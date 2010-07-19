Кримінальну відповідальність за контрабанду скасують?

Державна митна служба України ініціює скасування кримінальної відповідальності за контрабанду і залишення у силі кримінальної відповідальності за переміщення сильнодіючих наркотиків, зброї, культурно-історичних цінностей і стратегічної сировини.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив глава Держмитслужби Ігор КАЛЕТНІК сьогодні під час прес-конференції.

Відповідні зміни пропонується внести до Кримінально-процесуального і Кримінального кодекси. І.КАЛЕТНІК відзначив, що контрабанда має під собою не кримінальне, а економічне підґрунтя. Крім того, кримінальні справи, які порушуються за матеріалами Держмитслужби за фактом контрабанди, як правило, не доводяться до логічного завершення, оскільки митники не можуть проводити слідчі дії, втрачається час на початковому етапі розслідування.

І.КАЛЕТНІК також повідомив, що позицію Держмитслужби підтримує Служба безпеки України і Кабінет міністрів.