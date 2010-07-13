У Тернополі відкрився перший «FoxMart»

Урочисте відкриття першого в Тернополі гіпермаркету побутової техніки і електроніки "FoxMart" в ТРЦ "Подоляни" (вул. Текстильна, 28Ч) тривало з 8 до 11 липня. За 4 дні магазин відвідало 14 000 осіб.

Як зазначив під час прес-конференції співзасновник групи компаній "ФОКСТРОТ", голова наглядової ради компанії "Фокстрот. Техніка для дому" Валерій Маковецький, у новому гіпермаркеті представлено понад 20 тис. найменувань техніки. Є і світові новинки. Зокрема, 3D телевізорів, останні моделі ноут-буків і мобільних телефонів.

"Гіпермаркет у Тернополі став сьомим в західному регіоні (мережа налічує 37 об'єктів в Україні і Молдові) ", - сказав керівник Західного регіонального управління компанії "Фокстрот. Техніка для дому" Василь Шургот.

Загальна торговельна площа гіпермаркетів на Західній Україні складає понад 11 тис. кв. м. Перший гіпермаркет мережі в Західній Україні був відкритий у Хмельницькому у 2006 році.

А під час прес-конференції перші покупці отримували свої подарунки. Мікрохвильові печі отримали перші десять покупці, сума чека яких перевищувала 2 тис. гривень. Впродовж дня розігрувалися цінні призи серед інших покупців. Перший день відкриття був традиційно найактивнішим за відвідуваністю. У торговельному залі працювали усі каси, проте через велику кількість покупців черг уникнути не вдалося. Анонсовані знижки, спеціальні пропозиції, розіграші і подарунки зацікавили багатьох жителів і гостей Тернополя.

Особливою популярністю користувалися спеціальні пропозиції на купівлю телевізійної техніки: LCD -телевизор Philips діагоналлю 37 дюймів і LCD -телевизор діагоналлю 19 дюймів у подарунок - 5 779 грн.; LCD -телевизор Toshiba діагоналлю 32 дюйми - 2 999 грн.; а також акційні ноутбуки.

Під час відкриття покупці також мали можливість придбати техніку в кредит. Акційний кредит під 0% без переплат і додаткових платежів можна було оформити без довідки про доходи терміном на 4, 5, 7 і 10 місяців.

Гіпермаркет у Тернополі пропонує споживачам ряд додаткових переваг. "FoxMart" - перший і поки єдиний у місті магазин, що дозволяє протестувати ігрові приставки. З цією метою в торговельному залі функціонує game -зона (ігрова зона). На спеціально обладнаній території, оснащеній мегасучасними плазмовими екранами і ігровими приставками, покупці можуть особисто переконатися у якості звуку і зображення, а також протестувати усі останні новинки відеоігор. А щоб перевірити акустику і можливості домашніх кінотеатрів, у відділі аудіо- і відеотехніки встановлений Hi - Fi -острівець.

Довідка УНІАН. Мережа гіпермаркетів "FoxMart" почала діяльність у 2005 році і сьогодні налічує 37 об'єктів в Україні і Молдові. Це найбільші магазини побутової електроніки в Україні. Гігантські торговельні об'єкти "FoxMart" розташовуються на площах від 1300 до 7000 кв.м.

На постійній основі в кожному магазині мережі діє "Програма захисту мізерних цін", який гарантує повернення 150% різниці, якщо клієнт знайде аналогічний продукт дешевше в іншій роздрібній мережі.