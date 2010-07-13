Курс НБУ на 14 липня

Офіційний курс НБУ на 14.07.10 100 USD США – 790.2200 (13 липня – 790.3200) 100 EUR – 993.2275 (13 липня – 993.5903) 10 RUR – 2.5611 (13 липня – 2.5591)Облікові курси банківських металів на 14.07.10 за 10 тройських унцій (грн.)959 XAU 10 Золото – 95340.04 (13 липня – 95134.77) 961 XAG 10 Срібло – 1422.40 (13 липня – 1427.32) 962 XPT 10 Платина-120350.51 (13 липня-120444.77) 964 XPD 10 Паладій – 35955.01 (13 липня – 35880.53)

Офіційний курс НБУ на 14.07.10 100 USD США – 790.2200 (13 липня – 790.3200) 100 EUR – 993.2275 (13 липня – 993.5903) 10 RUR – 2.5611 (13 липня – 2.5591) Облікові курси банківських металів на 14.07.10 за 10 тройських унцій (грн.) 959 XAU 10 Золото – 95340.04 (13 липня – 95134.77) 961 XAG 10 Срібло – 1422.40 (13 липня – 1427.32) 962 XPT 10 Платина-120350.51 (13 липня-120444.77) 964 XPD 10 Паладій – 35955.01 (13 липня – 35880.53)

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