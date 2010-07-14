Кабмін призначив Лисицького першим заступником голови АМКУ

А Чернелевську - заступником

Кабінет міністрів України призначив Миколу ЛИСИЦЬКОГО першим заступником голови Антимонопольного комітету України. Це передбачено рішенням уряду, опублікованим в газеті "Урядовий кур'єр" від 14 липня 2010 р. №127. Також Кабмін призначив Олену ЧЕРНЕЛЕВСЬКУ заступником голови Антимонопольного комітету України - головним уповноваженим. При цьому звільнив Сергія СТЕФАНОВСЬКОГО з посади заступника голови АМКУ.

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