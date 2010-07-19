У Києві виявили підпільний склад з горілкою

У Києві співробітники податкової міліції Дніпровського району виявили підпільний склад алкогольних напоїв.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Державної податкової адміністрації у м. Києві, до відправки у торгівельні точки столиці на складі, що по вулиці Сім’ї Хохлових, накопичилося близько 65 тис. пляшок горілки виробництва лікеро-горілчаного заводу, що на Дніпропетровщині. На такий ходовий товар жодних документів, які засвідчують його належність та походження, комерсанти надати не змогли. Під час огляду виникли сумніви щодо походження марок акцизного збору, які були наклеєні на горілчану продукцію.

Науково-дослідна експертиза експертно-криміналістичного центру Головного управління Міністерства внутрішніх справ України у м. Києві підтвердила, що акцизні марки дійсно є підробкою.

Горілка загальною вартістю понад 1 млн. грн. вилучена. Власник та походження товару встановлюється. Порушено кримінальну справа за ч.1 статті 204 Кримінального кодексу України.

Ведеться слідство.