Головне на 13 липня

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Фінанси

До кінця поточного тижня влада України має намір надати Міжнародному валютному фонду (МВФ) підписаний лист про наміри і текст меморандуму про співпрацю.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявила сьогодні журналістам заступник міністра фінансів України Тетяна ЄФИМЕНКО.

"До кінця поточного тижня будуть підписані з боку України і спрямовані в МВФ усі необхідні документи", - сказала вона.

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Сьогодні на українському міжбанківському ринку торги по долару США відкрилися котируваннями 7,9020/7,9060 грн./дол., до 12:00 звузився спред - 7,9030/7,9045 грн./дол. До закриття торгів цінові рівні знизилися до 7,9015/7,9035 грн./дол.

Про це повідомляє фінансова компанія "ІнтерБізнесКонсалтинг".

О 14:00 Національний банк України вийшов на ринок з купівлею доларів США за курсом 7,9032 грн./дол.

Рублевий ринок відкрився котируваннями 0,2558/0,2561 грн./рубль, до 12:00 ціни піднялися до 0,2565/0,2566 грн./рубль. До закриття ціни досягли рівня 0,2569/0,2570 грн./рубль. У Росії курс долар-рубль знизився і склав 30,7750 рублів за долар (- 0,0724).

На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар стартували з позначки 1,2538/1,2540 дол./євро, а до 14:30 виросли і склали 1,2583/1,2585 дол./євро. Ринок євро-гривня відкрився індикативними котируваннями 9,9075/9,9155 грн./євро, до 12:00 ціни пішли вгору - 9,9130/9,9210 грн./євро. До закриття торгів цінові показники по EUR/UAH досягли поточного максимуму - 9,9370/9,9455 грн./євро.

ТЕК

Міністр палива та енергетики України Юрій БОЙКО не зміг брати участь 12 липня в засіданні тимчасової слідчої комісії (ТСК) Верховної Ради України щодо рішення Стокгольмського арбітражного суду, розслідування фактів корупційної діяльності RosUkrEnergo і причетності до цього посадовців органів державної влади, арешту екс-голови Державної митної служби Анатолія МАКАРЕНКА у зв`язку з його участю в нараді під головуванням прем`єр-міністра Миколи АЗАРОВА.

Про це сказано у заяві прес-служби Мінпаливенерго, переданій агентству УНІАН.

У повідомленні підкреслюють, що закон, який регламентує діяльність тимчасових слідчих комісій, був визнаний 10 вересня 2009 р. неконституційним. Крім того, положення Закону України "Про Регламент Верховної Ради України" не дають ТСК право викликати посадовців для надання свідчень. Тимчасові слідчі комісії відповідно до статті 6 Закону України"Про Регламент Верховної Ради України" мають право вносити пропозиції про присутність відповідних осіб на пленарному засіданні Верховної Ради під час розгляду питань, підготовка яких здійснюється тимчасовою спеціальною або слідчою комісією.

Також прес-служба наголошує, що відповідно до існуючої інформації, на засіданні ТСК у понеділок 12 липня не було кворуму. З 11 народних депутатів були присутні лише 4.

Крім того, на сьогодні постанову про створення тимчасової слідчої комісії щодо рішення Стокгольмського арбітражного суду ще не підписав Голова Верховної Ради Володимир ЛИТВИН.

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Україна у січні-травні 2010 року скоротила імпорт природного газу на 18,1% порівняно з аналогічним періодом 2009 року, до 3 млрд. 176,009 млн. дол.

Про це повідомили УНІАН в Державному комітеті статистики.

За даними Держкомстату, об`єм імпорту природного газу в січні-травні у загальному об`ємі імпорту склав 15,2%.

Експорт природного газу в січні-травні скоротився на 12,0% порівняно з аналогічним періодом 2009 року, до 1 млн. 14,5 тис. дол.

Водночас, як зазначили в Держкомстаті, у січні-травні Україна збільшила імпорт сирої нафти з газовим конденсатом у 3,1 раза порівняно з аналогічним періодом 2009 року, до 1 млрд. 757,041 млн. дол.

Об`єм імпорту нафти в загальному об`ємі імпорту у січні-травні склав 8,4%.

Довідка УНІАН. У 2009 році Україна скоротила імпорт природного газу на 15,5% порівняно з 2008 роком, до 7 млрд. 979,358 млн. дол. Об`єм імпорту природного газу в 2009 році в загальному об`ємі імпорту склав 17,6%.

У 2009 році Україна скоротила імпорт сирої нафти з газовим конденсатом на 33,8% порівняно з 2008 роком, до 2 млрд. 989,639 млн. дол. Об`єм імпорту нафти в загальному об`ємі імпорту в 2009 році склав 6,6%.

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Ціна на нафту ОПЕК досягла за підсумками торгів, що відбулися у понеділок, $72 за барель, сказано в повідомленні секретаріату ОПЕК.

У п`ятницю, 9 липня, один барель "нафтового кошику" ОПЕК, що складається з 12 основних експортних сортів нафти усіх країн-членів цієї організації, коштував $72,79.

На думку експертів, поштовхом до зростання цін у кінці минулого тижня стали повідомлення про те, що Китай збільшив імпорт нафти у червні на 25% до рекордно високого рівня - понад 22 млн. т, що відповідає 5,42 млн. барелів на день, передає ІТАР-ТАРС.

Між тим, Міжнародне енергетичне агентство (МЕА) знизило прогноз зростання світового попиту на нафту у 2011 році до 1,6%, або на 1,3 млн. барелів на добу, до 87,8 млн. на день, повідомляє Market Watch. Це підтверджує прогноз МВФ, який передбачає світове економічне зростання на 4,3%, середні ціни на нафту у 2011 у розмірі $79,40 за барель.

Фондовий ринок

Компанія "Метінвест" подала заяву в Антимонопольний комітет України для отримання дозволу на об`єднання з ММК ім. Ілліча

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні журналістам повідомив голова АМК Олексій КОСТУСЄВ.

О. КОСТУСЄВ, відповідаючи на питання журналістів про те, чи звернувся "Метінвест" в Комітет для отримання відповідного дозволу, сказав: "Так, така заява до нас надходила, і в управлінні концентрації нині її розглядають. Проходить дослідження ринку, і ми дивимося, чи можемо ми дати згоду на цю концентрацію".

Зовнішня політика

Представники Міністерства економіки України і Департаменту зовнішньоекономічної співпраці Міністерства економіки і технологій Федеральної Республіки Німеччина під час п`ятого засідання українсько-німецької групи високого рівня з економічного співробітництва обговорили ряд запитань, що стосуються розвитку двостороннього економічного співробітництва України і Німеччини.

Як повідомили УНІАН в прес-службі Міністерства економіки України, засідання ГВР пройшло в Берліні 9 липня і його результати стали "важливим кроком" у контексті підготовки офіційного візиту у ФРН Президента України Віктора ЯНУКОВИЧА.

"Під час засідання представницькі делегації двох країн детально розглянули стан і перспективи торговельно-економічної і інвестиційної співпраці, зокрема в сферах транспорту, туризму, будівництва, реформування і модернізації житлово-комунального господарства, банківського і фінансового секторів у космічній галузі і таке інше", - сказано у повідомленні прес-служби Мінекономіки.

Обговорювали також питання участі німецьких компаній в реалізації проектів у контексті підготовки України до проведення Чемпіонату Європи з футболу у 2012 році, а також продовження надання Німеччиною допомоги Україні у рамках технічної і фінансової співпраці.

Істотну увагу приділили подальшій перебудові співпраці в енергетичній сфері, у першу чергу з метою підвищення енергоефективності української економіки і розвитку поновлюваної енергетики. "Цій проблематиці буде присвячено багато двосторонніх заходів, які відбудуться восени цього року в Києві і Донецьку, зокрема українсько-німецький енергетичний форум, участь в якому візьмуть представники офіційних і ділових кіл обох країн", - зазначають у Мінекономіки України.

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Перспективні напрями співпраці в реалізації поточних контрактів з закупівлі військової техніки і спорядження для Військово-морських сил України обговорили у Вашингтоні представники командування ВМС України і Управління міжнародних програм командування Військово-морських сил США.

Про це кореспондентові УНІАН повідомили в прес-центрі командування українських ВМС.

Крім того, українські моряки ознайомилися з організацією роботи Управління міжнародних програм командування Військово-морських сил США, з процедурою і порядком закупівлі військової техніки, майна і послуг для іноземних держав.

