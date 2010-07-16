Головне на 16 липня

Головні події сьогоднішнього дня

Фінанси

Золотовалютні резерви Національного банку України досягли рівня 30 млрд. дол.

Про це УНІАН повідомив керівник групи радників голови НБУ Валерій ЛИТВИЦЬКИЙ.

Нагадаємо, сьогодні на прес-конференції В.ЛИТВИЦЬКИЙ повідомив, що на початок дня до рівня 30 млрд. дол. бракувало 50 млн. дол.

За його словами, на даний момент Нацбанк вже придбав цю суму на міжбанківському валютному ринку.

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Національний банк України на сьогоднішній день сформував резерви на рівні 15% від суми наданого рефінансування.

Про це УНІАН повідомив керівник групи радників голови Нацбанку Валерій ЛИТВИЦЬКИЙ.

«На сьогодні обсяг сформованих резервів становить 15% від наданого рефінансування, сума якого становить 79 млрд. грн.», – сказав В.ЛИТВИЦЬКИЙ.

Як повідомляв УНІАН, за даними Нацбанку, залишок заборгованості банків за кредитами, отриманими в порядку підтримки їх ліквідності, станом на 25 червня 2010 року становив 80 млрд. грн., із яких понад 70%, – пролонгована заборгованість.

Станом на 1 січня 2010 року сума статті балансу НБУ «Кредити банкам та іншим позичальникам» становила 73,964 млрд. грн.

У січні ц.р. рефінансування як стабілізаційні кредити отримали шість банків на загальну суму 1,360 млрд. грн.

У лютому ц.р. Нацбанк виділив на фінансове оздоровлення чотирьох банків 1,126 млрд. грн., а в квітні було видано стабкредит одному банку в сумі 0,372 млрд. грн.

У червні ц.р. Нацбанк підтримав своїми коштами один банк на суму 20 млн. грн.

У березні й травні стабкредити не надавалися.

За даними Нацбанку, загальний обсяг операцій з рефінансування банків за січень-червень 2010 року станоивив 3,86 млрд. грн.

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Сьогодні на українському міжбанківському ринку торги доларом США відкрилися котируваннями 7,8960/7,9025 грн./дол., на 12:00 звузився спред – 7,8990/7,9015 грн./дол. До закриття торгів цінові рівні встановилися на значеннях 7,8980/7,9020 грн./дол.

Про це повідомляє фінансова компанія «ІнтерБізнесКонсалтинг».

О 14:00 Національний банк України вийшов на ринок із купівлею доларів США за курсом 7,9008 грн./дол.

Рублевий ринок відкрився котируваннями 0,2593/0,2596 грн./рубль, на 12:00 ціни піднялися до 0,2598/0,2599 грн./рубль. До закриття ціни не змінилися. У Росії курс долар-рубль знизився й за результатами торгів становив 30,4199 рублів за долар (-0,0801).

На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар стартували з позначки 1,2924/1,2926 дол./євро, а на 14:35 зросли до 1,2986/1,2988 дол./євро. Ринок євро-гривня відкрився індикативними котируваннями 10,2030/10,2140 грн./євро, на 12:00 ціни слідом за євро пішли вгору – 10,2225/10,2315 грн./євро. До закриття торгів цінові показники по євро-гривні досягли рівня 10,2445/10,2560 грн./євро.

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Україна ухвалила рішення відкласти випуск своїх єврооблігацій на 2 млрд. дол. США. Про це повідомляється на сайті Міністерства фінансів України.

«Україна вдячна інвесторам за проявлену значну цікавість до її роуд-шоу й продуктивні зустрічі з інвесторами. Враховуючи, що є інші джерела фінансування і позицію ліквідності, Міністерство фінансів ухвалило рішення на даний момент не реалізовувати нову транзакцію. Україна постійно розглядатиме можливість залучення фінансування на міжнародних ринках капіталу, виходячи зі своїх потреб і ринкової ситуації», - йдеться в повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, 6 липня ц.р. Україна почала десятиденне road show (роуд-шоу) своїх єврооблігацій. В результаті випуску урядових паперів планувалося залучити 2 млрд. доларів на термін 10 років.

