Анонс на 14 липня

Відбудеться робоча поїздка першого заступника голови КМДА Олександра Попова на ЗАТ «ЕК «Дартеплоцентраль» і об`єкти АК «Київенерго» про підготовку енергетичного устаткування до роботи в осінньо-зимовий період 2010/2011 року.

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Відбудеться засідання Кабінету Міністрів України.

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Відбудеться презентація і обговорення результатів дослідження «Демографічні і фінансові передумови пенсійної реформи в Україні: прогноз - 2050», підготовленого аналітично-дорадчим центром Блакитної стрічки ПРООН/ЄС. Очікується, що в роботі візьмуть участь: Олів`є Адам, Постійний представник ПРООН в Україні; Василь Надрага, міністр праці і соціальної політики України; Марчин Свенчицьки, директор аналітично-дорадчого центру Блакитної стрічки ПРООН/ЄС; Ела Лібанова, директор Інституту демографії і соціальних досліджень Національної академії наук України; Грег Мактаггарт, старший міжнародний радник з питань пенсійної реформи, Проект розвитку ринків капіталу, USAID та ін.

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Відбудуться торги по "Сумиобленерго" на УМВБ

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Вперше за останні дванадцять років в Київський річковий порт зайде судно класу «річка-море» «Мартін Лацис» з вантажем металоконструкцій для будівництва залізнично-автомобільного мостового переходу через р. Дніпро в м. Києві (вул. Верхній Вал, 70, 2-й вантажний район).

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Відбудеться Міжнародний круглий стіл «Українські IPO 2011: в очікуванні нового мільярда», організований міжнародною юридичною фірмою «Integrites» спільно з Лондонською Фондовою Біржею. Запрошені: Анатолій Кінах, президент УСПП; Джон Едвардс, керівник управління по країнах СНД Лондонської фондової біржі (Лондон); Себастіан Оехелхаузер, управляючий директор банку Rothschild (Лондон); Андрій Ляхов, партнер міжнародної юридичної компанії Integrites (Київ); Олег Йолшин, виконавчий директор, управляючий партнер інвестиційної групи East Kommerts (Москва); Олександр Почкун, управляючий партнер аудиторської фірми Baker Tilly Ukraine (Київ); Сергій Євланчик, ген.директор групи компаній «Укрпродукт Груп» (Київ); Дмитро Васильев, директор з корпоративних комунікацій компанії «XXI століття». Очікується участь віце-прем`єр-міністра Сергія Тигіпко і голови Комітету ВР з питань промислової, регуляторної політики та підприємництва Наталії Королевської.

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Віце-прем`єр-міністр України Віктор Слаута проведе засідання Координаційної ради з питань аграрної політики при Кабінеті Міністрів України. Питання: про ситуацію на внутрішньому ринку зерна і стратегії формування державних і регіональних ресурсів зерна урожаю 2010 року; про стан внутрішнього ринку м`яса, дотримання чинного законодавства і заходи щодо посилення контролю безпеки і якості продукції тваринного походження, що експортується до України. За результатами засідання відбудеться прес-конференція.

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