Курс НБУ на 13.07.10

Офіційний курс НБУ на 13.07.10100 USD - 790.3200 (12 липня - 790.3800)100 EUR - 993.5903 (12 липня - 998.8032)10 RUR - 2.5591 (12 липня - 2.5666)Облікові курси банківських металів на 13.07.10 за 10 тройських унцій (грн.)959 XAU 10 Золото - 95134.77 (12 липня - 94549.21)961 XAG 10 Срібло - 1427.32 (12 липня - 1412.41)962 XPT 10 Платина - 120444.77 (12 липня-120532.95)964 XPD 10 Паладій - 35880.53 (12 липня-35409.02)

Офіційний курс НБУ на 13.07.10 100 USD - 790.3200 (12 липня - 790.3800) 100 EUR - 993.5903 (12 липня - 998.8032) 10 RUR - 2.5591 (12 липня - 2.5666) Облікові курси банківських металів на 13.07.10 за 10 тройських унцій (грн.) 959 XAU 10 Золото - 95134.77 (12 липня - 94549.21) 961 XAG 10 Срібло - 1427.32 (12 липня - 1412.41) 962 XPT 10 Платина - 120444.77 (12 липня-120532.95) 964 XPD 10 Паладій - 35880.53 (12 липня-35409.02)

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