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Третій місяць поспіль зниження індексу споживчих цін (ІСЦ) було майже повністю зумовлено зниженням цін на сирі продовольчі товари (обіймають 28% ІСЦ) на 1,9%, внесок в ІСЦ становив -0.5 п.п.

Про це йдеться в аналітичній записці Національного банку України «Аналіз інфляції» за червень п.р., розміщеній на сайті НБУ.

У Нацбанку нагадали, що у червні тривало сповільнення споживчої інфляції (6,9% порівняно з 8,5% в травні у річному вимірюванні). За місяць ІСЦ зменшився на 0,4%, при цьому без урахування сезонної складової зниження становило 0,1%.

У НБУ відзначають, що значне зростання пропозиції продовольчих товарів, у тому числі і внаслідок сезонного чинника, привело до істотного зменшення їх цін. «Вагома частка продовольчих товарів у споживчому кошику і низхідна динаміка цін на них зумовили зниження ІСЦ, що проте пригнічує більшість компонентів останнього дорожчання - у червні зафіксоване зростання цін на 2/3 компонент (200 з 296) ІСЦ», - повідомляє НБУ.

Також наголошується, що в річному вимірюванні базова інфляція продовжує уповільнюватися (7,6%, внесок у річній ІСЦ - 4.2 п.п.. Зміна за місяць становила 0,1% за дії вторинних ефектів від зростання вартості сировини (насамперед, енергоносіїв), що зумовило зростання витрат на виробництво (зміна індексу цін виробників (ІЦВ) у річному вимірюванні становила 25,5%).

За інформацією НБУ, чинники з боку попиту також сприяли стримуванню інфляції - розрив ВВП (відображає відхилення сукупного попиту в економіці від рівноважного рівня) залишався негативним (-3,8% в II кварталі 2010 р.). Все ще низький рівень реальних доходів населення (зростання на 3,7% у річному вимірюванні в I кварталі 2010 року після зниження в 2009 році на 10,8%) також стримував інфляцію попиту.

Крім того наголошується, що зміцнення гривні, що триває, до іноземних валют головних торгових партнерів також сприяло стримуванню інфляції. Проте, через інфляцію в країнах - торгових партнерах вузька базова інфляція у червні зросла на 0,1% (у річному вимірюванні вузька базова інфляція залишилася на рівні 4,1%).

Також Нацбанк заявляє, що зміцнення курсу гривні разом з політичною стабільністю сприяли зниженню інфляційних очікувань (з 14,6% в I кварталі 2010 року до 11,8% в II кварталі 2010 року).

У НБУ відзначили, що після тривалого періоду зростання ІЦВ знизився (на 0,5%) під впливом зниження зовнішнього попиту на металургійну продукцію. Проте у річному численні рівень інфляції промислових цін залишається на високому рівні (25.5%), що обмежує зниження споживчих цін.

ПЕК

Національний форум профспілок України (НФПУ) подав позов до Окружного Адміністративного суду м. Києва щодо скасування постанови № 812 Національної комісії регулювання електроенергетики (НКРЕ), яким були підвищені ціни на газ для населення на 50% з 1 серпня.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на прес-конференції повідомив заступник голови НФПУ Григорій КАБАНЧЕНКО.

«Ми звернулися до суду, і буде відповідне звернення від інших профспілок. Ми звертатимемося до прем`єра, до Президента з проханням припинити підвищення цін для населення, підготувати постанову щодо питання з проблем бідних», - відзначив він.

За його словами, мотивом позову є те, що рішення про підвищення тарифів не було узгоджене зі Спільним представницьким органом профспілок і що порушено цілий ряд норм законодавства.

У свою чергу, голова Конфедерації вільних профспілок України Михайло ВОЛИНЕЦЬ відзначив, що Конфедерація також подасть до суду на це рішення НКРЕ, зараз готується відповідний пакет документів. При цьому він висловив переконання, що суд буде виграно, оскільки Кабінет міністрів не погоджував з профспілками це підвищення, проте мав це зробити відповідно до Генеральної угоди між Кабміном і профспілками.

М.ВОЛИНЕЦЬ також відзначив, що оскільки нову угоду про співпрацю з МВФ на 2010-2011 роки не підписано, то діє стара. «Тобто тривають маніпуляції, щоб викрутитися», - відзначив він.

За його словами, профспілка має намір з’ясувати, чи справді підвищення тарифів є вимогою МВФ, оскільки населення споживає газ українського видобутку, вартість якого незначна.

Також профспілка має намір з’ясувати питання щодо ініціатив з підвищення пенсійного віку.

Як повідомляв УНІАН, згідно з постановою НКРЕ (№ 812 від 13 липня 2010 року) відпускні ціни на природний газ для населення, диференційовані за річним об`ємом споживання і наявністю або відсутністю у абонента лічильника, з 1 серпня 2010 року зростуть на 50%.

Довідка УНІАН. Чинна система диференціація цін на природний газ для населення залежно від річного об`єму споживання, наявності або відсутності приладів обліку діє з 1 січня 2007 року.

Останнє підвищення відпускних цін на природний газ для населення, диференційованих за річним об`ємом споживання і наявністю або відсутністю у абонента лічильника, було з 1 грудня 2008 року на 35%.

Населенню поставляється природний газ українського походження, що видобувається підприємствами, державна частка у статутному капіталі яких перевищує 50%.

Поступове підвищення внутрішніх цін на природний газ до економічно обґрунтованого рівня є одним із зобов`язань України в рамках співпраці з МВФ.

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Президент Віктор ЯНУКОВИЧ підписав Закон “Про засади функціонування ринку природного газу”.

Про це повідомляє офіційний сайт Президента.

Як повідомляв УНІАН, Верховна Рада ухвалила цей закон 9 липня.

Законом передбачено, що державне управління у сфері функціонування ринку природного газу здійснює Кабінет міністрів та центральний орган виконавчої влади з питань забезпечення реалізації державної політики в нафтогазовому комплексі у межах повноважень, визначених законодавством.

Державне регулювання діяльності суб’єктів ринку природного газу, у тому числі суб’єктів природних монополій та суб’єктів господарювання, які діють на суміжних ринках, здійснюється Кабінетом міністрів України, Національною комісією регулювання електроенергетики України і центральними органами виконавчої влади в межах їхніх повноважень.

Національна комісія регулювання електроенергетики України при прийнятті власних рішень діє за принципом незалежності від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, їхніх посадових осіб та суб’єктів господарювання, а також політичних партій та інших об’єднань громадян чи їхніх органів.

До повноважень НКРЕ належать здійснення державного регулювання відносин суб’єктів ринку газу; ліцензування господарської діяльності на ринку природного газу; затвердження ліцензійних умов провадження певних видів господарської діяльності на ринку природного газу тощо.

Державний нагляд (контроль) у сфері функціонування ринку природного газу здійснюють у межах своїх повноважень центральний орган виконавчої влади з питань забезпечення реалізації державної політики в нафтогазовому комплексі, НКРЕ, центральний орган виконавчої влади з питань стандартизації, спеціально уповноважений центральний орган виконавчої влади з промислової безпеки, охорони праці, державного гірничого нагляду та державного регулювання у сфері безпечного поводження з вибухонебезпечними матеріалами промислового призначення, спеціально уповноважений центральний орган виконавчої влади у сфері ефективного використання енергетичних ресурсів та енергозбереження, а також інші органи державного нагляду (контролю), визначені законом.

