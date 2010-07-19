Україна та Азербайджан активізують співпрацю

Міністри закордонних справ України та Азербайджану Костянтин ГРИЩЕНКО та Ельмар МАМЕДЬЯРОВ домовились активізувати роботу профільних міністерств і відомств в енергетичній сфері та проведення найближчим часом консультацій експертів по лінії державних нафтогазових компаній обох країн.

Як повідомили УНІАН у Департаменті інформаційної політики Міністерства закордонних справ України, сьогодні в рамках офіційного візиту К.Грищенка до Азербайджану відбулися переговори глав зовнішньополітичних відомств України та Азербайджанської Республіки, які розпочались у форматі «віч-на-віч» та були продовжені у розширеному складі делегацій.

Глави МЗС України та Азербайджану детально обговорили необхідність змістовного наповнення офіційного візиту Ільхама АЛІЄВА в Україну конкретними проектами двостороннього співробітництва. Було домовлено про проведення у рамках візиту І.АЛІЄВА до України Другого засідання Ради Президентів України та Азербайджанської Республіки, порядок денний якого буде остаточно сформований за результатами 8-го засідання Спільної українсько-азербайджанської міжурядової комісії з питань економічного співробітництва, що відбудеться у Києві у другій половині вересня – початку жовтня ц.р.

Глави МЗС України та Азербайджану відзначили необхідність поглиблення науково-технічного співробітництва, зокрема у розвитку співпраці в аерокосмічній галузі, де Україна має відповідний промисловий і науковий потенціал.

Сторони дійшли згоди щодо необхідності економізації діяльності ГУАМ, приділення уваги тим завданням, для вирішення яких була створена ця організація. Йдеться, передусім, про розробку та реалізацію проектів з транзиту енергоносіїв Каспійського регіону на європейські ринки.

К.ГРИЩЕНКО та Е.МАМЕДЬЯРОВ поінформували одна одну про сучасний стан та перспективи відносин з Європейським Союзом. Українська сторона висловила готовність продовжити обмін досвідом у сфері розбудови відносин з ЄС, де Київ має значний досвід.

По завершенню переговорів відбулась спільна прес-конференція міністрів закордонних справ України та Азербайджану, у ході якої з української сторони була підтверджена позиція щодо необхідності розв’язання Нагорно-Карабаського конфлікту мирним шляхом, на основі норм і принципів міжнародного права, зокрема, принципу територіальної цілісності Азербайджанської Республіки.

Також міністр закордонних справ України поклав вінки до могили загальнонаціонального лідера азербайджанського народу Гейдара Алієва, а також до «Вічного вогню» Меморіального комплексу «Алея Шехідів».