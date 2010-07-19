Анонс на 20 липня

Віце-прем`єр-міністр України Віктор Слаута проведе селекторну нараду з питань функціонування ринку зерна в 2010/2011 маркетинговому році, а також стану проведення збиральних робіт. За наслідками наради відбудеться підхід до преси.

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20-21 липня відбудеться інвестиційний Форум «Україна-Німеччина: сумісні проекти в біоенергетиці». Організатори: Спецагентство поновлюваних ресурсів Німеччини (FNRe.V.) та українська консалтингова компанія у сфері поновлюваної енергетики FuelAlternative. Форум проходить за підтримки Федерального міністерства продовольства, сільського господарства і захисту прав споживачів Німеччини (BMELV), Міністерства палива і енергетики України, Державного комітету лісового господарства України. Cеред учасників Форуму - більшість представництв німецьких фінансових структур. Українська сторона представлена урядовими відомствами, українськими асоціаціями і агентствами, представниками місцевих влад.

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Апеляційний суд міста Києва розгляне апеляцію на рішення Печерського районного суду про обрання міри запобіжного заходу для колишнього першого заступника голови правління НАК “Нафтогаз України” Ігоря Діденко.

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Прес-конференція голови Держспоживстрандарту України Олега Поволоцького на тему: „Дитяче харчування: хто гарантує безпеку українським малюкам?”

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Прес-конференція на тему: «Використання ГМО в Україні: ризики і загрози». Організатор - Всеукраїнська екологічна ліга. Учасники: голова Всеукраїнської екологічної ліги Тетяна Тимочко, доцент кафедри екобіотехнології та біоенергетики НТУУ «КПІ» Олексій Ситник, представники Мінприроди, Мінагрополітіки, Держспоживстрандарту України.

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Прес-конференція на тему: Фінансовий моніторинг в діяльності фахівців з нерухомості, відповідно до нової редакції Закону України "Про запобігання і протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом". Учасники: зам.голови Державного комітету фінансового моніторингу України Олексій Фещенко, президент Асоціації фахівців з нерухомості (ріелторів) України Андрій Шульга, директор Державного навчального центру післядипломної освіти “Навчальний методичний центр перепідготовки і підвищення кваліфікації фахівців з питань фінансового моніторингу у сфері боротьби з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, і фінансуванням тероризму” Михайло Работін, віце-президент Асоціації фахівців з нерухомості (ріелторів) України Сергій Злидень.

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11-30 - В УНІАН відбудеться прес-конференція на тему: “Про ситуацію на зерновому і біржовому ринках України”. Мова піде про проект ухвали КМ України «Про надання товарним біржам висновку щодо відповідності вимогам стосовно надання послуг щодо висновку і реєстрації угод (контрактів)», відповідно до якого держпідприємству «Аграрна біржа» надається виняткове право бути організатором торгів, з експорту/імпорту об`єктів державного цінового регулювання на біржовому аграрному ринку, і здійснювати моніторинг своїх біржових торгів. Експерти і провідні фахівці на зерновому і біржовому ринку озвучать свою точку зору щодо даного проекту і проаналізують сучасну ситуацію на обох ринках. Учасники: ген.директор “Асоціації “Союз бірж України” Леонід Беренштейн, президент Української зернової асоціації Володимир Клименко, президент Української Аграрної конфедерації Леонід Козаченко.

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Прес-конференція голови Фонду державного майна України Олександра Рябченка на тему: “Проект програми приватизації на 2010-2014 роки: нові підходи - нові перспективи”.

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Прес-конференція АУБ на тему: "НБУ стає перешкодою для діяльності третини банків". Учасники: Олександр Сугоняко, президент Асоціації українських банків; Володимир Бондар, перший віце-президент АУБ; Анатолій Жуков, голова Ради юристів АУБ, голова Третейського суду при АУБ; Костянтин Ворушилін, голова Ради ПАТ "Міжнародний інвестиційний банк"; Наталія Оніцева, голова Правління ПАТ "ЕРДЕ-БАНК".