ГОЛОВНЕ на 14 липня

*** ПЕК Ціни на газ для населення виростуть на 50%

Відпускні ціни на природний газ для населення, диференційовані за річним обсягом споживання і наявності чи відсутності у абонента лічильника, з 1 серпня 2010 року виростуть на 50%.

Відповідна постанова Національної комісії регулювання електроенергетики (НКРЕ) України (№812 від 13 липня 2010 року) розміщена на сайті комісії. Цього ж дня постанова зареєстрована в Міністерстві юстиції України.

Зокрема, відпускна ціна на природний газ для абонентів, які споживають не більш як 2,5 тис. куб. м на рік за наявності лічильника, зросте з 483,6 грн за тис. куб. м до 725,4 грн за тис. куб. м, за відсутності лічильника - з 531,6 грн за 1 тис. куб. м до 798 грн за тис. куб. м.

Ціна на газ для абонентів, які споживають не більш як 6 тис. куб. м на рік за наявності лічильника, збільшиться з 732 грн. за тис. куб. м до 1098 грн. за тис. куб. м, за відсутності лічильника - з 805,2 грн. за тис. куб. м до 1207,8 грн. за тис. куб. м.

Ціна на газ для абонентів, які споживають не більш як 12 тис. куб. м на рік за наявності лічильника, зросте з 1498,8 грн. за тис. куб. м до 2248,2 грн. за тис. куб. м, за відсутності лічильника - з 1648,2 грн. за тис. куб. м до 2473,2 грн. за тис. куб. м.

Ціна на газ для абонентів, які споживають понад 12 тис. куб. м на рік за наявності лічильника, збільшиться з 1790,4 грн. за тис. куб. м до 2685,6 грн. за тис. куб. м, за відсутності лічильника - з 1968,6 грн. за тис. куб. м до 2954,1 грн. за тис. куб. м.

Як повідомляв УНІАН, чинна система диференціації цін на природний газ для населення залежно від річного обсягу споживання, наявності чи відсутності приладу обліку діє з 1 січня 2007 року.

Останнє підвищення відпускних цін на природний газ для населення, диференційованих за річним обсягом споживання і наявністю чи відсутністю у абонента лічильника, відбулося 1 грудня 2008 року на 35%.

Населенню поставляється природний газ українського походження, що видобувається підприємствами, державна частка у статутному капіталі яких перевищує 50%.

Поступове підвищення внутрішніх цін на природний газ до економічно обґрунтованого рівня є одним із зобов`язань України в рамках співпраці з Міжнародним валютним фондом (МВФ).

Держава встановила контроль над "Укртатнафтою" Кременчук. Акціонери ПАТ «Укртатнафта» (Кременчук, Полтавської обл.) сьогодні на загальних зборах вибрали головою наглядової ради підприємства голову правління НАК «Нафтогаз України» Євгенія БАКУЛІНА.

Як передає кореспондент УНІАН, про це журналістам повідомив член правління НАК «Нафтогаз України» Роман ЗАГОРОДНИЙ.

За його словами, акціонери відкликали колишніх представників НАК «Нафтогаз України» і замість них вибрали Едуарда ШВИДКОГО, Валентина ФРАНЧУКА, Костянтина БОРОДІНА, Ірину ВАРАКУТУ і Олександра ЛАЗОРКО.

Крім того, членами наглядової ради вибрані Ігор КОЛОМОЙСЬКИЙ, Геннадій БОГОЛЮБОВ, Сергій ГЛУШКО, Олександр ЯРОСЛАВСЬКИЙ і Михайло КІПЕРМАН.

За словами Р.ЗАГОРОДНОГО, для участі в зборах акціонерів зареєструвалися 11 представників, які володіють 99,896% акцій товариства.

«Сьогодні держава фактично узяла під контроль «Укртатнафту». Приватні акціонери поступилися правами. Тепер у наглядовій раді більшість представників держави. Знайдено компроміс між державними і приватними акціонерами. Ми тепер готові до будь-якої конструктивної роботи», - сказав колишній член наглядової ради Геннадій КОРБАН.

Як повідомляв УНІАН, в квітні цього року ПАТ «Укртатнафта» (Кременчуцький НПЗ, Полтавської обл.) офіційно оприлюднило новий склад наглядової ради у складі 11 чоловік.

Зокрема, головою наглядової ради обрано заступника голови правління НАК «Нафтогаз України» Валентина ФРАНЧУКА замість Шафагата ТАХАУТДІНОВА.

