Україна представила модель «Місто XXI сторіччя» у Шанхаї

Модель «Місто XXI сторіччя» стала головним експонатом Національного павільйону України на Міжнародній виставці «ЕКСПО-2010», яка з 1 травня по 31 жовтня проходить у Шанхаї (Китай).

Про це сьогодні на прес-конференції в УНІАН повідомив архітектор Ігор СВИСТУН, який і є автором і розробником проекту ультрамодерного міста майбутнього.

Він відзначив, що виставка «ЕКСПО-2010» є знаменною подією, до якої довго і ретельно готувався Китай і за масштабом перевершує всі попередні. У ній беруть участь близько 200 країн, зокрема, Україна, яка вперше представлена окремим павільйоном. За ініціативою китайського керівництва, вперше за всю майже 160-річну історію (з 1851 року), виставка присвячена глобальній проблемі урбанізації і пошукам оптимальних шляхів існування сучасного міста. Її головна тема - «Краще місто - краще життя».

«Наше завдання - показати, що Україна не в прольоті, принаймні, домашню роботу виконала гідно», - відзначив В.СВИСТУН.

За його словами, головна ідея української експозиції – наголосити на нерозривному духовному зв`язку минулого і майбутнього. Для цього в оформленні виставкового павільйону використано художні образи і орнаменти стародавньої Трипільської культури, залишки якої знайдено на території сучасної України, а за символ майбутнього взято модель «Місто XXI століття», яка стала головним експонатом Національного павільйону України.

Він відзначив, що розроблена інноваційна модель міста майбутнього відрізняється принципово новою пластикою архітектури, народженої природними формами, а також символікою стародавніх культур. Важлива деталь: місто майбутнього має бути екологічно чистим.

«Наше завдання знайти можливість повернутися до природи, не бояться цієї природи, а, навпаки, її пощадити, і, напевно, від цього людині стане краще. Нова архітектура має бути гуманною, має бути гармонійною», - відзначив І.СВИСТУН.

Крім того, він повідомив, що також на виставці представлено модель лінійного міста, яку було розроблено спеціально для Китаю, враховуючи специфіку країни, а також її культурні традиції. «Велика китайська стіна II» або «Місто Дракона» - можливі назви майбутнього міста.

Архітектор зазначив, що український павільйон є одним з небагатьох, які дійсно пропонують відповідь на тему виставки «Краще місто, краще життя».

«Україна не запропонувала футуристичний погляд на цю проблему, вона не запропонувала ідею, вона не запропонувала мрію якусь, що могло б бути, адже в багатьох павільйонах було саме так, а запропонувала модель, яку цілком реально здійснити вже сьогодні», - сказав І.СВИСТУН і додав, що експозиція українського виставкового павільйону у Шанхаї викликала величезний інтерес китайських фахівців і просто відвідувачів, а робота ЕКСПО-2010 детально висвітлюється у китайських ЗМІ.