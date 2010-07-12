Головне на 12 липня

Міжнародна фінансова установа J.P.Morgan (Велика Британія) готова надати кредит НЕК «Укренерго» обсягом 200-300 млн. дол. США під гарантії уряду України.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі НЕК за підсумками зустрічі, що відбулася 1 липня між представниками «Укренерго» і J.P.Morgan, під час якої обговорювалися питання щодо можливих шляхів співпраці.

Згідно з повідомленням, сторони констатували, що у разі взаємної зацікавленості продовжать обговорення умов надання кредитів. Під час зустрічі було наголошено, що J.P.Morgan кредити у гривнях не надає.

Фонд державного майна України (ФДМУ) проведе 14 липня на Українській міжбанківській валютній біржі (УМВБ) аукціонні торги з продажу 25% -го держпакету акцій ВАТ "Сумиобленерго".

Про це повідомляє сайт УМВБ.

Відповідно до тексту повідомлення, держпакет, що реалізовується, буде розбитий на 25 лотів, з них 24 лоти - по 1 млн. 800 тис. шт. акцій у кожному, ще в одному лоті кількість акцій складе 1 млн. 81 тис. 375 штук. Відповідно, загальна початкова вартість 24 лотів складе 105 млн. 593 тис. грн., ще одного лота - 2 млн. 643 тис. грн. Стартова ціна однієї акції складає 2,4443 грн.

ВАТ “Газпром” запросило німецький концерн RWE взяти участь у реалізації російського проекту газопроводу “Південний потік”, що зробить неможливим будівництво конкурентного газопроводу “Набукко”.

Як повідомляє “Німецька хвиля”, про це пише сьогодні газета ділових кіл Німеччини Handelsblatt з посиланням на власні джерела. За інформацією видання, відповідну пропозицію передав німецькій стороні заступник голови правління “Газпрому” Олександр МЕДВЕДЄВ.

Як відомо, нагадує “Німецька хвиля”, “Південний потік” є прямим конкурентом ініційованого кількома європейськими енергетичними концернами проекту газопроводу “Набукко”. Плани його спорудження підтримує передусім Європейський Союз, з метою зменшення залежності від поставок російського газу.

RWE входить до міжнародного концерну, створеного для реалізації проекту “Набукко”. Якщо “Газпрому” вдасться “переманити” RWE, то реалізація побудови газопроводу “Набукко” буде практично неможливою, пише Handelsblatt.

Негативне сальдо зовнішньої торгівлі товарами в Україні у січні-травні 2010 року становило 2 млрд. 100,3 млн. дол., що на 8,3% менше, ніж у січні-травні 2009 року (2 млрд. 290,3 млн. дол.).

Про це УНІАН повідомили у Державному комітеті статистики України.

За даними Держкомстату, у січні-травні п.р. експорт товарів становив 18 млрд. 769 млн. дол. (на 31,4% більше від показника за січень-травень 2009 року), імпорт – 20 млрд. 869,3 млн. дол. (на 25,9% більше). Також повідомляється, що коефіцієнт покриття експортом імпорту становив 0,9 (у січні-травні 2009 року – 0,86).

Зовнішньоторговельні операції проводилися з партнерами з 200 країн світу.

У загальному обсязі експорту товарів, порівняно з січнем-травнем 2009 року, збільшилася частка чорних металів – з 27,5% до 30,9%, енергетичних матеріалів, нафти і продуктів її переробки – з 4,3% до 7,3%, механічних машин – з 6,2% до 6,5%, руд, шлаків і золи – з 3% до 4,2%, залізничних і трамвайних локомотивів, шляхового обладнання – з 2,1% до 4,1%, жирів і масел тваринного або рослинного походження — з 4,9% до 5,4%.

Водночас зменшилася частка зернових культур – з 9,7% до 5,4%, електричних машин – з 5% до 4,4%, виробів з чорних металів – з 5,7% до 3,6%, добрив – з 2,7% до 2%.

У загальному обсязі імпорту товарів збільшилася частка електричних машин – з 3,9% до 5,3%, полімерних матеріалів, пластмас – з 4% до 4,5%, чорних металів – з 2,3% до 3,2%, руд, шлаків і золи – з 1,8% до 2,9%.

Разом з тим зменшилася частка енергетичних матеріалів, нафти і продуктів її переробки – з 35% до 32,5%, механічних машин – з 8,4% до 7,2%, фармацевтичної продукції — з 4,2% до 4%.

За даними Держкомстату, у травні 2010 року експорт товарів збільшився проти травня 2009 року на 44,7% і становив 4 млрд. 211,5 млн. дол., імпорт – на 38,1%, до 4 млрд. 425,5 млн. дол.

Негативне сальдо зовнішньої торгівлі товарами у травні становило 214 млн. дол., проти 293,7 млн. дол. у травні 2009 року.

