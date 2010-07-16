Анонс на 19 липня

Відбудеться представлення підсумків діяльності Митної служби України і презентація перспективних напрямів роботи. В рамках заходу відбудеться перша великоформатна прес-конференція Ігоря Калетника, голови Митної служби України. Будуть представлені результати роботи Служби з таких напрямів: боротьба з контрабандою, зокрема важкими наркотиками, протидія корупції, контроль за достовірністю декларування, етапи впровадження «Електронної митниці», підготовка до Євро-2012.

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Відбудеться прес-конференція на тему: ”Невідшкодування ПДВ - загроза для вітчизняної економіки”. Учасники: Дмитро Олійник - голова Ради Федерації працедавців України, Анатолій Гиршфельд - голова Ради об`єднання організації працедавців Харківської області "Граніт", президент Індустріальної групи “УПЕК”, Володимир Цибульський - заступник голови Федерації працедавців України, генеральний директор ВАТ „СКФ Україна”.

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Відбудеться прес-конференція начальника Українського Гідрометцентру Миколи Кульбіди стосовно погоди в Україні.

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В рамках акції «7 чудес України: замки, фортеці, палаци», місто Київ презентує своїх претендентів на звання кращих. В ході прес-туру його учасники, на чолі із заступником Голови Верховної Ради України, ініціатором і організатором акції «7 чудес України» Миколою Томенко зможуть відвідати два унікальні за своєю красою та історією палаци: Маріїнський та Кловський, а також наймогутнішу фортифікаційну споруду столиці - Київську фортецю.