Закон визначає, що діяльність, пов’язана з транспортуванням і розподілом трубопроводами, постачанням за регульованим та нерегульованим тарифами, зберіганням природного газу в обсязі, що перевищує рівень, установлений ліцензійними умовами, продажем за закупівельними цінами суб’єктам господарювання, природного газу власного видобутку в обсязі, що перевищує рівень, установлений ліцензійними умовами, провадиться за умови отримання відповідної ліцензії. Суб’єкти ринку природного газу мають рівні права доступу до Єдиної газотранспортної системи України.

Газотранспортні, газорозподільні та газодобувні підприємства під час здійснення транспортування і розподілу газу газопроводами, які перебувають у їхній власності чи користуванні на законних підставах, зобов’язані за зверненням суб’єктів ринку природного газу забезпечити їм доступ до цих мереж на підставі укладених договорів.

Транспортування газу здійснюється відповідно до договору. За договором транспортування газу газотранспортне підприємство зобов’язується транспортувати газ, довірений йому замовником, магістральними трубопроводами до пункту приймання-передачі газу та передати його замовнику, а замовник зобов’язується сплатити газотранспортному підприємству встановлену в договорі вартість транспортування.

Закон набирає чинності з дня його опублікування, за винятком окремих положень, щодо яких передбачені інші строки набрання чинності.

З метою забезпечення поступового та послідовного переходу до повномасштабного ринку природного газу, передбаченого цим законом, встановлюється перехідний період, який включає такі етапи: перший етап, під час якого здійснюються відокремлення функцій з розподілу та постачання природного газу, визначення споживачів, які набувають статусу кваліфікованих, та визначення Кабінетом міністрів України гарантованих постачальників, починає діяти з 1 січня 2012 року; другий етап, під час якого усі категорії споживачів набувають статусу кваліфікованих споживачів, починає діяти з 1 січня 2015 року.

До визначення у встановленому Кабміном порядку гарантованого постачальника функції такого постачальника здійснюють суб`єкти господарювання, що мають ліцензію на постачання газу за регульованим тарифом.

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Інститут споживчих експертиз (м. Київ) запустив проект «Карта якості пального України» з незалежної перевірки пального на автозаправних станціях (АЗС) України і створення єдиного реєстру кількості порушень щодо якості палива.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив директор Інституту споживчих експертиз, керівник проекту «Карта якості пального України» Юрій ЧОРНОБРИВЕЦЬ сьогодні на прес-конференції в УНІАН.

За його словами, в рамках проекту вже перевірена якість найбільш популярного бензину А-95 на 200 АЗС у семи областях України.

За підсумками дослідження якості бензину, відібраного на даних АЗС, майже 35% пального виявилося неякісним, близько 49% - бензин відповідав стандарту ДСТУ 4063-2001 «Бензини автомобільні» і близько 16% - бензин відповідав стандарту ДСТУ 4839:2007 «Бензини автомобільні поліпшеної якості» (Євро-4).

«Ми робимо цей проект для того, щоб споживач голосував своїм гаманцем проти нечесних нафтотрейдерів. Наша мета - інформування громадськості», - сказав він.

Також Ю.ЧОРНОБРИВЕЦЬ зазначив, що надалі інститут планує щомісячно відбирати 30 проб бензину на найбільших АЗС у кожній області і проводити дослідження якості.

Крім того, для спрощення розуміння інформації інститут ввів систему «зірковості» на кшталт системи «зірковості» готелів. Ця система дозволяє швидко визначити, яке пальне продається на кожній конкретній АЗС.

Довідка УНІАН. Інститут споживчих експертиз є громадською організацією, і існує з грудня 2003 року. За цей час інститутом було проведено 5 випробувань моторних масел (синтетика, напівсинтетика, мінеральне, різних класів API), понад сорока досліджень автомобільного пального (А-95, А-95 «преміум», А-92, А-76, ДТ, євроДТ), з них 20 - по Києву і 25 - по всій країні, дослідження гальмівної рідини, випробування рослинної олії, алкогольної продукції.

Приватизація

Антимонопольний комітет України (АМК) дав дозвіл ЗАТ «Брянський машинобудівний завод» (м. Брянськ, Російська Федерація) на придбання акцій ВАТ «ХК «Луганськтепловоз» (м. Луганськ), яка забезпечує покупцю перевищення 50% голосів у найвищому органі управління емітента.

Про це йдеться у повідомленні АМК, переданому агентству УНІАН.

Як повідомляв УНІАН, 15 червня п.р. керуючу компанію «Брянський машинобудівний завод» (Росія), що входить до російського «Трансмашхолдингу», було визнано переможцем конкурсу з відкритою пропозицією ціни за принципом аукціону з продажу 76,001% пакету акцій ВАТ «Луганськтепловоз».

Всього у конкурсі брали участь дві компанії – ВАТ "Сумське машинобудівне науково-виробниче об`єднання ім. Фрунзе" (НВО ім. Фрунзе"), початкова цінова пропозиція якого становила 400 млн. грн., і Брянський машзавод, який запропонував за пакет акцій підприємства 410 млн. грн. Третя компанія, яка подала заявку на конкурс, – "Мантара Холдинг" не була допущена Фондом держмайна до участі в ньому.

«Мантара Холдинг» звернулася до Господарського суду Києва з позовом до Фонду державного майна України, в якому просить визнати недійсним договір купівлі-продажу 76,001% пакету акцій ВАТ «Луганськтепловоз».

«Мантара Холдинг» просить визнати за недійсні одразу кілька рішень ФДМУ у конкурсі з продажу «Луганськтепловозу», аж до договору купівлі-продажу пакету акцій цього підприємства, укладеного 22 червня 2010 року.

Віце-прем`єр-міністр України Сергій ТІГІПКО 9 липня заявив, що приватизацію «Луганськтепловозу» було проведено непрозоро, внаслідок чого Україна втратила, як мінімум, 200 млн. грн.

Погода

У Берліні урядовців відпускають додому, якщо вони дуже пітніють через спеку.

Про це повідомляє сьогодні інтернет-версія французького видання «Le Nouvel Observateur» з посиланням на берлінське щоденне видання BZ.

За інформацією видання, оскільки температура повітря у Берліні досягла 40 градусів цього тижні, урядовцям було запропоновано йти додому.

«Це рішення має бути ухвалене, поки ви не знепритомніли… Рішення не працювати сьогодні може бути розумним рішенням, до якого я поставлюся з розумінням», - цитує видання уривок електронного листа, відправленого директором офісу, що опікується податковими порушеннями, Еріком ШЛІПАКЕ своїм 260 співробітникам.

«Кожен має вирішити для себе, чи здатний він працювати за таких температурах», - додав урядовець у своєму повідомленні, яке він закінчив словами: «З привітом, залитим потом».

Разом з тим видання відзначає, що підтвердити достовірність електронного листа не вдалося, оскільки цей офіс виявився недоступний.

Минулого тижня температура повітря у Берліні щодня перевищувала позначку 35 градусів за Цельсієм.

Спека вже призвела до поломок систем кондиціонування у швидкісних потягах, що спричинило в країні активні політичні дебати.

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У суботу в Україні утримається спекотна погода

Київ. 16 липня. УНІАН. 17 липня в Україні утримається спекотна погода з температурою вночі 17-22°, на узбережжі морів до 25°, вдень 29-34°, місцями, крім західних областей та Криму, 35-37°; в Карпатах вночі 12-17°, вдень 20-25°.

Про це УНІАН повідомили в Українському гідрометцентрі.

Протягом доби лише на крайньому заході пройдуть окремі короткочасні дощі з грозами та шквалами 15-20 м/с. Вітер північно-східний, 3-8 м/с.

У Київській області буде суха спекотна погода з температурою вночі 17-22°, вдень 32-34°, місцями 35-37°. Вітер північно-східний, 3-8 м/с. У м. Києві температура вночі 19-21°, вдень 35-37°. Вітер північно-східний, 3-8 м/с.

16 липня температура води в Чорному та Азовському морях 25-28°, в Дніпрі біля Києва 26°.