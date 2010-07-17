Голови МЗС України та РФ обговорили питання двосторонніх відносин

14:22, 17 липня 2010
Різне
0

Та графік міждержавних контактів

17 липня ц.р. в рамках Неформальної зустрічі міністрів закордонних справ країн-учасниць Організації з безпеки та співробітництва в Європі глава МЗС України Костянтин ГРИЩЕНКО провів зустріч із своїм російським колегою Сергієм ЛАВРОВИМ.

Як повідомили УНІАН у Департаменті інформаційної політики МЗС України, керівники зовнішньополітичних відомств обговорили актуальні питання двосторонніх відносин та графік контактів на вищому, високому та міжвідомчому рівні в другому півріччі 2010 року.

 

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter