Анонс на 16 липня

Відбудеться рейд-перевірка дитячих оздоровчих закладів «Як відпочивають наші діти?», яку проведе Головне Київське міське Управління у справах захисту прав споживачів (Держспоживстандарт України). Шановні колеги, звертаємо вашу увагу на зміну часу та місця, що відбулись у нашому графіку: Збір журналістів призначено на 10:30 за адресою вул. Горького, 174 (Держспоживстандарт України). Перед рейдом відбудеться експрес-брифінг першого заступника голови Держспоживстандарту України Владислави Хижняк.

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Відбудеться спільне засідання ініціативної групи з розвитку саморегулювання і керівництва Держкомпідприємництва.

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Прес-конференція з нагоди підписання меморандуму про співпрацю між Радою підприємців при Кабінеті Міністрів України (РПКМУ) і Радою національних асоціацій товаровиробників (РНАТ). Учасники: голова РПКМУ Леонід Козаченко; голова РНАТ Валентина Ізовіт.

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Прес-конференція на тему: «Подорожчання природного газу для населення: підстави і наслідки». Учасники: старший дослідник Інституту економічних досліджень і політичних консультацій Віталій Кравчук; кандидат економічних наук Андрій Новак.

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Прес-конференція керівника групи радників голови Національного банку України Валерія Литвицького на тему: "Попередні макроекономічні результати другого кварталу поточного року".

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п-к Благовіст і парклейн - підсумки першого півріччя.

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Відбудеться оголошення загальної позиції і визначення подальшого плану роботи профспілок щодо підвищення тарифів на газ для населення. Учасники: зам.голови Національного форуму профспілок України Р. Кабанченко, в.о. голови Федерації профспілок України Г.Осовий, голова Конфедерації вольних профспілок України М.Волинець, голова Федерації профспілок працівників малого і середнього підприємництва України В.Рой, представник НКРЕ.

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12-30 - В УНІАН відбудеться прес-конференція на тему: «Майже 35 % пального на АЗС України є неякісним - перевірка експертів». Фахівці проекту «Карта якості пального України» зібрали проби найбільш популярного бензину А-95 з низки АЗС по всій країні і досліджували їх в сертифікованій лабораторії. Результати виявилися не зовсім втішними - майже 20 % пального не відповідає ніяким стандартам. Головною метою проекту стало створення єдиного реєстру якості пального, банку інформації, який буде доступний всім на одному Інтернет-ресурсі www.benzina.com.ua. Відтепер кожен український автомобіліст з легкістю зможе дізнатися про характеристики пального, яке він заправляє в бак на тій або інший АЗС. Повні результати дослідження будуть оголошені на прес-конференції. Учасники: директор Інституту споживчих експертиз, керівник проекту «Карта якості пального України» Юрій Чорнобривець, директор компанії «Аероскан» Сергій Ющенко.

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Відбудеться брифінг на тему: "Впровадження відпрацювання в "тіньовому режимі" механізму функціонування першого етапу переходу до нової моделі ринку електричної енергії (Ринку Двосторонніх Угод). Організатор - Національна комісія регулювання електроенергетики України. Учасники: зам.начальника управління енергоринку НКРЕ Р.Машляковський, заст. директора ДП "Енергоринок" В.Євдокимов та інші.

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У Мінприроди відбудуться святкові заходи, присвячені 10-річчю НАК «Надра України» за участю міністра охорони навколишнього природного середовища України Миколи Злочевського, голови НАК «Надра України» Едуарда Ставицького та ін.