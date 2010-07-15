Головне на 15 липня

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ПЕК

Тарифи на теплопостачання й гаряче водопостачання зростуть на 20-25% у зв`язку зі зростанням ціни на газ для підприємств теплокомуненерго на 50% із 1 серпня цього року.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив міністр із питань житлово-комунального господарства Юрій ХІВРИЧ.

Міністр пояснив, що в собівартості тепла й води газ становить у середньому 53%.

«За нашими розрахунками, ціна на тепло й на воду підніметься від 20 до 25%», - додав він.

За прогнозними розрахунками міністерства, у зв`язку з приведенням ціни на газ до економічно обгрунтованого рівня для підприємств ТКЕ, середній тариф на опалення збільшиться на 73 коп. за 1 кв. м опалюваної площі, на гаряче водопостачання – на 3,82 грн. за 1 куб. м води, на газ, використовуваний на комунально-побутові потреби населення, – на 26,6 коп. за 1 куб. м газу.

Відповідаючи на запитання, чи пов`язано підвищення ціни на газ з ухваленням секвестру держбюджету, міністр сказав: «Так, дійсно, ви праві. Держава, бюджет не може сьогодні компенсувати ту різницю, яка існує».

Ю.ХІВРИЧ припускає, що рівень оплати ЖКП населенням знизиться лише в перші два місяці після підвищення, а через три місяці повернеться до попереднього значення, яке було до підвищення тарифів.

«Ми сподіваємося на допомогу держави. Ми сподіваємося на те, що люди порахують свої платежі, свої доходи й підуть до соцзабезу, щоб оформити субсидії, й ці субсидії підуть як оплата за комунальні послуги», - уточнив він.

Ю.ХІВРИЧ зазначив, що неплатникам не відключатимуть тепло й гарячу воду, оскільки технічна можливість для цього не передбачена.

За оцінками міністра, тарифи на теплопостачання й водопостачання до кінця цього року більше підвищуватися не будуть.

Як повідомляв УНІАН, граничний рівень ціни на природний газ для підприємств теплоенергетики, що забезпечують опалення й гаряче водопостачання населення, з 1 серпня 2010 року зросте на 50% - з 872,78 грн. до 1309,2 грн. за тис. куб. м (з урахуванням ПДВ, збору у вигляді цільової надбавки, тарифів на транспортування й розподіл газу).

Відпускні ціни на природний газ для населення, диференційовані за річним обсягом споживання й наявністю або відсутністю в абонента лічильника, з 1 серпня 2010 року зростуть на 50%.

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Українські нафтопереробні заводи (НПЗ), за оперативними даними, у січні-червні скоротили виробництво автомобільного бензину на 9,2% порівняно з аналогічним періодом 2009 року, - до 1 млн. 431,9 тис. тон. Про це УНІАН повідомило джерело в уряді.

Виробництво дизельного палива в Україні у січні-червні скоротилося на 3,3% порівняно з аналогічним періодом 2009 року, - до 1 млн. 562,6 тис. тон.

Виробництво мазуту в Україні у січні-червні збільшилося на 4% порівняно з аналогічним періодом 2009 року, - до 1 млн. 123,7 тис. тон.

Як повідомляв УНІАН, у 2008 році українські НПЗ скоротили виробництво автомобільного бензину на 22,6% порівняно з 2007 роком, до 3217,4 тис. тон. Виробництво дизельного палива в Україні у 2008 році скоротилося на 21,5% - до 3216,0 тис. тон, а мазуту на 31,7% - до 2270,0 тис. тон.

Як повідомляв УНІАН, у 2009 році, за інформацією Держкомстату, українські НПЗ збільшили виробництво автомобільного бензину на 0,8% порівняно з 2008 роком, до 3,257 млн. тон. Виробництво дизельного палива збільшилося на 6,8% - до 3,909 млн. тон, а виробництво паливневого мазуту збільшилося на 5,6% - до 2,569 млн. тон.

Довідка УНІАН. В Україні працюють шість нафтопереробних заводів, загальною потужністю переробки 51,11 млн. тон нафти на рік. Три НПЗ, включаючи Одеський, Лисичанський і Кременчуцький, за даними Антимонопольного комітету України, контролюють 66% українського ринку бензинів і 51% ринку дизельного палива.

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Постачання нафтової сировини (нафта, газовий конденсат і вакуумний газойль) на українські нафтопереробні заводи (НПЗ), за оперативними даними, у січні-червні скоротилися на 2,8% порівняно з аналогічним періодом 2009 року - до 5 млн. 206,4 тис. тон.

