Анонс на 13 липня

Відбудеться засідання Комітету Верховної Ради України з питань податкової і митної політики з питання «Про підготовку до другого читання тексту проекту Податкового кодексу України (реєстр. № 6509)».

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Прес-конференція на тему: «Справа Макаренка і «Росукренерго». Перші результати роботи парламентської тимчасової слідчої комісії за рішенням Стокгольмського суду». У заході візьме участь голова ТСК, народний депутат Роман Зварич.

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Круглий стіл на тему: “Реформи у фінансовому секторі: як забезпечити ефективне партнерство держави і приватного капіталу”. Організатори - Ліга Фінансового Розвитку і тижневик «Дзеркало тижня» за підтримки Проекту USAID «Розвиток фінансового сектора» (FINREP). Запрошені: Сергій Тигіпко, віце-прем`єр міністр України; Ірина Акімова, перший зам.голови Адміністрації Президента України; Федір Ярошенко, міністр фінансів України; Анатолій Шаповалов, перший зам.голови НБУ; Анатолій Максюта, перший зам.міністра економіки; Юрій Полунєєв, член Комітету Верховної Ради України з питань фінансів і банківської діяльності; Дмитро Зінков, голова правління «ОТП Банку» (Україна); Володимир Хливнюк, голова правління банку «Фінанси і кредит» та інші.

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14-30 - В УНІАН відбудеться прес-конференція на тему: «Заходи Асоціації лідерів турбізнесу України щодо врегулювання питань розселення і повернення до України наших туристів з Туреччини». В результаті раптового припинення роботи одного з туроператорів наприкінці минулого тижня тисячам українських туристів, що прибули на відпочинок до Туреччини, відмовлено в поселенні і трансфері. Загальна кількість осіб, що потребують врегулювання зазначених питань впродовж двох найближчих тижнів, - 3667 чоловік, серед яких 2654 - громадяни України. Учасники: Олена Шаповалова, в.о.президента Асоціації лідерів турбізнесу України (АЛТУ), члени президії АЛТУ - Йосип Андрик, Олександр Новіковський, Людмила Власенко, представники авіаперевізників (вул..Хрещатик, 4, конференц-зал). Потрібна акредитація. Телефони: +38 (044) 495 10 70 +38 (097) 473 37 38.

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15-30 - В УНІАН відбудеться презентація інтернет–проекту «job-sbu.net» - організованого опору всіх потерпілих від протиправних дій Служби Безпеки України. Тема прес-конференції: «Суспільний опір протиправним діям Служби Безпеки України.» Зіткнувшись з проблемою порушення законних прав громадян з боку найбільш, здавалось би, елітних правоохоронних структур в особі СБУ, і безрезультатно випробувавши практично всі можливі способи рішення питань в рамках правового поля, учасники прес-конференції стверджують, що юридичні механізми захисту власних прав неефективні. Крім того, кількість людей, що зіткнулись з подібною проблемою, виявилась достатньо великою. Основна мета прес-конференції – не закликати до кримінальних дій, а заявити про створення суспільного опору беззаконню. Буде надано фото і відео матеріали. Учасники прес-конференції: постраждалі від незаконних дій СБУ Людмила Комарова, Донецьк; Михайло Ритіков, Одеса (вул.Крещатик, 4, конференц-зал). Телефон: (050) 280-81-18, e-mail: denvlas@gmail.com Реєстрація на місці за редакційними посвідченнями.

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У Київському апеляційному адміністративному суді відбудеться розгляд справи за адміністративним позовом Володимира Богайчука до Головного Київського міського управління у справах захисту прав споживачів щодо визнання бездіяльності і зобов`язання провести перевірку підприємств, які реалізують дорожні транспортні засоби, на предмет дотримання законодавства про мови з накладенням штрафів у разі виявлення порушень.

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У м. Ровеньки Луганської області відбудеться прес-конференція з приводу початку інвестиційної співпраці між компанією ДТЕК і двома вугільними об`єднаннями - ДП "Ровенькиантрацит" і ДП "Свердловантрацит". У прес-конференції візьмуть участь представники керівництва ДТЕК, ДП "Ровенькиантрацит" і ДП "Свердловантрацит", а також керівництво міст Ровеньки і Свердловська.

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