Візит делегації ВМС України в США, який завершується 13 липня, відбувався відповідно до Переліку заходів міжнародної співпраці Міністерства оборони України і Збройних сил України на липень-серпень поточного року.

Мобільний зв`язок

Антимонопольний комітет України (АМКУ) вважає, що вартість послуг роумінгу, які надають оператори мобільного зв`язку, є завищеною.

Про це заявив сьогодні на брифінгу в Кабінеті міністрів голова комітету Олексій КОСТУСЄВ, повідомили УНІАН у прес-службі АМКУ.

О.КОСТУСЄВ повідомив, що комітет займається вивченням цього питання. Зокрема, комітет надіслав офіційні запити мобільним операторам із вимогою надати вичерпну інформацію про формування вартості роумінгу.

«Питання вартості роумінгу є дуже складним, оскільки тут задіяно декілька держав. Це дослідження Антимонопольний комітет веде спільно з російськими й казахськими колегами. Вони почали цим питанням займатися раніше, й, згідно з даними російських фахівців, вартість роумінгу завищена в п`ять разів. Ми не можемо зрозуміти, як вартість роумінгу може бути вищою за вартість міжнародного дзвінка. Це нонсенс», – сказав О.КОСТУСЄВ.

Туризм

Усі туристи, що мали проблеми з туристичним оператором, повернуться в Україну до 22 липня. Про це сьогодні на прес-конференції в УНІАН повідомив аташе з питань культури і інформації Посольства Туреччини в Україні Берат ЙИЛДИЗ.

"За останніми даними, зараз в Туреччині залишилося 738 українців - клієнтів Karya Tour, які продовжують свій відпочинок, за який заплатили, і які повернуться в Україну відповідно до підготовленого графіка", - сказав він. Зокрема, сьогодні заплановано повернення 110 туристів, завтра - 355, 17 липня - 121 туриста і так далі

Б. ЙИЛДИЗ відзначив успішність роботи над вирішенням цієї проблеми. При цьому він підкреслив, що проблема виникла тільки в українських туристів, не дивлячись на те, що Karya Tour працювала і з туристами інших країн. За його словами, у цілому з початку виникнення проблеми до Туреччини відправлено близько 3900 туристів, з них українців - 1784.

"З найбільшою проблемою зіткнулися саме українські туристи. До прикладу, зі Словаччини було 1045 туристів, але і для них, і для туристів Karya Tour з інших країн були передбачені страхівки. Що стосується українських туристів, то загальними зусиллями і нашого міністерства, і особисто міністра, і представництв туроператорів, представлених на ринку України, і готельєрів, тобто загальними зусиллями, було зроблено усе можливе, щоб українські туристи могли продовжити свій відпочинок і потім повернутися в Україну", - сказав Б.ЙИЛДИЗ.

За його словами, усі туристи, незважаючи на проблеми Karya Tour, розміщені в готелях і продовжують свій відпочинок.

Як додала в.о. президента Асоціації лідерів турбізнесу України Олена ШАПОВАЛОВА, тільки в одному готелі був одиничний випадок, де узяли повторно оплату з туриста.

Авіаперевезення здійснюватимуть авіакомпанії, які мали договори на чартери з Karya Tour зокрема "Міжнародні авіалінії України" (МАУ), "Роза Ветров".

"Гарантуємо, що усі повернуться в Україну", - сказала прес-секретар МАУ Євгенія САЦЬКА.

За її словами, Karya Tour увечорі 8 липня повідомила авіакомпанії, що у неї виникли труднощі з партнером у Туреччині, і попросила не проводити реєстрацію пасажирів на рейси з 9 липня. Авіарейси були проплачені Karya Tour до 11 липня. Відповідно, МАУ відмінила ці рейси в Туреччину. "Проте, ми виконали технічні польоти, щоб забрати пасажирів з Туреччини відправляючи туди порожні літаки і забираючи звідти туристів. 9-11 липня репатріювали 700 пасажирів спецрейсами авикомпании, і в період до 16 липня в цілому буде вивезено ще 430 осіб. Крім того, там ще не більше 100 осіб, які придбали у Karya Tour пакети триваліші, ніж тижневі або 2-тижневі. Відповідно, у міру наближення їх дати вильоту ми вивозитимемо їх", - сказала Є. САЦЬКА.

(УНІАН)