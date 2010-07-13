Україна та Німеччина готують пропозиції співпраці

Представники Міністерства економіки України і Департаменту зовнішньоекономічної співпраці Міністерства економіки і технологій Федеральної Республіки Німеччина під час п'ятого засідання українсько-німецької групи високого рівня з економічного співробітництва обговорили ряд запитань, що стосуються розвитку двостороннього економічного співробітництва України і Німеччини.

Як повідомили УНІАН в прес-службі Міністерства економіки України, засідання ГВР пройшло в Берліні 9 липня і його результати стали "важливим кроком" у контексті підготовки офіційного візиту у ФРН Президента України Віктора ЯНУКОВИЧА.

"Під час засідання представницькі делегації двох країн детально розглянули стан і перспективи торговельно-економічної і інвестиційної співпраці, зокрема в сферах транспорту, туризму, будівництва, реформування і модернізації житлово-комунального господарства, банківського і фінансового секторів у космічній галузі і таке інше", - сказано у повідомленні прес-служби Мінекономіки.

Обговорювали також питання участі німецьких компаній в реалізації проектів у контексті підготовки України до проведення Чемпіонату Європи з футболу у 2012 році, а також продовження надання Німеччиною допомоги Україні у рамках технічної і фінансової співпраці.

Істотну увагу приділили подальшій перебудові співпраці в енергетичній сфері, у першу чергу з метою підвищення енергоефективності української економіки і розвитку поновлюваної енергетики. "Цій проблематиці буде присвячено багато двосторонніх заходів, які відбудуться восени цього року в Києві і Донецьку, зокрема українсько-німецький енергетичний форум, участь в якому візьмуть представники офіційних і ділових кіл обох країн", - зазначають у Мінекономіки України.

Як повідомляв УНІАН, Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ 30 серпня має намір з офіційним візитом відвідати Федеральну Республіку Німеччина.