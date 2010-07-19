Росія і Білорусь обмінялися землями

Рада федерації схвалила федеральний закон про ратифікацію угоди між урядом Росії і Білорусі про взаємну передачу у власність земельних ділянок і про оренду земельних ділянок, йдеться у повідомленні прес-служби Ради федерації.

Відповідно до угоди, російська сторона передає у власність Білорусії земельні ділянки в селищі Червона Поляна Адлерського району Краснодарського краю площею 16,32 га в обмін на ділянки, які надаються їй у власність, такої ж площі в Мінську і Мінській області.

Крім того, Росія передала в оренду на 49 років білоруським державним установам санаторії «Біла Русь» і «Білорусь» і земельні ділянки, на яких розташовані ці установи, в селищі Травневий Туапсинського району Краснодарського краю і місті Сочі. Щорічна орендна плата складає 0,3% кадастрової вартості земельної ділянки.

Передані земельні ділянки можуть бути використані тільки за цільовим призначенням. Спірні питання, що виникають між сторонами в ході реалізації угоди, вирішуватимуться шляхом консультацій і переговорів. За згодою сторін в угоду можуть вноситися зміни, які оформлятимуться окремими протоколами, передає ПРАЙМ-ТАРС.