Про це УНІАН повідомило джерело в уряді.

У січні-червні українські НПЗ переробили 5 млн. 211,8 тис. тон нафтової сировини, що на 2,4% менше, ніж за аналогічний період 2009 року.

Як повідомляв УНІАН, у 2009 році постачання нафти і газового конденсату на українські НПЗ збільшилися на 5,7% порівняно з 2008 роком - до 11 млн. 432,8 тис. тон. У 2009 році українські НПЗ переробили 11 млн. 507,7 тис. тон нафтової сировини, що на 6,1% більше, ніж за 2008 рік.

Довідка УНІАН. В Україні працюють шість нафтопереробних заводів, загальною потужністю переробки 51,11 млн. тон нафти на рік. Три НПЗ, включаючи Одеський, Лисичанський і Кременчуцький, за даними Антимонопольного комітету України, контролюють 66% українського ринку бензинів та 51% ринку дизельного пильного.

Фінанси

Цього року Україна очікує одержати один транш нового кредиту Міжнародного валютного фонду (МВФ), еквівалентний близько 10 млрд. грн.

Про це кореспонденту УНІАН повідомило джерело в уряді.

Співрозмовник агентства заачив, що такий варіант передбачений в узгодженому на сьогодні Меморандумі про співпрацю України і МВФ.

«Цього року планується одержати один транш і його розмір приблизно еквівалентний 10 млрд. грн.», - сказало джерело.

Як повідомляв УНІАН, в уряді сподіваються, що Міжнародний валютний фонд (МВФ) прийме рішення про продовження співпраці з Україною до кінця липня. Про це 14 липня журналістам повідомив віце-прем`єр-міністр України Сергій ТІГІПКО.

Він зазначив, що засідання Ради директорів МВФ планується провести 28 липня.

«Думаю, що на цьому засіданні буде прийняте рішення», - сказав С.ТІГІПКО.

Він також повідомив, що 14 липня на засіданні Кабінет міністрів схвалив Меморандум про продовження співпраці з МВФ, і висловив сподівання, що незабаром документ буде підписаний Президентом і головою Національного банку.

Нагадаємо, Кабінет міністрів України і місія Міжнародного валютного фонду на початку липня погодили програму співпраці між Україною і МВФ на наступні 2,5 роки.

Переговори відбулися за участю Національного банку України.

3 липня 2010 року МВФ оголосив про досягнення на рівні експертів домовленості про виділення Україні позики на суму 14,9 млрд. дол. США.

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Сьогодні на українському міжбанківському ринку торги по долару США відкрилися котируваннями 7,8970/7,9035 грн./дол., до 12:00 звузився спред - 7,8985/7,9025 грн./дол. До закриття торгів цінові рівні встановилися на значеннях 7,8980/7,9030 грн./дол.

Про це повідомляє фінансова компанія "ІнтерБізнесКонсалтинг".

О 14:00 Національний банк України вийшов на ринок з купівлею доларів США за курсом 7,9017 грн./дол.

Рублевий ринок відкрився котируваннями 0,2582/0,2585 грн./рубль до 12:00 ціни піднялися до 0,2587/0,2588 грн./рубль. До закриття ціни відкотилися до рівня 0,2585/0,2586 грн./рубль. У Росії курс долар-рубль знизився і склав 30,50 рублів за долар (- 0,06).

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Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ підписав Закон "Про внесення змін до законів України "Про державний бюджет України на 2010 рік" і "Про загальнообов`язкове державне пенсійне страхування".

Про це УНІАН повідомили в прес-службі голови держави.

"Цей Закон сприятиме відновленню співпраці з Міжнародним валютним фондом і стабільності фінансової системи держави", - зазначено в повідомленні прес-служби.

Як повідомляв УНІАН, відповідний закон про внесення змін в держбюджет- 2010 і в закон про загальнообов`язкове державне пенсійне страхування Верховна Рада прийняла 8 липня.

Він був розроблений з метою зменшення дефіциту бюджету і виконання вимог Меморандуму про економічну і фінансову політику між урядом України та МВФ і з урахуванням того факту, що за результатами виконання державного бюджету за перше півріччя поточного року пропонують зменшити прибутки бюджету на 14,4 млрд. грн..