Урядова міжвідомча робоча група з аналізу стану додержання законодавства у сфері земельних відносин розпочала комплексну перевірку у регіонах країни.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Державного комітету України з земельних ресурсів.

До складу групи увійшли представники Адміністрації Президента, Кабінету міністрів, Верховної Ради, правоохоронних органів, Державного комітету з земельних ресурсів та інших профільних державних комітетів.

Сьогодні, 12 липня, чотири групи фахівців, до складу яких входять посадові особи Держкомзему, відбули у низку регіонів України для проведення аналізу і перевірки додержання законодавства у сфері земельних відносин. Так, першочерговими для перевірки були визначені наступні регіони: Автономна Республіка Крим, місто Севастополь; Київська область, місто Київ; Запорізька і Черкаська області; Волинська і Закарпатська області.

Фахівці під час перевірки мають вивчити та проаналізувати стан захисту конституційних прав власності громадян на землю та стан додержання законодавства у сфері земельних відносин. За попередніми підрахунками, термін перевірки однієї області має становити близько одного тижня.

«Це доручення Президента та державна програма повинні навести лад у сфері землекористування на території всієї країни. Її реалізація дозволить майже стовідсотково встановити та розібратися з усіма порушеннями конституційних прав громадян та підприємств щодо користування земельними ресурсами”, - зазначив голова Держкомзему Олег КУЛІНІЧ.

За його словами, оцінкою ефективності означеної Програми стане повернення земельних ділянок їх справжнім власникам та викорінення хабарництва серед чиновників на місцях. Окрім того, її результати будуть сприяти покращенню та вдосконаленню законодавчої бази у сфері земельних відносин, у тому числі, створенню передумов для запобігання тіньовій приватизації особливо цінних земель, додав О.КУЛІНІЧ.

Міністр палива та енергетики Юрій БОЙКО не з’явився на засідання Тимчасової слідчої комісії Верховної Ради щодо рішення Стокгольмського арбітражу, розслідування фактів діяльності «РосУкрЕнерго» та арешту екс-голови Державної митної служби Анатолія МАКАРЕНКА.

Як передає кореспондент УНІАН, під час засідання комісії голова відповідної ТСК Роман ЗВАРИЧ повідомив, що зв’язувався неодноразово з представниками Міністерства палива та енергетики, зокрема, з його керівником, однак не отримав жодної відповіді щодо підтвердження присутності чи відсутності Ю.БОЙКА на засіданні комісії.

В той же час, за його словами, в міністерстві повідомили, що на адресу ТСК був направлений лист від Ю.БОЙКА.

«Але юридичний характер цього листа я не можу вам сказати, оскільки я його ще не бачив», - сказав депутат.

Р.ЗВАРИЧ також повідомив, що міністр був зобов’язаний прибути на засідання Тимчасової слідчої комісії.

За його словами, якщо міністр і надалі буде ігнорувати засідання ТСК, то до нього будуть застосовуватися «більш жорсткі міри».

Зокрема, за його словами, комісія розгляне питання про звернення до прем’єр-міністра України Миколи АЗАРОВА з тим, щоб він притягнув «до адміністративної відповідальності Ю.БОЙКА».

Печерський районний суд м. Києва обрав для колишнього заступника голови НАК «Нафтогаз України» Ігоря ДІДЕНКА міру запобіжного заходу у вигляді арешту терміном на два місяці.

Як передає кореспондент УНІАН, таке рішення було оголошено судом сьогодні за результатами засідання.

Суд відхилив клопотання адвокатів про збереження як міру запобіжного заходу підписки про невиїзд, а також клопотання народних депутатів про взяття І.ДІДЕНКА на поруки.

Суд мотивував своє рішення тим, що І.ДІДЕНКО, маючи високий соціальний статус, оскільки свого часу перебував на відповідальній посаді, має можливість перешкоджати слідству, тому для того, щоб це попередити, суд обрав для нього арешт.

Уряди України і Білорусі підписали двосторонню угоду про заходи з розвитку співпраці щодо транспортування нафти до Білорусі територією України.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі першого віце-прем`єр-міністра України Андрія КЛЮЄВА.

Документ підписали сьогодні в Києві А.КЛЮЄВ і перший заступник прем`єр-міністра Республіки Білорусь Володимир СЕМАШКО.

Під час сьогоднішніх переговорів перед підписанням документа сторони пропрацювали всі питання, які зафіксовані в плані двосторонньої співпраці, а також обговорили виконання домовленостей, яких було досягнуто під час останніх зустрічей президентів України і Білорусі Віктора ЯНУКОВИЧА і Олександра ЛУКАШЕНКА.

А.КЛЮЄВ і В.СЕМАШКО домовилися провести чергову зустріч на початку вересня. За словами А.КЛЮЄВА, до цієї зустрічі буде доопрацьовано декілька угод зі співпраці двох країн.

(УНІАН)