Сьогодні відбудеться урочисте засідання парламенту

У п’ятницю, 16 липня, відбудеться урочисте засідання Верховної Ради з нагоди 20-ї річниці прийняття Декларації про державний суверенітет України.

Як повідомили УНІАН у прес-службі ВР, до участі в урочистостях запрошені народні депутати першого та наступних скликань, прем`єр-міністр України Микола АЗАРОВ, члени уряду, голова Конституційного Суду України Анатолій ГОЛОВІН, голова Верховного Суду України Василь ОНОПЕНКО, голова Вищого Адміністративного Суду України Олександр ПАСЕНЮК, представники духовенства та дипломатичного корпусу.

На засіданні заплановані виступи голови Верховної Ради Володимира ЛИТВИНА, першого Президента України Леоніда КРАВЧУКА, голови Верховної Ради другого та п`ятого скликань Олександра МОРОЗА, народних депутатів.