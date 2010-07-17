Голови МЗС України та РФ обговорили питання двосторонніх відносин
14:22, 17 липня 2010Різне
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Та графік міждержавних контактів
17 липня ц.р. в рамках Неформальної зустрічі міністрів закордонних справ країн-учасниць Організації з безпеки та співробітництва в Європі глава МЗС України Костянтин ГРИЩЕНКО провів зустріч із своїм російським колегою Сергієм ЛАВРОВИМ.
Як повідомили УНІАН у Департаменті інформаційної політики МЗС України, керівники зовнішньополітичних відомств обговорили актуальні питання двосторонніх відносин та графік контактів на вищому, високому та міжвідомчому рівні в другому півріччі 2010 року.
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