До складу наглядової ради входять: Ігор КОЛОМОЙСЬКИЙ, Геннадій БОГОЛЮБОВ, Михайло КІПЕРМАН, Геннадій КОРБАН, Олександр ЯРОСЛАВСЬКИЙ, Олег БУГАЙОВ (екс-перший заступник міністра палива і енергетики України), Сергій ГЛУШКО (екс-глава правління «Укртатнафти»), Микола ЯКОВЕНКО, Сергій ДАВИДЕНКО і Лариса КОЛЕСНИК, які, за даними ЗМІ, є менеджерами НАК «Нафтогаз України».

До цього до складу наглядової ради входили Іван КУЦИК (заступник глави наглядової ради), Ігор ВОРОНІН, Михайло КАЛЬЧЕНКО, Ельдар САБІРОВ, Рустем АХМЕТОВ, Наїль МАГАНОВ, Раїса САХІЄВА, Ринат САБІРОВ, Юлія КУЛЕШОВА, Антоніна ТАТАРЕНКО.

Довідка УНІАН. ПАТ «Укртатнафта» (Кременчуцький НПЗ, Полтавської обл.) створене в 1994 році відповідно до указу Президента України. Є найбільшим в Україні нафтопереробним підприємством.

Найбільшими акціонерами ПАТ «Укртатнафта» є НАК «Нафтогаз України» і ТОВ «Корсан».

«Укртатнафта» орієнтується на виробництво ДП і А-95 Кременчук. ПАТ «Укртатнафта» (Кременчук, Полтавської обл.) за підсумками 2010 року планує переробити 4,5 млн. тонн нафти.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив сьогодні на прес-конференції голова правління підприємства Павло ОВЧАРЕНКО.

«За підсумками року плануємо вийти на 4,5 млн. тонн нафти», – сказав П.Овчаренко.

Він також повідомив, що сьогодні на підприємстві є великі надлишки дизпалива і бензину А-95.

«Ми запланували перевиробництво цих видів бензину за рахунок 92-го і 76-го бензинів», – сказав П.ОВЧАРЕНКО.

Довідка УНІАН. ПАТ «Укртатнафта» (Кременчуцький НПЗ, Полтавська обл.) створене в 1994 році відповідно до указу Президента України. Є найбільшим в Україні нафтопереробним підприємством.

Найбільшими акціонерами ПАТ «Укртатнафта» є НАК «Нафтогаз України» і ТОВ «Корсан».

ФДМУ призупинив продаж 25% акцій «Сумиобленерго» Фонд державного майна України (ФДМУ) припинив продаж і зняв з сьогоднішніх торгів на Українській міжбанківській валютній біржі (УМВБ) 25% акцій ВАТ "Сумиобленерго".

Про це сказано в наказі ФДМУ від 14 липня 2010 роки №992.

Згідно з наказом, ФДМУ припинив продаж акцій "Сумиобленерго", "враховуючи кон`юнктуру фондового ринку України і результати приватизації енергорозподільних компаній з метою створення відповідних умов для залучення інвесторів і виконання планових завдань з надходження коштів до Державного бюджету".

Як повідомляв УНІАН, Фонд державного майна України планував провести 14 липня на УМВБ аукціонні торги з продажу 25% -го держпакету акцій ВАТ "Сумиобленерго".

Планували, що держпакет, що реалізовується, буде розбитий на 25 лотів, з них 24 лоти - по 1 млн. 800 тис. шт. акцій у кожному, ще в одному лоті кількість акцій складе 1 млн. 81 тис. 375 штук. Відповідно, загальна початкова вартість 24 лотів склала 105 млн. 593 тис. грн., ще одного лота - 2 млн. 643 тис. грн. Стартова ціна однієї акції склала 2,4443 грн.

Довідка УНІАН. ВАТ "Сумиобленерго" є монополістом на ринку енергопостачання Сумської області. Статутний капітал товариства складає 44 млн. 281,4 млн. грн.

25% + 1 акція ВАТ "Сумиобленерго" управляє держава в особі Фонду держмайна.

За даними Агентства з розвитку інфраструктури фондового ринку, провідними недержавними власниками компанії є кіпрські Larva Investments Limited та Bikontia Enterprises, яким належать пакети 24,99% і 24,89% відповідно. Ще 18,50% акцій належать UA Energy Distribution Holding Limited (Кіпр).

