Держмитслужба та ДПА мають прискорити запровадження СЕД

Віце-прем’єр-міністр України Володимир СІВКОВИЧ вважає, що Державна митна служба та Державна податкова адміністрація мають прискорити запровадження системи електронного документообігу, що дозволить “оздоровити державну систему управління” та збільшить надходження до бюджету.

Як повідомили УНІАН в прес-службі віце-прем’єра, про це В.СІВКОВИЧ заявив на нараді, яка була присвячена актуальним проблемам урядової політики у сфері електронного обігу та використання електронного цифрового підпису.

В.СІВКОВИЧ наголосив, що відповідні державні установи мають у найкоротші терміни узгодити впровадження єдиних форматів і протоколів електронного документообігу та цифрового підпису.

Крім того, він доручив подати до Кабінету міністрів пропозиції щодо оптимізації видатків органів виконавчої влади на придбання та супроводження необхідного програмного забезпечення для підтримки відповідних електронних систем.

Віце-прем’єр-міністр відзначив, що впровадження передових систем електронного документообігу дозволить суттєво збільшити надходження до державного бюджету. «Введення пілотного проекту між Держмитслужбою та ДП «Укрчастотнагляд» збільшили надходження до державного бюджету з 50 млн. грн. у 2008 році до 1 млрд. грн. у 2010-му. Крім цього, суттєво скоротяться видатки з бюджету. Попередній аналіз довів, що скорочення апарату Держмитслужби та ДПА сягатиме до 30%», - підкреслив В.СІВКОВИЧ.

За його словами, з того часу, як державні установи будуть взаємодіяти в електронному декларуванні експорту товарів і використанні вантажних декларацій для відшкодування податку на додану вартість, держава зможе позбутися колосального корупційного механізму. «Буде зменшена кількість точок прямого контакту між чиновником і, наприклад, підприємцем, за все будуть відповідати електронні системи», - зауважив віце-прем’єр.

У свою чергу відповідні силові відомства отримали завдання розробити необхідні системи протидії загрозам, що можуть виникнути під час впровадження таких електронних систем.