За надзвичайні ситуації тимчасово відповість генерал Антонець

Розпорядженням Кабінету міністрів №1380-р виконання обов`язків міністра України з питань надзвичайних ситуацій і у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи тимчасово, до призначення у встановленому порядку міністра, покладено на першого заступника МНС Володимира Антонця.

Володимир Михайлович Антонець призначений на посаду першого заступника міністра Указом Президента України від 11 листопада 2005 року.

Народився 7 березня 1945 року. Освіта вища, академія Генерального штабу Збройних сил у 1991 році. Спеціальність - командна, кваліфікація - оперативно-стратегічна.

З 1967 до 1991 року проходив службу в Збройних Силах СРСР на посадах від льотчика до першого заступника командуючого повітряною армією.

З 1991 до 1999 рік проходив службу в Збройних Силах України на посадах від командуючого повітряною армією до командувача ВПС України.

Генерал-полковник з 1996 року.