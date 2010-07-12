Призначено нового заступника міністра культури і туризму

Кабінет міністрів України призначив заступником міністра культури і туризму України Юрія АРТЕМЕНКА.

Про це УНІАН повідомили у Департаменті інформації та масових комунікацій Секретаріату Кабміну.

Довідка УНІАН. Юрій АРТЕМЕНКО (1963 року народження) – народний депутат ІV-V скликань. В 2005 році очолював Запорізьку обласну державну адміністрацію.

В 2007 році припинив своє членство в «Народному Союзі «Наша Україна”.