Документ, зокрема, передбачає зменшити надходження податку на додану вартість на 10 млрд. грн., у тому числі ПДВ з ввезених в Україну товарів - 5,7 млрд. грн. Крім того, скоротити інші надходження спеціального фонду, зокрема, податок на додану вартість - на 0,45 млрд. грн. і податок на прибуток - на 0,45 млрд. грн., надходження від приватизації державного майна на 3,65 млрд. грн. (за 5 місяців надходження склали тільки 177 млн. грн., або 1,8% річної суми).

Окрім того, заплановано скоротити витрати державного бюджету порівняно з прийнятим 27 квітня 2010 року державним бюджетом України майже на 18,35 млрд. грн., у тому числі: 8,75 млрд. грн. - витрати за рахунок Стабілізаційного фонду(галузеві і регіональні, у тому числі інвестиційні програми); 3 млрд. грн. - трансферти на покриття дефіциту Пенсійного фонду; 2 млрд. грн. - витрати спеціального фонду Міністерства оборони (за рахунок надходжень від реалізації надлишкового озброєння); 1,8 млрд. грн. - витрати на утримання і ремонт доріг загального користування; 1 млрд. грн. - капітальні витрати бюджетних установ; 0,9 млрд. грн. - витрати на погашення протермінованої заборгованості за електроенергію добувних підприємств; 0,5 млрд. грн. - додаткові дотації з державного бюджету місцевим бюджетам; 0,05 млрд. грн. - економія витрат на проведення виборів Президента України; 1,35 млрд. грн. - зменшення дотації на одну корову, наявну на 1 січня 2010 року.

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Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ підписав Закон "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо діяльності Національного банку", який збільшує термін перебування на посаді голови НБУ.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі голови держави.

Як повідомляв УНІАН, відповідний закон Верховна Рада ухвалила 9 липня.

Передбачено, що голову Національного банку призначає на посаду Верховна Рада України за поданням Президента України строком на сім років. Одна і та ж особа не може бути головою Національного банку більше двох термінів поспіль.

Передбачено, що у разі незатвердження Верховною Радою кандидатури, запропонованої Президентом, одна кандидатура може вноситися не більше двох разів.

Голова Національного банку звільняється з посади Верховною Радою за представленням Президента України у таких випадках: закінчення терміну повноважень; у зв`язку із заявою про відставку, поданою письмово і прийнятою Президентом України; набиранням законної сили звинувачувального вироку суду; на підставі рішення суду про визнання особи недієздатною; припинення громадянства або виїзд за межі України на постійне місце проживання; втрата бездоганної ділової репутації; виявлення факту надання недостовірної інформації при призначенні на посаду голови Нацбанку; у разі смерті або на підставі рішення суду про оголошення особи померлою; невиконання посадових обов`язків, у тому числі за станом здоров`я, упродовж більше чотирьох місяців підряд; виникнення обставин, що унеможливлюють бути головою Національного банку.

Головою Ради Національного банку не може бути обраний голова Національного банку.

Також у новій редакції викладена в законі стаття "Прибутки і витрати".

Передбачено, що отримання прибутку не є метою діяльності Національного банку.

Нацбанк визначає прибуток до розподілу шляхом зменшення прибутку на суму нереалізованих прибутків. Національний банк направляє нереалізовані прибутки в резерв переоцінки.

НБУ здійснює розподіл прибутку до розподілу після підтвердження зовнішнім аудитом і затвердження Радою Національного банку річного фінансового звіту в такому порядку:

50% прибутку до розподілу прямує в загальні резерви та інші резерви Нацбанку. Відрахування в загальні резерви проводяться, поки сума загальних резервів не дорівнюватиме 10% об`єму грошово-кредитних зобов`язань Національного банку. 50% прибутку до розподілу перераховується до державного бюджету України на рік, що йде за звітним.

Передбачено, що НБУ розробляє Основи грошово-кредитної політики, публікує їх в офіційних виданнях і подає щорічно до 15 вересня у Верховну Раду для інформування. Крім того, Нацбанк визначає до 1 листопада звітного року аудиторську фірму, що має досвід в проведенні аудиту за міжнародними стандартами аудиту, для проведення аудиту фінансової звітності Національного банку.

Визначено, що не допускається втручання органів державної влади і інших державних органів або їх посадових і службових осіб, юридичних або фізичних осіб у виконання функцій і повноважень Національного банку, Ради Національного банку, правління Національного банку або службовців Національного банку.