АПК МінАП ще знизив прогноз урожаю зернових

Міністерство аграрної політики України знизило прогноз урожаю зернових у поточному році із 45 млн. тонн до 42 млн. тонн.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив віце-прем`єр-міністр Віктор СЛАУТА сьогодні на засіданні координаційної ради з аграрної політики при Кабінеті Міністрів.

«Очікується, щонайменше, 42 млн. тонн – це у вазі після доопрацювання», - сказав В.СЛАУТА.

Він відзначив, що такий прогноз складено на підставі останніх даних, одержаних з регіонів.

Як повідомляв УНІАН, 24 червня міністр аграрної політики Микола ПРИСЯЖНЮК заявив, що МінАП знизило прогноз урожаю зерна до 45-45,5 млн. тонн.

Раніше міністерство прогнозувало врожай зерна в 2010 році в обсягу 46-48 млн. тонн.

Україна знизила прогноз експорту зерна

Україна в 2010-2011 маркетинговому році (МР, липень 2010 – червень 2011 рр.) може експортувати 18 млн. тонн зерна.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив віце-прем`єр-міністр України Віктор СЛАУТА сьогодні на прес-конференції в Києві.

«Думаю, мільйонів вісімнадцять ми експортуємо», – сказав він, додавши, що у зв`язку з погодними умовами і відставанням зі збором зернових експорт зерна з України вже затримався на місяць.

При цьому В.СЛАУТА відзначив, що зміниться структура експорту – зросте експорт кукурудзи і скоротиться експорт пшениці.

Також віце-прем`єр наголосив, що сьогодні на міжнародних ринках складається не дуже сприятлива ситуація щодо зерна, оскільки по деяких культурах спостерігається перевиробництво.

Щодо заборгованості з відшкодуванню ПДВ перед експортерами зерна В.СЛАУТА повідомив, що найближчим часом це питання вирішиться і механізм відшкодування ПДВ через випуск облігацій почне працювати.

Як повідомляв УНІАН, 24 червня ц.р. міністр аграрної політики Микола ПРИСЯЖНЮК повідомив, що Міністерство аграрної політики знизило прогноз експорту зерна в 2010-2011 МР до 21 млн. тонн. За його словами, прогноз знижено у зв`язку з великими залишками зерна в Україні, а також у Російській Федерації.

Він також повідомив, що в Україні на початок нового маркетингового року перехідні залишки зерна становлять близько 6 млн. тонн, а в Росії – близько 13 млн. тонн.

Довідка УНІАН. Україна в 2009-2010 МР експортувала 21 млн. тонн зерна, в 2008-2009 МР – 24,5 млн. тонн.

ДАК «Хліб України» реструктуризують восени Кабінет Міністрів України ініціює проведення реструктуризації державної акціонерної компанії «Хліб України».

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив віце-прем`єр-міністр України Віктор СЛАУТА сьогодні на прес-конференції в Києві.

«Ми пропонуватимемо, напевно, вже восени Верховній Раді її реструктуризувати», – сказав В.СЛАУТА, додавши, що відповідний проект постанови вже готовий і проходить узгодження в зацікавлених відомствах і міністерствах.

Довідка УНІАН. Державна акціонерна компанія «Хліб України» створена відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 22 серпня 1996 року №1000.

ДАК включає 125 дочірніх підприємств, серед яких 72 підприємства зі зберігання зерна (паспортна потужність зберігання – близько 6,2 млн. тонн на рік, фактична на сьогодні – 3 млн. тонн). Крім того, до складу ДАК входять Одеський і Миколаївський портові елеватори.

Цього року посіви цукрового буряка збільшено в 1,6 разу проти минулого року

Цього року посіви цукрового буряку в Україні збільшено в 1,6 разу проти минулого року – до 503 тис. га.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив сьогодні на прес-конференції в Києві віце-прем`єр-міністр України Віктор СЛАУТА.

«За новими уточненими даними, посіви цукрового буряку цього року становлять 502,9 тис. га», - сказав він, відзначивши, що торік площа під цукровим буряком становила 322 тис. га.

«Ми оптимістично дивимося на стан посівів», - сказав В.СЛАУТА, додавши, що в поточному році приріст ваги кореню цукрового буряку вищий, ніж торік.

В.СЛАУТА уточнив, що із вказаної площі Україна зможе зібрати близько 16,6 млн. тонн цукрового буряку і з вказаного обсягу виробити 2,1-2,2 млн. тонн цукру.

