Кузьмук критикує скорочення фінансування армії

Екс-міністр оборони, народний депутат від Партії регіонів Олександр КУЗЬМУК називає «трагічною» соціальну ситуацію у Збройних Силах України і вважає, що за умов зменшення фінансування потреб Міноборони буде неможливо виконати вимоги Президента України Віктора ЯНУКОВИЧА щодо стабілізації ситуації та подальшого розвитку армії.

Про це О.КУЗЬМУК заявив у коментарі кореспонденту УНІАН.

Він критично оцінив рішення уряду, яке минулого тижня реалізувала Верховна Рада у законі про внесення змін до державного бюджету, в результаті чого фінансування потреб оборони цього року було скорочено на 2 млрд. 135 млн. грн.

«Соціальна складова, я однозначно скажу - вона трагічна. Якщо все критично, то соціальна складова у Збройних Силах України – трагічна. Так і напишіть», - заявив народний депутат.

Також, за словами О.КУЗЬМУКА, питання сьогоднішнього фінансування армії є для нього незрозумілим. «Коли в ході РНБО (засідання РНБО 9 липня щодо ситуації у ЗСУ – УНІАН) я запропонував, що необхідна умова виходу з кризи – це збільшення фінансування у поточному році через перегляд бюджету, та вихід на 2% від ВВП у наступному році – і це також не розвиток, а лише стабілізація… У цей час Кабмін вносить проект закону про зміни у держбюджет і Верховна Рада голосує… Єдине міністерство в Україні (Міноборони – УНІАН), яке позбавили 2 млрд. 135 млн. грн.», - зауважив він.

Як підкреслив О.КУЗЬМУК, усім зрозуміло, що без належного фінансування ніякої стабілізації і виходу із кризи ЗСУ абсолютно не може бути.

Говорячи про хід виконання вимог Президента України за результатами нещодавнього засідання РНБО стосовно ситуації у Міноборони і Збройних силах, О.КУЗЬМУК констатував, що відповідальні за це структури і посадові особи повинні враховувати «абсолютно нові підходи до розвитку Збройних сил України», зокрема, з огляду на ухвалення закону про засади внутрішньої і зовнішньої політики та позаблоковий статус держави.

О.КУЗЬМУК повідомив, що вчора за його ініціативою як радника Президента була проведена нарада за участю керівництва Міноборони, Генерального штабу, представників РНБО та Адміністрації Президента, на якій були обговорені план реалізації вимог глави держави і підготовка документів на доповідь В.ЯНУКОВИЧУ.

«Я очікую, що при відповідній концентрації енергії ці документи будуть якісно відпрацьовані, розглянуті і за умови затвердження Президентом їх негайно буде необхідно втілювати у життя», - заявив О.КУЗЬМУК.