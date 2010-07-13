Україна може закупити у США військову техніку

Перспективні напрями співпраці в реалізації поточних контрактів з закупівлі військової техніки і спорядження для Військово-морських сил України обговорили у Вашингтоні представники командування ВМС України і Управління міжнародних програм командування Військово-морських сил США.

Про це кореспондентові УНІАН повідомили в прес-центрі командування українських ВМС.

Крім того, українські моряки ознайомилися з організацією роботи Управління міжнародних програм командування Військово-морських сил США, з процедурою і порядком закупівлі військової техніки, майна і послуг для іноземних держав.

Візит делегації ВМС України в США, який завершується 13 липня, відбувався відповідно до Переліку заходів міжнародної співпраці Міністерства оборони України і Збройних сил України на липень-серпень поточного року.