Довідка УНІАН. У 2009 році цукровий буряк в Україні був посіяний на площі 330 тис. га. Урожай буряку склав 10 млн. тонн. Виробництво бурякового цукру з буряку врожаю 2009 року становило 1,267 млн. тонн. Внутрішнє споживання цукру в Україні оцінюється в 2 млн. тонн.

Фінанси НБУ зобов’язав банки підвищити розмір регулятивного капіталу Національний банк України зобов`язав українські банки до 1 січня 2012 року сформувати регулятивний капітал в розмірі не менше 120 млн. грн.

Про це сказано у постанові НБУ №273 від 9 червня, зареєстрованій у Міністерстві юстиції 6 липня, текст якої має в розпорядженні УНІАН.

"Банки, які отримали письмовий дозвіл на здійснення окремих операцій до набуття чинності цієї постанови і мають регулятивний капітал менше встановленого главою 5 Положень № 275 з урахуванням змін, внесених дійсною постановою, для збереження права на здійснення цих операцій (окрім операцій зі здійснення інвестицій до фінансових установ в об`ємах, що перевищують 5% регулятивного капіталу банку, а також інвестицій в будь-яких розмірах в інші юридичні особи, які не є фінансовими установами) зобов`язані до 1 січня 2012 р. привести розмір свого регулятивного капіталу у відповідність з вимогами Положення № 275. Банкам, у яких розмір регулятивного капіталу менше 120 млн. грн., до моменту приведення розміру регулятивного капіталу у відповідність з вимогами цієї постанови дозволено залучати вклади (депозити) від фізичних осіб (відкривати нові вкладні (депозитні) рахунки фізичним особам і поповнювати діючі) в межах об`єму залучених вкладів фізичних осіб на дату набуття чинності дійсної постанови", - сказано в документі.

Крім того, постановою передбачено підвищення вимог до капіталу для отримання різних пунктів ліцензії до рівня 120-240 млн. грн.

Постанова набуває чинності через 10 днів після державної реєстрації в Мін’юсті, тобто з 19 липня.

Дефіцит федерального бюджету США перевищує 1 трлн.дол.

Дефіцит федерального бюджету США вже перевищує $1 трлн. За даними Міністерства фінансів, дефіцит за шість місяців виявився на 7,6% меншим, ніж за той же період попереднього року.

У червні дефіцит бюджету склав $68,4 млрд., передає BBC.

Євро знижується на тлі спаду промвиробництва у єврозоні Євро знижується в ціні в середу по відношенню до долара на тлі меншого, ніж очікувалося, зростання промвиробництва в єврозоні і рекордного обсягу запозичень з боку іспанських банків у Європейського центрального банку (ЄЦБ), повідомляє РИА Новости.

Євро на 17.42 мск подешевшав до долара до 1,2705 долара за євро проти 1,2715 долара за євро. Долар, у свою чергу, втратив в ціні по відношенню до ієни - до 88,32 ієни за долар проти 88,45 ієни за долар. У цілому курс долара до корзини шести валют країн - основних торгових партнерів США знизився на 0,13% - до 83,54 пункту. "Ми сумніваємося, що євро зможе зберегти досягнення недавнього зміцнення, - заявив агентству Bloomberg стратег по валюті BNP Paribas SA Ян Стеннард (Ian Stannard). - Дані у промисловості, опубліковані сьогодні вранці (в середу - ред.) виявилися гіршими за очікування. Все ще зберігаються великі побоювання відносно стану банківського сектора в зоні євро".

Євро на торгах у вівторок значно збільшився в ціні по відношенню до долара на тлі успішного проведеного Грецією аукціону з піврічних облігацій. У середу тиск на євро чинила макроекономічна статистика по регіону. Так, промислове виробництво в єврозоні в травні в порівнянні з попереднім місяцем виросло лише на 0,9%, тоді як аналітики, опитані інформаційно-аналітичним інтернет-порталом dailyFX.com, чекали зростання показника на 1,2%. Крім того, негативним для євро чинником стала і заявя Центрального банку Іспанії, згідно з якою іспанські кредитні інститути взяли у борг у червні у ЄЦБ на 48% коштів більше, ніж у травні, - рекордну суму в 126,3 мільярда євро.

Промисловість Кабмін не продовжив преференцій для ГМК

Кабінет Міністрів України не продовжив на третій квартал 2010 р. дію постанови №289 від 24 березня 2010 р. про антикризові преференції для підприємств гірничо-металургійного комплексу за тарифами на вантажоперевезення й енергоносії.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив заступник міністра промислової політики України Сергій БІЛЕНЬКИЙ сьогодні в Дніпропетровську на балансовій нараді підприємств ГМК.

