Курс НБУ на 16.07.10

Офіційний курс НБУ на 16.07.10100 USD – 790.0800 (15 липня – 790.1700) 100 EUR – 1013.5146 (15 липня – 1003.7530) 10 RUR – 2.5852 (15 липня – 2.5874)Облікові курси банківських металів на 16.07.10 за 10 тройських унцій (грн.) 959 XAU 10 Золото – 95737.94 (15 липня – 95788.36) 961 XAG 10 Срібло – 1455.33 (15 липня – 1445.22) 962 XPT 10 Платина – 120803.23 (15 липня-120737.98) 964 XPD 10 Паладій – 36975.74 (15 липня-36900.94)

Офіційний курс НБУ на 16.07.10 100 USD – 790.0800 (15 липня – 790.1700) 100 EUR – 1013.5146 (15 липня – 1003.7530) 10 RUR – 2.5852 (15 липня – 2.5874) Облікові курси банківських металів на 16.07.10 за 10 тройських унцій (грн.) 959 XAU 10 Золото – 95737.94 (15 липня – 95788.36) 961 XAG 10 Срібло – 1455.33 (15 липня – 1445.22) 962 XPT 10 Платина –120803.23 (15 липня-120737.98) 964 XPD 10 Паладій – 36975.74 (15 липня-36900.94)

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