання проблем з трансфером і розміщенням, котрі виникли в українських туристів, які знаходяться на відпочинку в Туреччині. Оперативна група АЛТУ співробітничає з Почесним консульством України в Анталії та оперативним штабом у Туреччині, який очолює губернатор Анталії.

Як наголошується в повідомленні, відповідно до даних вказаного оперативного штабу, на момент виникнення згаданої ситуації загальна кількість осіб, які потребують врегулювання деяких вказаних проблем впродовж двох найближчих тижнів, становить 3667, серед них 2654 - громадяни України, 1013 – громадяни інших країн, зокрема ЄС.

Як повідомлялося, 8 липня в провінції Анталія українських туристів, які придбали путівки компанії Karya Tour, почали виселяти з готелів у зв`язку з незабезпеченням туристичним оператором оплати за заброньовані для громадян номери.

У свою чергу туроператор Karya Tour Ukraine заявив про фінансові проблеми приймаючої сторони – турецької компанії Sunspot Seyhat Ltd Sti, яка не може виконати взяті на себе зобов`язання з прийому і розміщенню туристів у Туреччині.

Як стало відомо, в четвер, 8 липня, туристичне агентство SUNSPOT (партнер в Україні - Karya Tour), яке працює на туристичних ринках України, Словаччини, Польщі, Угорщини за основним напрямом Анталія (Туреччина), припинило свою діяльність.

У зв`язку із ситуацією, що склалася, Міністерство культури і туризму Туреччини, а також Губернаторство Анталії у п`ятницю, 9 липня, провело екстрені збори, в яких брали участь представники Федерації отельєрів Туреччини, Об`єднання отельєрів Середземномор`я, авіаліній SKY, а також туроператори TEZ Tour, ODEON, ANEX, TURTESS, які спеціалізуються за цими ж напрямками. За підсумками зборів Губернаторством Анталії був створений комітет для врегулювання даної ситуації.

Були вжиті всі необхідні заходи для того, щоб близько 4000 туристів, які приїхали в Анталію, не зазнавали труднощів під час відпочинку і проблем із поверненням у свої країни. До понеділка, 12 липня, компанія TEZ Tour мала забезпечити всі умови для повернення 1800 туристів. Для туристів, що залишилися, буде складено графік вильотів з урахуванням терміну їх перебування в Туреччині.