Нацбанк не має права надавати кредити в національній та іноземній валюті, як прямо, так і опосередковано через державну установу іншій юридичній особі, яка знаходиться в державній власності, на фінансування витрат державного бюджету України.

Також Національний банк не має права купувати на первинному ринку цінні папери, емітовані Кабінетом міністрів України, державною установою, іншою юридичною особою, яка знаходиться в державній власності.

Фондовий ринок

Державна комісія України з цінних паперів і фондового ринку (ДКЦПФР) планує почати працювати з електронною системою комплексного розкриття інформації (ЕСКРІН), яка була розроблена зарубіжними фахівцями при фінансуванні Агентства США з міжнародного розвитку (USAID).

Як передає кореспондент УНІАН, презентація системи ЕСКРІН і передача її ДКЦПРФ пройшла сьогодні в Києві за участю посла США в Україні Джона ТЕФФТА і віце-прем`єр-міністра України Сергія ТІГІПКА.

Зараз ДКЦПРФ готує нормативно-правові акти з тим, щоб для емітентів акцій та облігацій підприємств, які знаходяться в лістингу кожного з організаторів торгівлі в Україні, у найближчі місяці було запроваджено вимогу подавати щоквартальну і щорічну звітність за допомогою системи ЕСКРІН, повідомив голова ДКЦПФР Дмитро ТЕВЕЛЬОВ.

“ЕСКРІН є віхою в розвитку ринку капіталу в Україні”, - зазначив він.

У свою чергу посол Дж.ТЕФФТ зазначив, що використання ЕСКРІН поліпшить прозорість і цілісність українського фондового ринку.

"Інформація про фінансово-господарську діяльність і перспективи компанії потрібна інвесторам у режимі реального часу. Саме це і забезпечує ЕСКРІН», - підкреслив посол США.

У свою чергу С.ТІГІПКО зазначив, що впровадження системи ЕСКРІН дасть змогу прискорити проведення реформ в Україні. "Необхідно дати інвесторам ще одну можливість - і внутрішнім інвесторам, і зовнішнім - прозоро інвестувати, прозоро вкладати свої гроші", - зазначив віце-прем`єр України.

Промисловість

В Україні зростання промислового виробництва в червні поточного року проти червня 2009 року становило 8,9%, у січні-червні 2010 року до аналогічного періоду 2009 року – 12%.

Про це УНІАН повідомили в Державному комітеті статистики України.

За даними Держкомстату, в червні ц.р., порівняно з травнем спад промвиробництва становив 0,5%.

Згідно з повідомленням, зростання обсягів промвиробництва в червні ц.р. проти червня 2009 року по галузях становило: у видобувній промисловості – 9% (до травня ц.р. – падіння 0,9%), зокрема у видобутку корисних копалин, окрім паливно-енергетичних, – зростання 17,1% (до травня ц.р. – падіння 4,1%), у виздобутку паливно-енергетичних корисних копалин – спад 2,7% (до травня ц.р. – спад 1,6%).

У обробній промисловості зростання обсягів виробництва в червні ц.р., порівняно з червнем 2009 року, становило 10,2% (до травня ц.р. – спад 0,4%), зокрема у виробництві харчових продуктів, напоїв і тютюнових виробів – зростання 0,4% (до травня ц.р. – зростання 2,7%).

У легкій промисловості в червні ц.р. до червня 2009 року зафіксовано зростання обсягів виробництва на рівні 10,6% (до травня ц.р. – зростання 20,2%), зокрема в текстильній промисловості й виробництві одягу, хутра та виробів із нього – зростання 12,2% (до травня ц.р. – зростання 25,6%), у виробництві шкіри й виробів із неї – зростання 3,9% (до травня ц.р. – зростання 0,1%).

У обробці деревини і виробництві виробів із неї, окрім меблів, зростання виробництва в червні ц.р. проти червня 2009 року становило 9,8% (до травня ц.р. – зростання 6,7%), у целюлозно-паперовій промисловості, видавничій справі – 7,8% (до травня ц.р. – 9,6%), у виробництві коксу й продуктів нафтопереробки зафіксовано спад 18,1% (до травня ц.р. – спад 10,1%).

У хімічній і нафтохімічній промисловості зафіксовано зростання обсягів виробництва на 14,6% (до травня ц.р. – зростання 0,7%), зокрема в хімічному виробництві – 15,3% (до травня ц.р. – спад 4,1%), у виробництві гумових і пластмасових виробів – зростання 12,7% (до травня ц.р. – зростання 13,3%), у виробництві інших неметалевих мінеральних виробів (будматеріалів, скловиробів) – зростання 14,3% (до травня ц.р. – зростання 3,4%).

