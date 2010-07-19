Герман здивована заявою “Репортерів без кордонів”

Заступник глави Адміністрації Президента України Ганна ГЕРМАН здивована заявою керівників організації “Репортерів без кордонів” про те, що їм не було відомо про відпустки вищих посадових осіб України, у зв’язку з чим правозахисники не можуть зустрітись із представниками української влади.

Про це Г.ГЕРМАН заявила кореспонденту УНІАН.

“Я більш ніж здивована заявою "Репортерів без кордонів" про те, що їм невідомо, що представники української влади зараз перебувають у відпустці. Я неодноразово повідомляла про це, писала їм листи і отримала від них відповідь, пропонувала їм обговорити дату їхнього візиту в Україну, з тим, щоб зустріч з ними була можливою”, - сказала Г.ГЕРМАН, посилаючись на офіційні листи Адміністрації Президента України до “Репортерів без кордонів”, копії яких є у розпорядженні УНІАН.

За словами Г.ГЕРМАН, вона “справді не знає, як сприймати таку їхню заяву, і дуже б не хотіла думати, що це якась провокація проти української влади”.

“Виходячи саме з такої позиції "Репортерів без кордонів", я схильна думати, що вони прибули в Україну вже саме з готовими висновками стосовно свободи слова в Україні, і це дає мені підстави сумніватися в їх об`єктивності і неупередженості”, - наголосила Г.ГЕРМАН.

Як повідомляє Радіо “Свобода”, в Україну з візитом прибуває делегація міжнародної організації “Репортери без кордонів”. Попередньо правозахисники планували зустрітися з керівництвом Адміністрації Президента. Проте, як заявили представники “Репортерів без кордонів”, їх нібито не попередили, що керівництво президентської адміністрації нині перебуває у відпустці.

Радіо “Свобода” зв’язалася з керівником дослідницьких програм “Репортерів без кордонів” Жілем ЛОРДЕ. За його словами, донині делегації було невідомо, що під час візиту їм не вдасться зустрітися з представниками влади. “Ви кажете мені, що керівництво перебуватиме у відпустці, – я навіть не знав про це. Думаю, делегація все одно намагатиметься зустрітися хоча б із кимось із представників влади”, – зазначив він.