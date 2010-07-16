Курс НБУ на 19.07.10

Офіційний курс НБУ на 19.07.10100 USD – 789.9800 (16 липня – 790.0800) 100 EUR – 1026.9740 (16 липня – 1013.5146) 10 RUR – 2.5934 (16 липня – 2.5852)Облікові курси банківських металів на 19.07.10 за 10 тройських унцій (грн.)959 XAU 10 Золото – 95172.84 (16 липня – 95737.94) 961 XAG 10 Срібло – 1441.71 (16 липня – 1455.33) 962 XPT 10 Платина – 119918.96 (16 липня-120803.23) 964 XPD 10 Паладій – 36576.07 (16 липня-36975.74)

Офіційний курс НБУ на 19.07.10 100 USD – 789.9800 (16 липня – 790.0800) 100 EUR – 1026.9740 (16 липня – 1013.5146) 10 RUR – 2.5934 (16 липня – 2.5852) Облікові курси банківських металів на 19.07.10 за 10 тройських унцій (грн.) 959 XAU 10 Золото – 95172.84 (16 липня – 95737.94) 961 XAG 10 Срібло – 1441.71 (16 липня – 1455.33) 962 XPT 10 Платина – 119918.96 (16 липня-120803.23) 964 XPD 10 Паладій – 36576.07 (16 липня-36975.74)

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