У металургії та виробництві готових металевих виробів у червні ц.р., порівняно з червнем 2009 року, зростання виробництва становило 6,7% (до травня ц.р. – спад 11%); у машинобудуванні зафіксовано зростання на рівні 35,4% (до травня ц.р. – зростання 7,6%), зокрема, у виробництві машин і устаткування – 23,3% (до травня ц.р. – зростання 9,5%), у виробництві електричного, електронного й оптичного устаткування – 5,6% (до травня ц.р. – зростання 11,1%), у виробництві транспортного устаткування – 86,1% (до травня ц.р. – зростання 3,9%). У виробництві й розподілі електроенергії, газу та води зафіксовано зростання на рівні 8,2% (до травня ц.р. – зростання 2,9%).

Довідка УНІАН. Спад промвиробництва в Україні в першому півріччі 2009 року проти аналогічного періоду 2008 року становив 31%.

Зростання промвиробництва в грудні 2009 року порівняно з груднем 2008 року становило 7,4%, у січні-грудні 2009 року, порівняно з аналогічним періодом 2008 року спад промвиробництва становив 21,9%.

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Україна в поточному маркетинговому сезоні експортує понад 2,4 млн. тон соняшникової олії, що є рекордним показником. Такий прогноз опублікувало ІА "АПК-Інформ".

Зазначають, що за 10 місяців 2009-2010 МР на зовнішні ринки було відвантажено 2,2 млн. тон цієї продукції проти 1,8 млн. тон за аналогічний період 2008-2009 МР і 2,1 млн. тон за увесь попередній сезон.

Лідерами за обсягами закупівель української соняшникової олії у 2009-2010 МР є Індія (20% від загального об`єму постачань), Єгипет (15%), Нідерланди (7%), Алжір (6%), Іспанія (6%), Іран (6%) та Італія (5%). Примітною є поява в поточному сезоні у списку країн-імпортерів Китаю - з початку сезону у цю країну було експортовано понад 22 тис. тон української продукції.

Соцполітика

В Україні на 10 робочих місць претендує 52 людини. Про це УНІАН повідомили в Державному комітеті статистики України.

За даними Держкомстату, при цьому кількість українців, що перебувають на обліку в Державній службі зайнятості, з початку 2010 року скоротилося на 25% - до 411,2 тис. осіб (на 1 січня 2010 року - 545,6 тис. осіб, на 1 січня 2009 року - 930 тис. осіб).

На 1 липня 2010 року потреба підприємств у працівниках на заміщення вакантних посад складала 79,7 тис. осіб (на 1 січня 2010 року - 65,4 тис. осіб). Зокрема, у червні потреба підприємств в працівниках скоротилася на 0,5 тис. осіб.

НС

У ряді областей України триває ліквідація наслідків нещодавньої повені.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства з питань надзвичайних ситуацій, в Івано-Франківській області на сьогодні залишаються частково підтопленими 4 житлових будинки переважно через наявність води у підвальних приміщеннях, 1 тис. 197 присадибних ділянок.

Відновлено 33 пошкоджених автомобільних мостів (залишається 3 зруйнованих та 5 пошкоджених), 2 водозабори (залишилось - 6), 6 каналізаційно-насосних станцій (залишилось - 2), 1 очисну споруду (залишилась - 1).

У Чернівецькій області паводкова ситуація стабілізувалася, в постраждалих від стихії районах відкачано воду з усіх житлових будинків, об`єктів народного господарства та господарських будівель.

Через високий рівень ґрунтових вод залишаються підтопленими 74 підвальні приміщення та 163 присадибних ділянки.

Відновлено 13 пошкоджених автомобільних мостів (залишилось 3 зруйнованих та 28 пошкоджених) та 91,6 км дорожнього покриття (залишилось - 63,29 км). У 6 населених пунктах Вижницького району продовжуються роботи з відновлення газопостачання.

На Львівщині залишаються частково підтопленими 11 підвальних приміщень. Залишається відновити 254 м пошкодженого дорожнього покриття автошляхів місцевого значення (відновлено 4611 м).

У Херсонські області підтопленими ще залишаються 22 приватних житлових будинки (відкачано воду з 48) та 47 присадибних ділянок (відведено воду з 73).

Заходи з ліквідації наслідків стихії продовжуються.

(УНІАН)