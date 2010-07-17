ГОЛОВНЕ на 17 липня

Головні події сьогоднішнього дня

Фінанси

У Національному банку України вважають, що з урахуванням підвищення тарифів на газ рівень інфляції в 2010 році може бути не вищим від 12%.

Про це заявив виконавчий директор з економічних питань Нацбанку Ігор ШУМІЛО, повідомляє "Дзеркало тижня" (№ 27 (807), 17 липня - 6 серпня 2010 р.).

"Вважаю, що навіть з урахуванням підвищення тарифів на газ, електроенергію, житлово-комунальні послуги є можливість утримати інфляцію в 2010 році на рівні менше, ніж торік, тобто менше 12%, а базову інфляцію - до 10%", - заявив він.

Разом із тим, І.ШУМІЛО зазначив, що цілком реальним є вихід наприкінці 2012 року і утримування в подальші роки інфляції на рівні не вище від 5%.

Міжнародні відносини

17 липня ц.р. в рамках Неформальної зустрічі міністрів закордонних справ країн-учасниць Організації з безпеки та співробітництва в Європі глава МЗС України Костянтин ГРИЩЕНКО провів зустріч із своїм російським колегою Сергієм ЛАВРОВИМ.

Як повідомили УНІАН у Департаменті інформаційної політики МЗС України, керівники зовнішньополітичних відомств обговорили актуальні питання двосторонніх відносин та графік контактів на вищому, високому та міжвідомчому рівні в другому півріччі 2010 року.

ПЕК

Росія і Болгарія підписали "дорожню карту" розробки техніко-економічного обгрунтування (ТЕО) проекту будівництва болгарської ділянки газопроводу "Південний потік" (South Stream).

Як повідомляє РІА “Новости”, документ був підписаний у п`ятницю.

Нагадаємо, що протягом майже року позиція Болгарії стосовно участі в проекті була незрозумілою, і 7 липня 2010 року Росія одержала підтвердження участі Болгарії в будівництві "Південного потоку".

Тоді прем`єр-міністр Болгарії Бойко БОРИСОВ зазначив, що з Росією узгоджена можливість використання для проекту "Південний потік" газотранспортної системи країни, що вже є на території, а обсяг газу, що проходить через Болгарію, буде збільшений на 63 мільярди кубометрів.

ЖКГ

Держава буде стимулювати створення об`єднань співвласників багатоквартирних будинків (ОСББ), а із 2015 року збирається зробити їх обов`язковими.

Про це сказав в інтерв`ю «Дзеркалу тижня» (№ 27 (807) від 17 липня - 6 серпня 2010 р.) міністр житлово-комунального господарства України Юрій ХІВРИЧ.

«Будемо не тільки агітувати, а й стимулювати. У бюджеті на цей рік заклали 110 мільйонів гривень для підтримки ОСББ. Тим, хто вже ризикнув і взяв відповідальність за свій будинок на себе, дамо по 100-120 тис. грн. на капремонти», - повідомив міністр.

При цьому він підкреслив, що ОСББ будуть користуватися всією повнотою прав у галузі управління власністю.

«Створюючи управляючі компанії, ми жодним чином не обмежимо ініціативу самоорганізації. ОСББ зможе як співпрацювати із компанією, так і укладати прямі договори із постачальниками послуг. Тобто господарювати у себе в будинку на свій розсуд», - констатував Ю.ХІВРИЧ.

Він також заявив, що існують плани про надання ОСББ загальнообов`язкового статусу у 2015 році.

«До 2015 року будемо пояснювати і агітувати. Потім зробимо обов`язковою нормою. Як у Прибалтиці. Де мешканці вранці прокинулися вже в ОСББ», - заявив Ю.ХІВРИЧ.

***

До 2015 року в уряді планують забезпечити всі житлові будинки в Україні приладами обліку обсягів споживання води.

Про це в інтерв`ю "Дзеркалу тижня" (№ 27 (807), 17 липня - 6 серпня 2010 р.) повідомив міністр з питань житлово-комунального господарства Юрій ХІВРИЧ.

"35 відсотків будинків вже забезпечено тепловими лічильниками. 80 мільйонів на ці цілі закладено в бюджеті на 2010 рік. До кінця 2014-го плануємо забезпечити вимірниками всі будинки", - повідомив Ю.ХІВРИЧ.

Крім того, він зазначив, що ці лічильники зараз удосконаляться для того, щоб вони могли фіксувати і температурні показники води. "Є проблема: лічильник фіксує тільки показники обсягу споживання. А теплові - ні. Ми зараз працюємо з фірмами, щоб удосконалити ці прилади. І дістати можливість погодинного контролю за температурою води", - заявив Ю.ХІВРИЧ.