За його словами, це викликано напруженим станом державних фінансів і складнощами в тих галузях, за рахунок яких гірничо-металургійний комплекс одержував пільги.

С.БІЛЕНЬКИЙ також відзначив, що відміна преференцій для гірничо-металургійного комплексу стала однією з умов Міжнародного валютного фонду для надання чергового траншу Україні. МВФ заявив про неприйнятність субсидування одних галузей за рахунок інших.

За словами заступника міністра, у зв`язку з відміною преференцій витрати ГМК зросли лише в частині вартості електроенергії.

«Що стосується тарифів на залізничні перевезення, то не таємниця, що в II кварталі 2010 р. «Укрзалізниця» і так не виконувала вимоги Меморандуму. Тут підприємства, по суті, і не відчули різниці. Вартість електроенергії зросла на 7-8%», - наголосив С.БІЛЕНЬКИЙ.

Він відзначив, що в разі погіршення ситуації в галузі, Мінпромполітики має намір повернутися до питання відновлення преференцій для ГМК.

С.БІЛЕНЬКИЙ уточнив, що за час дії антикризових преференцій для ГМК (1,5 року) галузь одержала пільг на суму 1,9 млрд. грн.

Довідка УНІАН. Восени 2008 року Кабінет Міністрів і представники підприємств ГМК і хімпрому підписали Меморандум про взаєморозуміння з метою нормалізації ситуації в галузях, зокрема, стабілізації цін на їх продукцію, збереження робочих місць, зарплати і соцгарантій, а також розвитку внутрішнього ринку.

У рамках меморандуму Кабмін (постанова №925 від 14 жовтня 2008 р.) ввів мораторій на підвищення тарифів на вантажні залізничні перевезення для гірничо-металургійних і хімічних підприємств, а також запропонував Національній комісії з регулювання електроенергетики припинити з 1 листопада 2008 року для них підвищення цін на електроенергію. Спочатку постанова була прийнята на період до 1 січня 2009 року, а потім поквартально продовжувалася.

Пізніше Кабінет Міністрів України продовжив дію пільг для підприємств гірничо-металургійного комплексу і хімічної промисловості на другий квартал 2010 р.

Постанова Кабінету Міністрів №289 від 24 березня 2010 року передбачала продовження антикризових заходів для ГМК на другий квартал 2010 року.

IT

iPhone не може використовуватися в Україні

Популярний у світі телефон марки iPhone в Україні не сертифікований і не може використовуватися.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі Українського державного центру радіочастот (УДЦР).

У повідомленні наголошується, що в українських інтернет-магазинах з`явилося багато пропозицій про продаж сучасної марки мобільних телефонів iPhone за вигідними цінами.

За даними УДЦР, кілька днів тому у ЗМІ з`явилося повідомлення, що телефони цієї марки (передбачувана ціна - від 2000 до 2700 дол. за апарат, а в США офіційна ціна новинки - від 199 до 299 дол.) надійдуть в офіційний продаж як мінімум через тиждень.

Український державний центр радіочастот учергове застерігає громадян від придбання телефонів марки iPhone в українських магазинах.

«Продавці тіньового ринку вкотре намагаються підсунути українцям нелегальний товар, який через декілька місяців може стати непотрібним вам і перетворитися на дорогу іграшку», - йдеться в повідомленні прес-служби.

За інформацією УДЦР, iPhone на сьогодні у нас не сертифікований, а тому, відповідно до законодавства, не може ввозитися на територію України і реалізовуватися через торгову мережу. А при підключенні до мережі оператор внесе цей телефон до так званого сірого списку і згодом назавжди припинить його обслуговування.

Без проблем працюватимуть в Україні лише ті телефони марки iPhone, які ввезені громадянами з-за кордону або одержані ними в міжнародних поштових відправленнях для власних потреб (нагадуємо, що можна ввезти два телефони).

Ці телефони повинні бути зареєстровані в узагальненій базі даних кодів IMEI мобільних терміналів, які веде Український державний центр радіочастот.

УДЦР також повідомив, що 13 червня 2010 року набув чинності Закон України №2299 “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо здійснення державного нагляду у сфері зв`язку”. Закон передбачає, зокрема, додаткові повноваження для Державної інспекції зв`язку щодо проведення перевірок суб`єктів господарювання, в т.ч. й дотримання ними умов реалізації засобів зв`язку.

В УДЦР відзначили, що суб`єкти господарювання, згідно з відповідним рішенням Національної комісії з питань регулювання зв`язку, мають право здійснювати реалізацію тільки тих радіоелектронних і випромінювальних пристроїв, які відповідають встановленим законодавством умовам їх застосування в Україні.

Туризм

Питання банкрутства «Карія Тур» повинні вивчити компетентні органи

Питання банкрутства туристичного оператора «Карія Тур» не таке просте, і в ситуації мають розібратися компетентні органи.

Про це в коментарі УНІАН телефоном сказала виконувач обов`язків президента Асоціації лідерів турбізнесу України (АЛТУ) Олена ШАПОВАЛОВА, відповідаючи на питання, чи є проблеми «Карія Тур» результатом невмілої політики на ринку чи конкурентної боротьби.

«Я думаю, що це результат невмілої політики, але з урахуванням того, що сьогодні пройшла інформація в «Урядовому кур`єрі» про банкрутство. Одразу ж наша юридична служба звернула увагу – оскільки ми зараз одержуємо дзвінки від турагентів, які купили путівки і за якими зараз туристи не зможуть вилетіти, – на те, що це «Кар’я тур», а не «Карія Тур Юкрейн». Тобто, це - дві різні юридичні особи. Тоді увага питання – це все схоже на якусь схему. Мені видається, що з цим питанням слід розбиратися реально компетентним органам, аби дати відповідь на питання – це була невміла політика чи це була свідома якась акція», - відзначила вона.

На уточнення, ким могла бути організована така акція і з якою метою, О.ШАПОВАЛОВА відзначила, що не може коментувати дане питання, оскільки воно не таке просте. «Дві юридичні особи. Одна з них оголошує себе банкротом. У обох цих юридичних осіб діючі ліцензії туристичні. Так, незрозуміло, чи є вони зв`язаними особами на даний момент – там треба щодо засновників порушувати питання. Тут є дуже багато питань, відповіді на які повинні давати відповідні органи. Не так усе просто, і питань стає ніби більше. Відповідей поки що немає – всі сидять, приймають скарги, тут виходить «Урядовий кур`єр» – "маєш тобі", а тут нібито банкрутство. Ой, даруйте, це інша компанія. Тобто, дуже такий цікавий розвивається спектакль. Тому просто звертати на менеджмент не можна, мені здається, що в цій ситуації повинні розбиратися відповідні органи», - відзначила О.ШАПОВАЛОВА.

На уточнення, до кого можуть перейти близько 70 тис. туристів – клієнтів «Карія Тур», в.о. президента АЛТУ сказала, що все залежатиме від туристів. «Тут залежатиме від того, що вибиратимуть туристи. Тобто туристам рекомендуємо у будь-якому випадку, незалежно від того, кого з 1,5 тис. туроператорів, які мають туроператорські ліцензії в Україні, вони вибиратимуть, незалежно від того, чітко підписувати договори, вимагати чеки оплати. І ми ще, як асоціація, рекомендуємо звертатися в агентства, які мають знак якості АЛТУ, оскільки ми гарантуємо те, що ці туристи будуть захищені нашим страховим фондом в 1 млн. євро», - відзначив вона.

За оцінками О.ШАПОВАЛОВОЇ, «Карія Тур» посідала 5-е місце на ринку України за путівками до Туреччини. У лідерах – TEZ Tour, «Tourtess», «Coral», який вийшов торік на ринок, і «Пегас».

Як повідомляв УНІАН, 8 липня в провінції Анталія українських туристів, які придбали путівки компанії “Карія Тур”, почали виселяти з готелів у зв`язку з незабезпеченням туристичним оператором оплати за заброньовані для громадян номери. У свою чергу Karya Tour Ukraine заявив про фінансові проблеми приймаючої сторони – турецьку компанію Sunspot Seyhat Ltd Sti, яка не може виконати взяті на себе зобов`язання з прийому й розташування туристів у Туреччині.

Сьогодні, 14 липня, в газеті «Голос України» було розміщено оголошення, що постановою Господарського суду міста Києва від 5 липня відкрито процедуру ліквідації ТОВ «Кар’я Тур» і компанія визнана банкротом.

Водночас, на сайті «Карія Тур», директором якої є А.ТУГАЙ, повна назва компанії відмічена, як ТОВ «Карія Тур Юкрейн».