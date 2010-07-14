Шуфрич: ПР починає повторювати помилки попередньої влади

Заступник секретаря Ради національної безпеки й оборони України Нестор ШУФРИЧ вважає, що в Партії регіонів починають повторювати помилки попередньої влади.

Про це Н.ШУФРИЧ сказав в інтерв`ю «Українській правді».

Зокрема, за його словами, сьогодні в Партії регіонів спостерігається напруга, яка виявляється в спробах обмежити спілкування з Президентом Віктором ЯНУКОВИЧЕМ, в певних складнощах під час ухвалення ефективних рішень і навіть у «спотвореній інформації, яка надходить у фракцію, до народних депутатів і до міністрів від Секретаріату Президента, яка потім або гіперболізована, або взагалі не підтверджується».

«Фактично спостерігається явне бажання закрити Президента. Це нічим добрим не закінчується. Ми, на жаль, за ці п`ять місяців президентства ЯНУКОВИЧА і чотири місяці роботи уряду АЗАРОВА із завидною послідовністю починаємо повторювати помилки наших попередників», - сказав Н.ШУФРИЧ.

При цьому перелічені проблеми Н.ШУФРИЧ безпосередньо пов`язує з головою президентської Адміністрації Сергієм ЛЬОВОЧКІНИМ.

«ЛЬОВОЧКІН створює одне - проблеми, які поки що невидимі, але вони не були видимі і у ЮЩЕНКА, коли у нього рейтинг був 50 з чимось відсотків. Але ці проблеми вибухнули, коли у ЮЩЕНКА рейтинг пішов нижче 20, і коли ТИМОШЕНКО почала його наздоганяти, а відтак і випередила», - вважає Н.ШУФРИЧ.

Водночас на питання: чи не стане віце-прем`єр-міністр Сергій ТІГІПКО «таким своєрідним "ТИМОШЕНКО" для ЯНУКОВИЧА?» він відповів: «Говоритиму відверто – може».

Крім того, Н.ШУФРИЧ вважає компромісною і об`єднуючою постать прем`єр-міністра Миколи АЗАРОВА, якому «логічно» залишатися на посаді глави уряду до 2012 року. «Зміщення АЗАРОВА істотно ослабив би конструкцію влади. Сьогодні в Партії регіонів є різні групи тиску, які конкурують між собою. Якщо групи КОЛЕСНІКОВА і КЛЮЄВА загалом діють скоординовано і з взаєповагою, то з групою ЛЬОВОЧКІНА є питання. І АЗАРОВ на цьому етапі - це компромісна об`єднуюча постать», - сказав, зокрема, він.