При цьому він підкреслив, що це досить складний і довгий процес і зазначив, що, наприклад, у Франції реформа ЖКГ проходить сто років.

Соцполітика

Керченська міська рада планує заборонити підприємствам торгівлі міста продаж алкогольних, слабоалкогольних напоїв, вин столових і пива (окрім пива у пластиковій тарі) у період проведення масових заходів із залученням значної кількості громадян, повідомляє Керченський міський портал.

У проекті рішення сесії міськради визначені дні і години, на які поширюється заборона: 1 травня з 8:00 до 11:00, 8 травня з 18:00 до 11:00 9 травня, День молоді (остання неділя червня) з 18:00 до 22:00, День рибалки (друга неділя липня) з 18:00 до 22:00, День міста (друга неділя вересня) з 18:00 до 23:00, 1 січня з 08:00 до 13:00.

НС

На Прикарпатті орієнтовна сума збитків від цьогорічної стихії (7-8 липня), без урахування наслідків зсувів, становить 987 млн. 451 тис. грн.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Івано-Франківської облдержадміністрації, таку цифру озвучив на сесії обласної ради голова Івано-Франківської облдержадміністрації Михайло ВИШИВАНЮК.

«Орієнтовна сума збитків від стихії, без урахування наслідків зсувів, складає 987 млн. 451 тис. грн.», - наголосив він.

За словами М.ВИШИВАНЮКА, «стихія завдала Прикарпаттю значного лиха». В області було пошкоджено 15976 гектарів сільськогосподарських угідь, 4196 житлових будинків, 71 км берегоукріплень, 40 км дамб, 355 км доріг, 267 автомобільних мостів.

Ліквідовуючи наслідки негоди, в області оперативно спрацювали усі служби. Особливу подяку за злагоджену і чітку роботу М.ВИШИВАНЮК висловив працівникам головного управління Міністерства надзвичайних ситуацій України в області.

Нині в області триває обстеження всіх постраждалих об’єктів та документуються заподіяні збитки. «Це робиться для того, аби не допустити нецільового використання коштів, - акцентував увагу керівник області. – У 2008 році дуже поспішали, наскладали актів. В результаті на сьогоднішній день порушено 67 кримінальних справ за розкрадання коштів. Сьогодні на сесії даю офіційне доручення, при складанні документів на фінансування відновлювальних робіт обов’язково повинні бути підписи працівників контрольно-ревізійних управлінь та відділень управлінь внутрішніх справ, які займаються боротьбою з економічною злочинністю. Це забезпечить недопущення у майбутньому тих негативних явищ, які маємо на сьогоднішній день в області, і таким чином ліквідує спокусу заробити на повені».

Довідка УНІАН. Відповідно до розпорядження Кабінету міністрів Прикарпаття, на першочергові заходи з ліквідації наслідків стихії отримало 18 млн. 450 тис. грн. Ще 10 млн. грн. уряд виділив для здійснення робіт щодо подолання шкоди, завданої червневою повінню. З обласного резервного фонду в райони та міста скеровано 1 млн. 499 тис. грн.

Погода

Через спекотну погоду у столиці, яка очікується в найближчі вихідні дні та негативно впливає на стан здоров’я людей, а також на якість продуктів харчування, що швидко псуються (м’ясо та м’ясні вироби, ковбаси, свіжа риба та рибопродукти, молоко та молочна продукція тощо), Головним управлінням з питань торгівлі та побуту КМДА прийнято рішення про відміну ярмарків, запланованих на 17 липня 2010 року.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Київської міської державної адміністрації.

Прес-служба нагадує, що в суботу, 17 липня, ярмарки мали відбутися: у Дарницькому районі по вул. Руденко та у Подільському районі на пр. Правди, 5-11.

***

18 липня в Україні утримається спекотна погода з температурою вночі 18-23°, на узбережжі морів до 25°; вдень 29-34°, місцями, крім західних областей та Криму, 35-37°; в Карпатах і горах Криму вночі 12-17°, вдень 22-27°.

Про це УНІАН повідомили в Українському гідрометцентрі.

Лише на Закарпатті та в Карпатах, а вдень і на Львівщині та Волині очікуються короткочасні грозові дощі, під час гроз місцями шквали 15-20 м/с, вдень подекуди град. Вітер північно-східний, на заході - південно-східний, 3-8 м/с.

У Київській області буде суха погода з температурою вночі 18-23°, вдень сильна спека 35-37°. Вітер північно-східний, 3-8 м/с. У м. Києві температура вночі буде 21-23°, вдень - сильна спека 35-37°.

17 липня температура води в Чорному та Азовському морях 25-28°, в Дніпрі біля Києва 26°.

(УНІАН)